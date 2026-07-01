ПОДРАЖАНИЕ

ПОДРАЖАНИЕ - в ли­те­ра­ту­ре, соз­на­тель­ное вос­про­из­ве­де­ние ху­дож. осо­бен­но­стей не­кое­го, как пра­ви­ло ино­языч­но­го, об­раз­ца.

Од­на из форм ин­тер­тек­сту­аль­но­сти, по сте­пе­ни бли­зо­сти к ори­ги­на­лу имею­щая ши­ро­кий диа­па­зон - от воль­но­го пе­ре­во­да (пе­ре­ло­же­ния) и сти­ли­за­ции до прак­ти­че­ски са­мо­сто­ятельного про­изве­де­ния. В край­нем сво­ём про­яв­ле­нии гра­ни­чит с эпи­гон­ст­вом. Объ­ек­том подражания мо­гут стать как ха­рак­тер­ные при­зна­ки сти­ля то­го или ино­го пи­са­те­ля или да­же це­лой куль­ту­ры (например, «вос­точ­ный» стиль в по­эзии русского ро­ма­низ­ма), так и отдельное про­из­ве­де­ние (например, ода Го­ра­ция, из­вест­ная как «Па­мят­ник», по мо­ти­вам ко­то­рой соз­да­ли свои про­из­ве­де­ния Г.Р. Дер­жа­вин, 1796 год; А.С. Пуш­кин , 1836 год; А.А. Фет, 1854 год; В.Я. Брю­сов, 1918 год, и другие). Подражание мо­жет быть свя­за­но с пе­рио­дом уче­ни­че­ст­ва, слу­жить зна­ком сле­до­ва­ния оп­ре­де­лён­ной тра­ди­ции, ис­поль­зо­вать­ся как ху­дожественный при­ём, при­зван­ный вы­звать кон­крет­ные ас­со­циа­ции. Обо­зна­че­ние «Подражание» бы­ло ши­ро­ко рас­про­стра­не­но в русской по­эзии начала XIX века: цикл «Под­ра­жа­ния древ­ним» (1821) К.Н. Ба­тюш­ко­ва, «Под­ра­жа­ния Ко­ра­ну» (1824) Пуш­кина, «Под­ра­жа­ние Бай­ро­ну» (1830) М.Ю. Лер­мон­то­ва и другие.

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