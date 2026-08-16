Подво́йский, Николай Ильич

Подво́йский, Николай Ильич (04[16].02.1880, с. Кушнаревка, Черниговская обл. — 28.07.1948, Москва) — российский и советский политический, военный и государственный деятель. С 1901 — член Российской социал-­демократической рабочей партии (РСДРП). Большевик. Член Совета рабочих депутатов в Иваново-­Вознесенске. В 1916 арестован . В 1917 — член Петербургского комитета РСДРП(б), его военной организации, Петроградского совета. Редактировал «Солдатскую правду» и другие газеты. Активный участник событий июльского кризиса 1917 . Один из организаторов Октябрьского переворота 1917 , член бюро Петроградского военно-­революционного комитета . Командующий Петро­градским военным округом. В ноябре 1917 — марте 1918 — член коллегии военного ведомства (Совета народных комиссаров по военным и морским делам). Выступал за демократизацию армии. 9[22] ноября 1917 — 13 марта 1918 в статусе заместителя наркома по военным делам руководил военным ведомством. Участвовал в выработке декрета о создании Рабоче-­крестьянской Красной армии . В феврале — марте — член Комитета обороны Петрограда. С марта 1918 — член Высшего военного совета, затем председатель Высшей военной инспекции. В сентябре 1918 — июле 1919 — член Революционного военного совета Республики . В январе — сентябре 1919 — нарком по военным и морским делам Украины. В декабре 1919–1923 — начальник Всевобуча и частей особого назначения. В 1922 награжден орденом Красного ­Знамени. В 1920–1923 — председатель Высшего совета физической культуры, в 1921–1927 — председатель Спортинтерна. В 1924–1930 — член Центральной контрольной комиссии РКП(б) и ВКП(б). С 1935 — персональный пенсионер союзного значения.

Соч. : Первый Совет рабочих депутатов (Иваново-­Вознесенский — 1905 г.). М., 1925; Год 1917. М., 1958.

Лит. : Степанов Н. Т. Подвой­ский. М., 1989; Первое советское правительство. Октябрь 1917 г. — июль 1918 г. М., 1991. А. В. Шубин.