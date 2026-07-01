ПОДВОДНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

ПОДВО́ДНАЯ АРХЕОЛО́ГИЯ - (гид­ро­ар­хео­ло­гия), раз­дел ар­хео­ло­гии, изу­чаю­щий за­то­п­лен­ные объ­ек­ты куль­тур­но­го на­сле­дия.

Объ­ек­ты Подводной археологии - ос­во­ен­ные че­ло­ве­ком уча­ст­ки су­ши, ока­зав­шие­ся под во­дой, гид­ро­тех­нические со­ору­же­ния, свай­ные ос­но­ва­ния по­стро­ек, за­то­нув­шие ко­раб­ли с их гру­зом и тому подобное. Кон­вен­ция ЮНЕСКО «Об ох­ра­не под­вод­но­го куль­тур­но­го на­сле­дия» (2001) при­зна­ла за­то­нув­шие бо­лее 100 лет на­зад объ­ек­ты на­сле­ди­ем, под­ле­жа­щим на­учному изу­че­нию и государственной ох­ра­не. В рам­ках подводной археологии ис­сле­ду­ют­ся и бо­лее позд­ние объ­ек­ты, например па­мят­ни­ки во­енной ис­то­рии, по­пав­шие под во­ду в хо­де бое­вых дей­ст­вий.

Осо­бое зна­че­ние подводной археологии свя­за­но с тем, что многие куль­тур­ные и эко­но­мические цен­тры рас­по­ла­га­лись в при­бреж­ной зо­не и для их це­ло­ст­но­го изу­че­ния не­об­хо­ди­мо ис­сле­до­ва­ние ны­не за­то­п­лен­ных уча­ст­ков. Не­ко­то­рые под­вод­ные на­ход­ки уни­каль­ны, например из­де­лия из ор­га­нических ма­те­риа­лов, ко­то­рые в ана­эроб­ной сре­де дон­ных осад­ков со­хра­ня­ют­ся луч­ше, чем на су­ше, про­из­ве­де­ния искусства, изо­ли­ро­ван­ные труд­но­дос­туп­ны­ми глу­би­на­ми от унич­то­же­ния че­ло­ве­ком, и так далее. За­то­нув­шие ко­раб­ли яв­ля­ют­ся пред­ста­ви­тель­ны­ми «за­кры­ты­ми» (то есть вклю­чаю­щи­ми на­ход­ки, от­ло­жив­шие­ся од­но­вре­мен­но) ком­плек­са­ми - важ­ней­шим ис­точ­ни­ком для соз­да­ния ре­пе­ров в хро­но­ло­гических сис­те­мах, изу­че­ния куль­тур­ных свя­зей и другого.

Сфор­ми­ро­ва­лись и отдельные на­прав­ле­ния подводной археологии. Ар­хео­ло­гия мо­ре­ход­ст­ва (Maritime Archaeology) изу­ча­ет ма­те­ри­аль­ные сви­де­тель­ст­ва че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти, свя­зан­ной с ос­вое­ни­ем мо­рей, озёр, рек; ко­ра­бель­ная ар­хео­ло­гия (Nautical Ar­chaeology) - кон­ст­рук­цию су­дов, куль­ту­ру и тех­но­ло­гии морских ком­му­ни­ка­ций.

Цикл ис­сле­до­ва­ний в подводной археологии вклю­ча­ет: пред­ва­рит. сбор ин­фор­ма­ции о пред­по­ла­гае­мом объ­ек­те; дис­тан­ци­он­ное (гид­ро­аку­сти­че­ское, гид­ро­фи­зи­че­ское) зон­ди­ро­ва­ние, ви­зу­аль­ный ос­мотр дна; ос­мотр, фо­то- и гра­фическую фик­са­цию вы­яв­лен­но­го объ­ек­та; про­ве­де­ние ар­хео­ло­гических ра­бот по его изу­че­нию; от­бор об­раз­цов для де­таль­но­го ла­бо­ра­тор­но­го ис­сле­до­ва­ния, их очи­ст­ку и кон­сер­ва­цию; оп­ре­де­ле­ние це­ле­со­об­раз­но­сти му­зее­фи­ка­ции объ­ек­та; на­учную пуб­ли­ка­цию.

