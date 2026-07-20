ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «Б-413»

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «Б-413» - проекта 641 (Foxtrot по классификации НАТО ) - уникальное музейное судно.

Это единственная в стране и одна из немногих в мире подводных лодок, относящихся к доатомному периоду подводного флота.

Уникальность лодки состоит также и в том, что она сохранена в первозданном виде. Прочный и легкий корпуса, надстройка, все главные и вспомогательные механизмы, приборы и оружие предстают перед посетителями в том же виде, что и в день вывода корабля из состава Военно-морского флота России. Сегодня на лодке вы можете увидеть экспозицию «Из истории подводного флота России», рассказывающую об основных вехах истории отечественного подводного флота.

Тактико-технические характеристики:

Подводная лодка имеет семь отсеков: носовой торпедный; носовой аккумуляторный и жилой; центральный пост; кормовой аккумуляторный и жилой; дизельный; электромоторный; кормовой торпедный и жилой отсеки. Во втором отсеке расположены каюты командира и офицеров, офицерская кают-компания, гидроакустическая рубка; в четвертом отсеке - каюты офицеров и мичманов, кают-компания старшин, камбуз; в седьмом отсеке - койки для рядового состава, средства спасения и аварийный люк.

Главные измерения: - длина - 91,3 м; - ширина - 8,5 м; - осадка - 5 м; - автономность плавания - 90 суток; - дальность плавания экономической надводной скоростью 8 узлов - 30 000 миль; - экипаж - 80 человек: офицеры - 13, мичманы - 11, старшины - 16, рядовые - 40.

Водоизмещение: - надводное положение - 1945 т; - подводное положение - 2472 т.

Глубина погружения: - предельная - 400 м; - рабочая - 250 м; - перископная - 9 м.

Скорость максимальная: - надводное положение -16,8 узлов; - подводное положение - 16 узлов.

Вооружение: - шесть 533 мм носовых торпедных аппаратов; - четыре 533 мм кормовых торпедных аппарата.

Боезапас: - торпедный вариант загрузки - 22 торпеды; - минный вариант загрузки - 22 мины и 12 торпед; - глубина стрельбы - до 100 м.

Филиал «Музея мирового океана».

Иллюстрации:

Подводная лодка «Б-413»