ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ - разграничение компетенции (совокупности категорий дел) между различными государственными, судебными и иными органами.
Подведомственность определяет, к ведению какого органа относится разрешение того или иного дела, поскольку каждый государственный орган, организация, суд действуют в пределах своих полномочий и вправе решать только те вопросы, которые отнесены к их ведению законом или подзаконным актом. А П. дел суду позволяет отграничить круг правовых споров, разрешаемых судом, от круга дел, разрешаемых иными, несудебными органами.
В соответствии с Конституцией РФ (статьи 45, 46) гос. защита прав и свобод человека и гражданина в Рос. Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. П. дел судам устанавливается процессуальным законодательством. Она становится исключительной, когда спор о защите права не может быть рассмотрен никаким др. органом, кроме суда. При альтернативной подведомственности гражданин может обратиться за защитой своего права в суд или решить спор во внесудебном порядке. В ситуации, когда несколько связанных между собой требований подведомственны разным органам и разделить эти требования не представляется возможным, они подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции.
Разграничение компетенции между судами судебной системы по разрешению дел в первой инстанции именуется подсудностью.