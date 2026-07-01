ПОДСУДНОСТЬ

ПОДСУДНОСТЬ - рас­пре­де­ле­ние ме­ж­ду су­да­ми дел, под­ле­жа­щих рас­смот­ре­нию по пер­вой ин­стан­ции, т.е. ре­ше­ние во­про­са о том, ка­кой суд пол­но­мо­чен раз­ре­шить воз­ник­ший пра­во­вой кон­фликт.

Пра­ви­ла, ре­гу­ли­рую­щие подсудность, кон­кре­ти­зи­ру­ют кон­сти­ту­ци­он­ное по­ло­же­ние, со­глас­но ко­то­ро­му «ни­кто не мо­жет быть ли­шён пра­ва на рас­смот­ре­ние его де­ла в том су­де и тем судь­ёй, к под­суд­но­сти ко­то­рых оно от­не­се­но за­ко­ном» (часть 1 статья 47 Кон­сти­ту­ции РФ ).

Подсудность уго­лов­ных дел оп­ре­де­ля­ет­ся в за­ви­си­мо­сти от ква­ли­фи­ка­ции пре­сту­п­ле­ния, мес­та его со­вер­ше­ния, на­ли­чия осо­бо­го ста­ту­са у ли­ца, при­вле­чён­но­го к от­вет­ст­вен­но­сти (во­ен­но­слу­жа­щий, де­пу­тат Государственной ду­мы, член Со­ве­та Фе­де­ра­ции, су­дья фе­де­раль­но­го су­да). К подсудности ми­ро­во­го су­да, за ря­дом ис­клю­че­ний, от­но­сят­ся уго­лов­ные де­ла о пре­сту­п­ле­ни­ях, за ко­то­рые максимальное на­ка­за­ние не пре­вы­ша­ет 3 лет ли­ше­ния сво­бо­ды. Рай­он­ные су­ды рас­смат­ри­ва­ют все де­ла о пре­сту­п­ле­ни­ях, ко­то­рые не от­не­се­ны к подсудности су­дов другого уров­ня. Об­ла­ст­ным и рав­ным им су­дам под­суд­ны де­ла о наи­бо­лее тяж­ких пре­сту­п­ле­ни­ях (убий­ст­во при отяг­чаю­щих об­стоя­тель­ст­вах, из­на­си­ло­ва­ние груп­пой лиц ли­бо не­со­вер­шен­но­лет­ней и так далее).

Подсудность во­ен­ных су­дов оп­ре­де­ля­ет­ся ква­ли­фи­ка­ци­ей пре­сту­п­ле­ния. В слу­чае об­ви­не­ния ли­ца или груп­пы лиц в со­вер­ше­нии не­сколь­ких пре­сту­п­ле­ний раз­лич­ной подсудности уго­лов­ное де­ло обо всех пре­сту­п­ле­ни­ях рас­смат­ри­ва­ет­ся вы­ше­стоя­щим су­дом. Спо­ры о подсудности ме­ж­ду су­да­ми за­пре­ща­ют­ся. Ка­ж­дое де­ло под­ле­жит без­ус­лов­но­му при­ня­тию к про­из­вод­ст­ву тем су­дом, ко­то­ро­му оно пе­ре­да­но.

Подсудность гра­ж­дан­ских дел за­ви­сит от со­дер­жа­ния тре­бо­ва­ний, об­ра­щён­ных к су­ду, сум­мы иму­ще­ственного спо­ра, на­ли­чия свя­зи с государственной тай­ной и ря­да дру­гих.

Подсудность ми­ро­вых су­дов вклю­ча­ет де­ла, вы­те­каю­щие из се­мей­но-брач­ных от­но­ше­ний, иму­ще­ственные ис­ки, ес­ли их це­на не пре­вы­ша­ет 50 тысяч рублей, де­ла об оп­ре­де­ле­нии по­ряд­ка поль­зо­ва­ния иму­ще­ст­вом.

Рай­он­ные су­ды рас­смат­ри­ва­ют все де­ла, ко­то­рые не под­суд­ны ни ми­ро­вым, ни вы­ше­стоя­щим су­дам.

Об­ла­ст­ным и рав­ным им су­дам под­суд­ны де­ла, свя­зан­ные с государственной тай­ной, об ос­па­ри­ва­нии ак­тов государственной вла­сти, о при­ос­та­нов­ле­нии или пре­кра­ще­нии дея­тель­но­сти ре­гио­наль­ных об­щественных ор­га­ни­за­ций, СМИ, об ос­па­ри­ва­нии ре­ше­ний ре­гио­наль­ных из­би­ра­тель­ных ко­мис­сий и другого.

Вер­хов­но­му су­ду РФ под­суд­ны де­ла об ос­па­ри­ва­нии пра­во­вых ак­тов фе­де­раль­ных ор­га­нов вла­сти, за­тра­ги­ваю­щих пра­ва, сво­бо­ды и за­кон­ные ин­те­ре­сы гра­ж­дан и ор­га­ни­за­ций, де­ла, свя­зан­ные с всту­п­ле­ни­ем в долж­ность су­дей и пре­бы­ва­ни­ем в ней, и другие.

Иск предъ­яв­ля­ет­ся по мес­ту жи­тель­ст­ва или на­хо­ж­де­ния от­вет­чи­ка. За­кон пре­ду­смат­ри­ва­ет и ис­клю­че­ния из это­го пра­ви­ла (статья 29, 30 ГПК РФ), а так­же до­го­вор­ную подсудность, при ко­то­рой со­гла­ше­ние сто­рон ог­ра­ни­че­но ря­дом тре­бо­ва­ний (статья 32 ГПК РФ).

Де­ла об ад­ми­ни­ст­ра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях под­суд­ны ми­ро­вым су­дам.

Подсудность ар­бит­раж­ных су­дов вклю­ча­ет эко­но­мические спо­ры и иные де­ла, воз­ни­каю­щие из гражданских, административных и иных пуб­лич­ных пра­во­от­но­ше­ний (спо­ры, воз­ни­каю­щие при ис­пол­не­нии гра­ж­дан­ско-пра­во­вых до­го­во­ров, спо­ры о пра­ве соб­ст­вен­но­сти и другие). Де­ла, под­суд­ные ар­бит­раж­ным су­дам, рас­смат­ри­ва­ют­ся ар­бит­раж­ны­ми су­да­ми об­лас­тей и иных субъ­ек­тов РФ, за ис­клю­че­ни­ем дел, от­не­сён­ных к подсудности Вер­хов­но­го су­да РФ.

Осо­бую подсудность име­ет Кон­сти­ту­ци­он­ный суд (статья 3 Фе­де­раль­но­го кон­сти­ту­ци­он­но­го за­ко­на «О Кон­сти­ту­ци­он­ном Су­де РФ»).

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