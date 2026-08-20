ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ
ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ - прямой личный налог.
Взималась в Древнем Риме в период республики и принципата с жителей римских провинций, а в эпоху домината, после проведения всеобщей переписи населения 289-290 годов, - со всех городских жителей. В средние века и Новое время существовала в Западной Европе: периодически вводилась в Англии в XIV и XVI века; в виде капитации (от латинского caput - голова) взималась во Франции в 1695-1699 годы и 1704 - конец XVIII века. Аналог подушной подати с немусульманского населения в Халифате и Османской империи - джизия. В России сменила систему подворного обложения. Введена царём Петром I в Европейской России и Сибири Плакатом о сборе подушных денег от 26.6(7.7).1724 года с целью обеспечить содержание новой регулярной армии; со временем была распространена на Слободскую (1765), Левобережную (1783) и Правобережную (1795) Украину, Прибалтику (1783), а также на вновь присоединённые территории.
Подушной податью были обложены все категории крестьян (помещичьи, государственные, дворцовые, монастырские, позднее - удельные), посадские люди, разночинцы, а также однодворцы и дворовые люди, которые до введения подушной подати не несли тягла в пользу государства, с 1775 года - мещанство. От уплаты подушной подати были освобождены дворянство, духовенство, казачество, с 1775 года - формировавшееся купечество (заменена сбором с объявленного капитала), с 1863 года - мещанство (кроме Сибири; для него подушная подать заменена налогом с городского недвижимого имущества). Сословия, платившие подушную подать, назывались «податными» (около 90% от общей численности населения в Европейской России в середине XIX века).
Для подготовки к введению подушной подати по указу от 26.11(7.12).1718 года в 1719-1721 годы произведена перепись населения мужского пола, подлежавшего обложению (выявила 4,8 миллионов человек), в 1722-1724 годы - проверка её результатов (ревизия), которая учла 5,4 миллионов ревизских душ. Непосредственная ответственность за взимание подушной подати возлагалась у государственных крестьян на общину по принципу круговой поруки, в помещичьих имениях - на помещика, в городах - на органы посадского (мещанского) самоуправления и городскую администрацию. Величина подушной подати законом устанавливалась в равном размере с каждой ревизской души, независимо от возраста, но община и мещанское общество осуществляли раскладку подушной подати в соответствии с тяглыми возможностями каждого двора (хозяйства); при раскладке подати в помещичьих имениях, как правило, также учитывалось благосостояние отдельных дворов. Общая сумма подати, которую ежегодно выплачивали крестьянская община или мещанское общество, рассчитывалась исходя из зафиксированного фискальными документами (ревизскими сказками) числа ревизских душ и оставалась неизменной вплоть до следующей ревизии. Изменения, происходившие в естественном составе населения между ревизиями, не учитывались, в связи с чем податное обложение было неравномерным. В местностях, где в силу к.-л. причин население сокращалось, податная тягота возрастала и, напротив, уменьшалась там, где происходил прирост мужского населения.
Первоначальный размер подушной подати был установлен путём деления суммы, необходимой для содержания армии, на число налогоплательщиков. В 1724 году подушная подать определена в 74 копейки. С 1725 года для крестьян подушная подать составляла 70 копеек, для податного городского населения - 80 копеек (кроме этого, помещичьи крестьяне платили оброк или несли барщину, государственные крестьяне и городское население были обложены дополнительным оброчным сбором в пользу государства в размере 40 копеек с ревизской души). До 1782 года старообрядцы платили двойной подушный оклад (один шёл в доход государства, другой поступал Русской православной церкви), половиной подушного оклада были обложены и женщины в старообрядческих общинах (за исключением старообрядцев, которые жили в приграничной полосе, чтобы не провоцировать их бегство из страны). В 1740-1750-е годы 70-копеечный оклад неоднократно снижался на отдельные годы (от 3 до 17 копеек), в этот период правительство увеличивало косвенные налоги (таможенные сборы, поступления от винной монополии и другие). С начала 1760-х годов, когда возможности усиления косвенного налогообложения были исчерпаны, подушная подать возрастала, к 1798 году составила 1 рубль 26 копеек для помещичьих крестьян, 4 рубля 26 копеек для государственных крестьян и близких к ним категорий и 2 рублей для мещан (включая оброчный сбор). С учётом падения курса ассигнаций, больших военных расходов подушный оклад в 1810 году увеличен до 2 рублей для крестьян и до 5 рублей для мещан, к 1818 году - до 3 рублей 30 копеек и 8 рублей 30 копеек соответственно. В 1839 году, с началом денежной реформы министерства финансов Е.Ф. Канкрина, подушный оклад переложен на серебро (для крестьян составил 95 копеек, для мещан - 2 рубля 38 копеек). В 1863-1867 годы он увеличен, но вместо уравнительного обложения ревизских душ подушные оклады были дифференцированы по отдельным местностям, составив от 1 рубля 15 копеек до 2 рублей 61 копейки.
