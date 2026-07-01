ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ - раз­гра­ни­че­ние ком­пе­тен­ции (со­во­куп­но­сти ка­те­го­рий дел) ме­ж­ду раз­лич­ны­ми го­су­дар­ст­вен­ны­ми, су­деб­ны­ми и ины­ми ор­га­на­ми.

Подведомственность оп­ре­де­ля­ет, к ве­де­нию ка­ко­го ор­га­на от­но­сит­ся раз­ре­ше­ние то­го или ино­го де­ла, по­сколь­ку ка­ж­дый государственный ор­ган, ор­га­ни­за­ция, суд дей­ст­ву­ют в пре­де­лах сво­их пол­но­мо­чий и впра­ве ре­шать толь­ко те во­про­сы, ко­то­рые от­не­се­ны к их ве­де­нию за­ко­ном или под­за­кон­ным ак­том . А П. дел су­ду по­зво­ля­ет от­гра­ни­чить круг пра­во­вых спо­ров, раз­ре­шае­мых су­дом, от кру­га дел, раз­ре­шае­мых ины­ми, не­су­деб­ны­ми ор­га­на­ми.

В со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей РФ (ста­тьи 45, 46) гос. за­щи­та прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на в Рос. Фе­де­ра­ции га­ран­ти­ру­ет­ся. Ка­ж­дый впра­ве за­щи­щать свои пра­ва и сво­бо­ды все­ми спо­со­ба­ми, не за­пре­щён­ны­ми за­ко­ном. Ка­ж­до­му га­ран­ти­ру­ет­ся су­деб­ная за­щи­та его прав и сво­бод. П. дел су­дам ус­та­нав­ли­ва­ет­ся про­цес­су­аль­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом. Она ста­но­вит­ся ис­клю­чи­тель­ной, ко­гда спор о за­щи­те пра­ва не мо­жет быть рас­смот­рен ни­ка­ким др. ор­га­ном, кро­ме су­да. При аль­тер­на­тив­ной подведомственности гра­ж­да­нин мо­жет об­ра­тить­ся за за­щи­той сво­его пра­ва в суд или ре­шить спор во вне­су­деб­ном по­ряд­ке. В си­туа­ции, ко­гда нес­коль­ко свя­зан­ных ме­ж­ду со­бой тре­бо­ва­ний под­ве­дом­ст­вен­ны раз­ным ор­га­нам и раз­де­лить эти тре­бо­ва­ния не пред­став­ля­ет­ся воз­мож­ным, они под­ле­жат рас­смот­ре­нию в су­де об­щей юрис­дик­ции.

Раз­гра­ни­че­ние ком­пе­тен­ции ме­ж­ду су­да­ми су­деб­ной сис­те­мы по раз­ре­ше­нию дел в пер­вой ин­стан­ции име­ну­ет­ся под­суд­но­стью.

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