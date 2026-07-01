ПОДСЛЕДСТВЕННОСТЬ
ПОДСЛЕДСТВЕННОСТЬ - свойство уголовного дела, в соответствии с которым оно подлежит расследованию конкретным государственным органом. Расследование осуществляется в форме дознания либо предварительного следствия.
В РФ расследование в форме следствия вправе осуществлять следователи Следственного комитета РФ, органов внутренних дел, органов ФСБ, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Расследование в форме дознания проводится дознавателями органов внутренних дел, пограничных органов Федеральной службы безопасности, органов Федеральной службы судебных приставов, органов государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Основанием для определения подследственности является квалификация преступления.
Подследственность подразделяется на предметную, территориальную, альтернативную, персональную.
Предметная подследственность определяется в соответствии с квалификацией преступления. Наиболее опасные преступления, а также преступления, расследование которых представляет особую сложность, отнесены к подследственности следователей Следственного комитета РФ. Большая часть составов преступлений отнесена к подследственности органов внутренних дел. К подследственности следователей ФСБ относятся дела о преступлениях против конституционного строя, безопасности государства (государственная измена, шпионаж, диверсия и другие), о преступлениях против общественной безопасности (терроризм и другие). Следователи органов наркоконтроля расследуют преступления в сфере своей деятельности.
Дознаватели органов внутренних дел осуществляют дознание по большинству дел, расследуемых в указанной форме, дознаватели других государственных органов - по делам, относящимся к сфере их ведения.
Территориальная подследственность определяется местом совершения или окончанием совершения преступления. Вопрос о передаче дела конкретному следователю (дознавателю) решается руководителем подразделения.
Альтернативная подследственность имеет место тогда, когда предметная подследственность уполномочивает следователей различных ведомств расследовать преступление одной и той же квалификации. Определение подследственность в этом случае зависит от того, следователем какого органа выявлено преступление или возбуждено данное уголовное дело.
Персональная подследственность имеет своей основой социальный статус лица (депутат, судья, военнослужащий и другие - статья 447 УПК РФ) либо его физическое состояние (несовершеннолетний, лицо, страдающее психическим расстройством).
Если уголовное преследование ведётся против нескольких лиц, действия и свойства которых определяют различную подследственность, то она определяется прокурором. Прокурор разрешает споры о подследственности. Он также вправе передавать уголовное дело от одного органа предварительного расследования другому в соответствии с правилами о подследственности и изымать любое дело у органа предварительного расследования и передавать его следователям Следственного комитета РФ.
Законодательные нормы, регулирующие подследственность, отличаются нестабильностью. За время действия УПК РФ (с 2002) они изменялись около 20 раз.