Введение подушной подати привело к значительному росту государственных доходов, поступления от неё составляли 54,1% государственных доходов в 1724, 52,7% - в 1749 году, 34,6% - в 1758 году, 57,1% - в 1785 году. В дальнейшем роль подушной подати снижалась за счёт роста косвенных налогов и введения новых прямых налогов - с городских недвижимых имуществ (1863), государственного поземельного налога (1875). К 1881 году подушная подать составляла около половины всех прямых налогов, а те, в свою очередь, давали 18% государственных доходов.
Необходимость обеспечить исправную уплату подушной подати стала одной из причин введения паспортной системы. На протяжении всей истории подушной подати её сбор сопровождался значительными недоборами. Так, к 1740-м году общая сумма недоимок достигла 5 миллионов рублей. Власти, с одной стороны, неоднократно предпринимали жёсткие меры по их взысканию, с другой - периодически прощали их из-за невозможности взыскать полностью по причине слабости бюрократического аппарата и разорения крестьянских хозяйств (особенно характерного для 1-й половине XVIII века).
Согласно Плакату 1724 года, сбор подушной подати осуществлялся земским комиссаром (выбирался дворянами дистриктов - военно-администртивных округов) совместно со штаб-офицерами и под наблюдением командира полка (в 1727-1730 годы земские комиссары и штаб-офицеры подчинялись провинциальным воеводам). С 1736 года сбор был передан уездной администрации, которая собирала подушную подать при содействии «офицеров у подушного сбора». После губернской реформы 1775 года им занимались казённые палаты. В XVIII веке сбором подушной подати ведали как военные (Военная коллегия, Генеральный кригс-комиссариат), так и гражданские (Камер-коллегия и ряд других) центральные учреждения под контролем Сената, в XIX веке - Министерство финансов, а также МВД, которое осуществляло контроль за деятельностью губернского начальства по взысканию недоимок.
Правительство не раз официально признавало недостатки подушной системы налогообложения (1727, 1810, 1832). Комиссия для пересмотра системы податей и сборов при Министерстве финансов в 1859 году пришла к выводу, что «без совершенной отмены подушной системы нельзя достигнуть существенного улучшения в устройстве прямых податей». Подушная подать в Европейской России постепенно отменена императором Александром III. По указу от 18(30).5.1882 года прекратилось с началом 1883 года взимание подушной подати с безземельных крестьян, бывших дворовых людей и с крестьян, получивших в ходе крестьянской реформы 1861 года земельный надел в размере 1/4 от высшей нормы (так называемых крестьян-дарственников). Законом от 14(26).5.1883 года размер подушной подати понижен, а для бывших фабричных и заводских крестьян она отменена. Законом от 28.5(9.6).1885 года взимание подушной подати прекращено с началом 1886 года с большинства крестьян, а с началом 1887 года - со всех бывших податных сословий, кроме жителей Сибири, где подушная подать законом от 18(30).1.1898 года упразднена с началом 1899 года. Отмена подушной подати была компенсирована ростом поземельного налога, налога с городских недвижимых имуществ, налогов за право торговли и промыслов, увеличением акциза со спирта, а также оброчной подати с бывших государственных крестьян с последующим её преобразованием в выкупные платежи.