Ра­бо­ты под во­дой про­во­дят­ся спе­циа­ли­стом с при­ме­не­ни­ем ды­ха­тель­но­го ап­па­ра­та или дис­тан­ци­он­но управ­ляе­мым ап­па­ра­том (ДУА). Тех­ническое обес­пе­че­ние варь­и­ру­ет­ся от ру­лет­ки и глу­би­но­ме­ра до ко­раб­лей под­держ­ки с ком­плек­са­ми ДУА, сис­те­ма­ми под­вод­ной ви­део­фик­са­ции. При под­вод­ной фо­то- и ви­део­фик­са­ции при­ме­ня­ют­ся осо­бые ме­то­ди­ки для ком­пен­са­ции оп­тических ис­ка­же­ний. При рас­коп­ках под во­дой в за­ви­си­мо­сти от глу­би­ны рас­по­ло­же­ния объ­ек­та ис­поль­зу­ют­ся гид­ро­эжек­тор, воздушный эжек­тор (эр­лифт), кес­сон и другое. Подъ­ём круп­ных объ­ек­тов не­ред­ко тре­бу­ет уни­каль­ных инженерных раз­ра­бо­ток.

При­ме­няе­мое обо­ру­до­ва­ние и под­го­тов­ка под­вод­но­го ар­хео­ло­га долж­ны обес­пе­чи­вать для подводной археологии про­ве­де­ние ис­сле­до­ва­ний на уров­не, мак­си­маль­но при­бли­жен­ном к тре­бо­ва­ни­ям современной ар­хео­ло­гической нау­ки.

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Ин­те­рес к древ­ним пред­ме­там, в том числе на­хо­дя­щим­ся под во­дой, свя­зан с идео­ло­ги­ей эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния , ста­нов­ле­ни­ем на­учной ар­хео­ло­гии и ис­то­рии ис­кус­ст­ва. Например, из­вест­но о при­вле­че­нии Л.Б. Аль­бер­ти в 1446 году ны­ряль­щи­ков и соз­да­нии при­спо­соб­ле­ний для подъ­ё­ма пред­ме­тов с ко­раб­лей римских им­пе­ра­то­ров, по­стро­ен­ных в 37-54 годы и за­то­нув­ших в озере Не­ми (в 30 км к югу от Ри­ма), о соз­да­нии для это­го специального кос­тю­ма ны­ряль­щи­ка (Ф. Де­мар­ки, 1535 год), во­до­лаз­но­го ко­ло­ко­ла (А. Фус­ко­ни, 1827 год), специальных экс­пе­ди­ций в конце XIX века. В 1927-1932 годы озе­ро бы­ло осу­ше­но и ко­раб­ли из­вле­че­ны на бе­рег (со­жже­ны вме­сте с му­зе­ем при от­сту­п­ле­нии немецких войск в 1944 году).

Точ­кой от­счё­та современной подводной археологии счи­та­ют­ся пер­вые круп­но­мас­штаб­ные це­ле­на­прав­лен­ные опе­ра­ции по подъ­ё­му пред­ме­тов с за­то­нув­ших римских ко­раб­лей близ греческого острова Ан­ти­ки­фе­ра (Ан­ди­ки­ти­ра) в Эгей­ском море в 1900-1902 годы и близ города Мах­дия (Ту­нис) в 1908-1913 годы (про­дол­же­ны в 1948 году и позд­нее). По­лу­чен­ные при этом уни­каль­ные об­раз­цы брон­зо­вой и мра­мор­ной ан­тич­ной скульп­ту­ры и другие на­ход­ки спо­соб­ст­во­ва­ли ин­те­ре­су к подводной археологии как учё­ных, так и ши­ро­ких кру­гов об­ще­ст­вен­но­сти.

На­ча­ло це­ле­на­прав­лен­ной раз­ра­бот­ки на­учных ме­то­дик под­вод­но­го изу­че­ния древ­них ко­раб­лей свя­за­но с ра­бо­та­ми у острова Гран-Кон­луэ (к югу от Мар­се­ля ), про­во­див­шие­ся французской экс­пе­ди­ци­ей под руководством Ж.И. Кус­то, Ф. Дю­ма, Ф. Бе­нуа в 1952-1960 годы. Важ­ной ве­хой в ис­то­рии подводной археологии ста­ли ра­бо­ты американских экс­пе­ди­ций близ города Бод­рум (Тур­ция) в 1958-1969 годы, в том числе ис­сле­до­ва­ние у мы­са Ге­ли­до­нья од­но­го из древ­ней­ших (около 1200 года до нашей эры) за­то­нув­ших ко­раб­лей (с гру­зом брон­зо­вых слит­ков и другого), раз­ра­бот­ка ря­да ме­то­дов изу­че­ния (в том числе точ­ная по­слой­ная фик­са­ция и раз­бор­ка кон­ст­рук­ций и гру­за, ис­поль­зо­ва­ние спе­ци­аль­но по­стро­ен­ной под­вод­ной лод­ки «Аше­ра» и другие) ко­раб­лей у острова Яс­сыа­да (да­ти­ру­ют­ся VII и IV веками нашей эры).

