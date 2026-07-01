ПОДРАЖАНИЕ
ПОДРАЖАНИЕ - в литературе, сознательное воспроизведение худож. особенностей некоего, как правило иноязычного, образца.
Одна из форм интертекстуальности, по степени близости к оригиналу имеющая широкий диапазон - от вольного перевода (переложения) и стилизации до практически самостоятельного произведения. В крайнем своём проявлении граничит с эпигонством. Объектом подражания могут стать как характерные признаки стиля того или иного писателя или даже целой культуры (например, «восточный» стиль в поэзии русского романизма), так и отдельное произведение (например, ода Горация, известная как «Памятник», по мотивам которой создали свои произведения Г.Р. Державин, 1796 год; А.С. Пушкин, 1836 год; А.А. Фет, 1854 год; В.Я. Брюсов, 1918 год, и другие). Подражание может быть связано с периодом ученичества, служить знаком следования определённой традиции, использоваться как художественный приём, призванный вызвать конкретные ассоциации. Обозначение «Подражание» было широко распространено в русской поэзии начала XIX века: цикл «Подражания древним» (1821) К.Н. Батюшкова, «Подражания Корану» (1824) Пушкина, «Подражание Байрону» (1830) М.Ю. Лермонтова и другие.