ПОДВОДНАЯ АРХЕОЛОГИЯ
ПОДВО́ДНАЯ АРХЕОЛО́ГИЯ - (гидроархеология), раздел археологии, изучающий затопленные объекты культурного наследия.
Объекты Подводной археологии - освоенные человеком участки суши, оказавшиеся под водой, гидротехнические сооружения, свайные основания построек, затонувшие корабли с их грузом и тому подобное. Конвенция ЮНЕСКО «Об охране подводного культурного наследия» (2001) признала затонувшие более 100 лет назад объекты наследием, подлежащим научному изучению и государственной охране. В рамках подводной археологии исследуются и более поздние объекты, например памятники военной истории, попавшие под воду в ходе боевых действий.
Особое значение подводной археологии связано с тем, что многие культурные и экономические центры располагались в прибрежной зоне и для их целостного изучения необходимо исследование ныне затопленных участков. Некоторые подводные находки уникальны, например изделия из органических материалов, которые в анаэробной среде донных осадков сохраняются лучше, чем на суше, произведения искусства, изолированные труднодоступными глубинами от уничтожения человеком, и так далее. Затонувшие корабли являются представительными «закрытыми» (то есть включающими находки, отложившиеся одновременно) комплексами - важнейшим источником для создания реперов в хронологических системах, изучения культурных связей и другого.
Сформировались и отдельные направления подводной археологии. Археология мореходства (Maritime Archaeology) изучает материальные свидетельства человеческой деятельности, связанной с освоением морей, озёр, рек; корабельная археология (Nautical Archaeology) - конструкцию судов, культуру и технологии морских коммуникаций.
Цикл исследований в подводной археологии включает: предварит. сбор информации о предполагаемом объекте; дистанционное (гидроакустическое, гидрофизическое) зондирование, визуальный осмотр дна; осмотр, фото- и графическую фиксацию выявленного объекта; проведение археологических работ по его изучению; отбор образцов для детального лабораторного исследования, их очистку и консервацию; определение целесообразности музеефикации объекта; научную публикацию.
Работы под водой проводятся специалистом с применением дыхательного аппарата или дистанционно управляемым аппаратом (ДУА). Техническое обеспечение варьируется от рулетки и глубиномера до кораблей поддержки с комплексами ДУА, системами подводной видеофиксации. При подводной фото- и видеофиксации применяются особые методики для компенсации оптических искажений. При раскопках под водой в зависимости от глубины расположения объекта используются гидроэжектор, воздушный эжектор (эрлифт), кессон и другое. Подъём крупных объектов нередко требует уникальных инженерных разработок.
Применяемое оборудование и подготовка подводного археолога должны обеспечивать для подводной археологии проведение исследований на уровне, максимально приближенном к требованиям современной археологической науки.
Исторический очерк.
Интерес к древним предметам, в том числе находящимся под водой, связан с идеологией эпохи Возрождения, становлением научной археологии и истории искусства. Например, известно о привлечении Л.Б. Альберти в 1446 году ныряльщиков и создании приспособлений для подъёма предметов с кораблей римских императоров, построенных в 37-54 годы и затонувших в озере Неми (в 30 км к югу от Рима), о создании для этого специального костюма ныряльщика (Ф. Демарки, 1535 год), водолазного колокола (А. Фускони, 1827 год), специальных экспедиций в конце XIX века. В 1927-1932 годы озеро было осушено и корабли извлечены на берег (сожжены вместе с музеем при отступлении немецких войск в 1944 году).
Точкой отсчёта современной подводной археологии считаются первые крупномасштабные целенаправленные операции по подъёму предметов с затонувших римских кораблей близ греческого острова Антикифера (Андикитира) в Эгейском море в 1900-1902 годы и близ города Махдия (Тунис) в 1908-1913 годы (продолжены в 1948 году и позднее). Полученные при этом уникальные образцы бронзовой и мраморной античной скульптуры и другие находки способствовали интересу к подводной археологии как учёных, так и широких кругов общественности.
Начало целенаправленной разработки научных методик подводного изучения древних кораблей связано с работами у острова Гран-Конлуэ (к югу от Марселя), проводившиеся французской экспедицией под руководством Ж.И. Кусто, Ф. Дюма, Ф. Бенуа в 1952-1960 годы. Важной вехой в истории подводной археологии стали работы американских экспедиций близ города Бодрум (Турция) в 1958-1969 годы, в том числе исследование у мыса Гелидонья одного из древнейших (около 1200 года до нашей эры) затонувших кораблей (с грузом бронзовых слитков и другого), разработка ряда методов изучения (в том числе точная послойная фиксация и разборка конструкций и груза, использование специально построенной подводной лодки «Ашера» и другие) кораблей у острова Яссыада (датируются VII и IV веками нашей эры).
Важной вехой в становлении подводных исследований затонувших городов и их инфраструктуры стали комплексные работы (с использованием аэрофотосъёмки, нескольких способов подводного фотографирования, различных механизмов, привлечением специалистов разного профиля) под руководством французского археолога А. Пуадебара в гаванях древних городов Тир в 1935-1937 годы и Сидон (Сайда) в 1946-1950 годы.
К масштабным исследованиям вне морей относятся работы на ныне затопленных свайных постройках в Боденском и других озёрах, изучение священных колодцев (сенотов) индейцев (например, работы американских исследователя Э. Томпсона в Чичен-Ице).
В институализации подводной археологии важную роль сыграли основание Ж.И. Кусто Группы подводных изысканий французских ВМС в 1945 году и создание Дж. Бассом Института подводной археологии при Техасском университете в 1976 году. С 1955 года проводятся международные конгрессы и конференции по подводной археологии.
Отечественная подводная археология начала оформляться в последние десятилетия XIX - начала XX веков, когда археологи обследовали районы случайных находок, сделанных рыбаками, в бухтах Чёрного и Азовского морей, в озере Иссык-Куль, Чудском озере. В середине 1930-х годов Р.А. Орбели (брат И.А. Орбели и Л.А. Орбели) обосновал необходимость развития гидроархеологии как отдельной дисциплины, выступил за создание специализированного всесоюзного научного центра, разработал программу подготовки специалистов и создания гидроархеологической карты СССР. В конце 1950-х годов В.Д. Блаватский начал систематические работы на затопленных участках античных городов Чёрного и Азовского морей, впервые проведя подводные раскопки с послойной фиксацией находок. В 1960-1980-х годы масштабные подводные работы развернулись в акваториях Ольвии и Херсонеса, в Керченском проливе, на Каспийском и Балтийском морях, в озёрах Эстонии, Латвии, Литвы, северо-западных областей РСФСР, на Днепре, в Иссык-Куле. В 1980-х годы ареал исследований расширился на Шпицберген и Соловецкие острова.
Основные научные коллективы, занимающиеся развитием отечественной подводной археологии, сосредоточены в Археологии институте и Эрмитаже. Основанием для проведения археологических подводных исследований в РФ является «Открытый лист», выдаваемый Министерством культуры РФ.