Важ­ной ве­хой в ста­нов­ле­нии под­вод­ных ис­сле­до­ва­ний за­то­нув­ших го­ро­дов и их ин­фра­струк­ту­ры ста­ли ком­плекс­ные ра­бо­ты (с ис­поль­зо­ва­ни­ем аэ­ро­фо­то­съём­ки, не­сколь­ких спо­со­бов под­вод­но­го фо­то­гра­фи­ро­ва­ния, различных ме­ха­низ­мов, при­вле­че­ни­ем спе­циа­ли­стов раз­но­го про­фи­ля) под руководством французского ар­хео­ло­га А. Пу­а­де­ба­ра в га­ва­нях древ­них го­ро­дов Тир в 1935-1937 годы и Си­дон (Сай­да) в 1946-1950 годы.

К мас­штаб­ным ис­сле­до­ва­ни­ям вне мо­рей от­но­сят­ся ра­бо­ты на ны­не за­то­п­лен­ных свай­ных по­строй­ках в Бо­ден­ском и других озё­рах, изу­че­ние свя­щен­ных ко­лод­цев (се­но­тов) ин­дей­цев (например, ра­бо­ты американских ис­сле­до­ва­те­ля Э. Томп­со­на в Чи­чен-Ице).

В ин­сти­туа­ли­за­ции подводной археологии важ­ную роль сыг­ра­ли ос­но­ва­ние Ж.И. Кус­то Груп­пы под­вод­ных изы­ска­ний французских ВМС в 1945 году и соз­да­ние Дж. Бас­сом Института под­вод­ной ар­хео­ло­гии при Те­хас­ском университете в 1976 году. С 1955 года про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные кон­грес­сы и кон­фе­рен­ции по под­вод­ной ар­хео­ло­гии.

Оте­че­ст­вен­ная подводная археология на­ча­ла оформ­лять­ся в по­след­ние де­ся­ти­ле­тия XIX - начала XX веков, ко­гда ар­хео­ло­ги об­сле­до­вали рай­оны слу­чай­ных на­хо­док, сде­лан­ных ры­ба­ка­ми, в бух­тах Чёр­но­го и Азов­ско­го мо­рей, в озере Ис­сык-Куль, Чуд­ском озере. В середине 1930-х годов Р.А. Ор­бе­ли (брат И.А. Ор­бе­ли и Л.А. Ор­бе­ли) обос­но­вал не­об­хо­ди­мость раз­ви­тия гид­ро­ар­хео­ло­гии как отдельной дис­ци­п­ли­ны, вы­сту­пил за соз­да­ние спе­циа­ли­зированного все­со­юз­но­го на­учного цен­тра, раз­ра­бо­тал про­грам­му под­го­тов­ки спе­циа­ли­стов и соз­да­ния гид­ро­ар­хео­ло­гической кар­ты СССР. В конце 1950-х годов В.Д. Бла­ват­ский на­чал сис­те­ма­тические ра­бо­ты на за­то­п­лен­ных уча­ст­ках ан­тич­ных го­ро­дов Чёр­но­го и Азов­ско­го мо­рей, впер­вые про­ве­дя под­вод­ные рас­коп­ки с по­слой­ной фик­са­ци­ей на­хо­док. В 1960-1980-х годы мас­штаб­ные под­вод­ные ра­бо­ты раз­вер­ну­лись в ак­ва­то­ри­ях Оль­вии и Хер­со­не­са, в Кер­чен­ском проливе, на Кас­пий­ском и Бал­тий­ском мо­рях, в озё­рах Эс­то­нии, Лат­вии, Лит­вы, северо-западных об­лас­тей РСФСР, на Дне­п­ре, в Ис­сык-Ку­ле. В 1980-х годы аре­ал ис­сле­до­ва­ний рас­ши­рил­ся на Шпиц­бер­ген и Со­ло­вец­кие острова.

Основные на­учные кол­лек­ти­вы, за­ни­маю­щие­ся раз­ви­ти­ем отечественной подводной археологии, со­сре­до­то­че­ны в Ар­хео­ло­гии ин­сти­ту­те и Эр­ми­та­же . Ос­но­ва­ни­ем для про­ве­де­ния ар­хео­ло­гических под­вод­ных ис­сле­до­ва­ний в РФ яв­ля­ет­ся «От­кры­тый лист», вы­да­вае­мый Министерством куль­ту­ры РФ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)