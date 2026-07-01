ПОДСЛЕДСТВЕННОСТЬ

ПОДСЛЕДСТВЕННОСТЬ - свой­ст­во уго­лов­но­го де­ла, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым оно под­ле­жит рас­сле­до­ва­нию кон­крет­ным государственным ор­га­ном. Рас­сле­до­ва­ние осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в фор­ме доз­на­ния ли­бо пред­ва­ри­тель­но­го след­ст­вия.

В РФ рас­сле­до­ва­ние в фор­ме след­ст­вия впра­ве осу­ще­ст­в­лять сле­до­ва­те­ли След­ст­вен­но­го комитета РФ, ор­га­нов внутренних дел, ор­га­нов ФСБ, ор­га­нов по кон­тро­лю за обо­ро­том нар­ко­тических средств и пси­хо­троп­ных ве­ществ. Рас­сле­до­ва­ние в фор­ме доз­на­ния про­во­дит­ся доз­на­ва­те­ля­ми ор­га­нов внутренних дел, по­гра­нич­ных ор­га­нов Фе­де­раль­ной служ­бы безо­пас­но­сти, ор­га­нов Фе­де­раль­ной служ­бы су­деб­ных при­ста­вов, ор­га­нов государственного по­жар­но­го над­зо­ра Фе­де­раль­ной про­ти­во­по­жар­ной служ­бы, ор­га­нов по кон­тро­лю за обо­ротом нар­ко­тических средств и пси­хо­троп­ных ве­ществ. Ос­но­ва­ни­ем для оп­ре­де­ле­ния подследственности яв­ля­ет­ся ква­ли­фи­ка­ция пре­сту­п­ле­ния.

Подследственность под­раз­де­ля­ет­ся на пред­мет­ную, тер­ри­то­ри­аль­ную, аль­тер­на­тив­ную, пер­со­наль­ную.

Пред­мет­ная подследственность оп­ре­де­ля­ет­ся в со­от­вет­ст­вии с ква­ли­фи­ка­ци­ей пре­сту­п­ле­ния. Наи­бо­лее опас­ные пре­сту­п­ле­ния, а так­же пре­сту­п­ле­ния, рас­сле­до­ва­ние ко­то­рых пред­став­ля­ет осо­бую слож­ность, от­не­се­ны к подследственности сле­до­ва­те­лей След­ст­вен­но­го комитета РФ. Боль­шая часть со­ста­вов пре­сту­п­ле­ний от­не­се­на к подследственности ор­га­нов внутренних дел. К подследственности сле­до­ва­те­лей ФСБ от­но­сят­ся де­ла о пре­сту­п­ле­ни­ях про­тив кон­сти­туционного строя, безо­пас­но­сти го­су­дар­ст­ва (государственная из­ме­на, шпио­наж, ди­вер­сия и другие), о пре­сту­п­ле­ни­ях про­тив об­щественной безо­пас­но­сти (тер­ро­ризм и другие). Сле­до­ва­те­ли ор­га­нов нар­ко­кон­тро­ля рас­сле­ду­ют пре­сту­п­ле­ния в сфе­ре сво­ей дея­тель­но­сти.

Доз­на­ва­те­ли ор­га­нов внутренних дел осу­ще­ст­в­ля­ют доз­на­ние по боль­шин­ст­ву дел, рас­сле­дуе­мых в ука­зан­ной фор­ме, доз­на­ва­те­ли других государственных ор­га­нов - по де­лам, от­но­ся­щим­ся к сфе­ре их ве­де­ния.

Тер­ри­то­ри­аль­ная подследственность оп­ре­де­ля­ет­ся ме­стом со­вер­ше­ния или окон­ча­ни­ем со­вер­ше­ния пре­сту­п­ле­ния. Во­прос о пе­ре­да­че де­ла кон­крет­но­му сле­до­ва­те­лю (доз­на­ва­те­лю) ре­ша­ет­ся ру­ко­во­ди­те­лем под­раз­де­ле­ния.

Аль­тер­на­тив­ная подследственность име­ет ме­сто то­гда, ко­гда пред­мет­ная подследственность упол­но­мо­чи­ва­ет сле­до­ва­те­лей различных ве­домств рас­сле­до­вать пре­сту­п­ле­ние од­ной и той же ква­ли­фи­ка­ции. Оп­ре­де­ле­ние подследственность в этом слу­чае за­ви­сит от то­го, сле­до­ва­те­лем ка­ко­го ор­га­на вы­яв­ле­но пре­сту­п­ле­ние или воз­бу­ж­де­но дан­ное уго­лов­ное де­ло.

Пер­со­наль­ная подследственность име­ет сво­ей ос­но­вой со­ци­аль­ный ста­тус ли­ца (де­пу­тат, су­дья, во­ен­но­слу­жа­щий и другие - статья 447 УПК РФ) ли­бо его фи­зическое со­стоя­ние (не­со­вер­шен­но­лет­ний, ли­цо, стра­даю­щее пси­хическим рас­строй­ством).

Ес­ли уго­лов­ное пре­сле­до­ва­ние ве­дёт­ся про­тив не­сколь­ких лиц, дей­ст­вия и свой­ст­ва ко­то­рых оп­ре­де­ля­ют раз­лич­ную подследственность, то она оп­ре­де­ля­ет­ся про­ку­ро­ром. Про­ку­рор раз­ре­ша­ет спо­ры о подследственности. Он так­же впра­ве пе­ре­да­вать уго­лов­ное де­ло от од­но­го ор­га­на пред­ва­ри­тель­но­го рас­сле­до­ва­ния дру­го­му в со­от­вет­ст­вии с пра­ви­ла­ми о подследственности и изы­мать лю­бое де­ло у ор­га­на пред­ва­ри­тель­но­го рас­сле­до­ва­ния и пе­ре­да­вать его сле­до­ва­те­лям След­ст­вен­но­го комитета РФ.

За­ко­но­да­тель­ные нор­мы, ре­гу­ли­рую­щие подследственность, от­ли­ча­ют­ся не­ста­биль­но­стью. За вре­мя дей­ст­вия УПК РФ (с 2002) они из­ме­ня­лись около 20 раз.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)