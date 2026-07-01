ПОДСУДНОСТЬ
ПОДСУДНОСТЬ - распределение между судами дел, подлежащих рассмотрению по первой инстанции, т.е. решение вопроса о том, какой суд полномочен разрешить возникший правовой конфликт.
Правила, регулирующие подсудность, конкретизируют конституционное положение, согласно которому «никто не может быть лишён права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьёй, к подсудности которых оно отнесено законом» (часть 1 статья 47 Конституции РФ).
Подсудность уголовных дел определяется в зависимости от квалификации преступления, места его совершения, наличия особого статуса у лица, привлечённого к ответственности (военнослужащий, депутат Государственной думы, член Совета Федерации, судья федерального суда). К подсудности мирового суда, за рядом исключений, относятся уголовные дела о преступлениях, за которые максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы. Районные суды рассматривают все дела о преступлениях, которые не отнесены к подсудности судов другого уровня. Областным и равным им судам подсудны дела о наиболее тяжких преступлениях (убийство при отягчающих обстоятельствах, изнасилование группой лиц либо несовершеннолетней и так далее).
Подсудность военных судов определяется квалификацией преступления. В случае обвинения лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений различной подсудности уголовное дело обо всех преступлениях рассматривается вышестоящим судом. Споры о подсудности между судами запрещаются. Каждое дело подлежит безусловному принятию к производству тем судом, которому оно передано.
Подсудность гражданских дел зависит от содержания требований, обращённых к суду, суммы имущественного спора, наличия связи с государственной тайной и ряда других.
Подсудность мировых судов включает дела, вытекающие из семейно-брачных отношений, имущественные иски, если их цена не превышает 50 тысяч рублей, дела об определении порядка пользования имуществом.
Районные суды рассматривают все дела, которые не подсудны ни мировым, ни вышестоящим судам.
Областным и равным им судам подсудны дела, связанные с государственной тайной, об оспаривании актов государственной власти, о приостановлении или прекращении деятельности региональных общественных организаций, СМИ, об оспаривании решений региональных избирательных комиссий и другого.
Верховному суду РФ подсудны дела об оспаривании правовых актов федеральных органов власти, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и организаций, дела, связанные с вступлением в должность судей и пребыванием в ней, и другие.
Иск предъявляется по месту жительства или нахождения ответчика. Закон предусматривает и исключения из этого правила (статья 29, 30 ГПК РФ), а также договорную подсудность, при которой соглашение сторон ограничено рядом требований (статья 32 ГПК РФ).
Дела об административных правонарушениях подсудны мировым судам.
Подсудность арбитражных судов включает экономические споры и иные дела, возникающие из гражданских, административных и иных публичных правоотношений (споры, возникающие при исполнении гражданско-правовых договоров, споры о праве собственности и другие). Дела, подсудные арбитражным судам, рассматриваются арбитражными судами областей и иных субъектов РФ, за исключением дел, отнесённых к подсудности Верховного суда РФ.
Особую подсудность имеет Конституционный суд (статья 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде РФ»).