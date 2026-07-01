ПОДПОРУЧИК

ПОДПОРУЧИК - во­ин­ское зва­ние (чин) обер-офи­це­ров (на­име­но­ва­ние млад­ших офи­це­ров) в Рос­сии (до 1917) и млад­ших офи­це­ров в не­ко­то­рых современных го­су­дар­ст­вах (Поль­ша, Че­хия и другие).

В Рос­сии вве­де­но в 1703 году. С от­ме­ной в 1884 году в мир­ное вре­мя чи­на пра­пор­щи­ка яв­лял­ся пер­вым обер-офи­цер­ским чи­ном во всех ро­дах войск, кро­ме ка­ва­ле­рии и ка­зачь­их войск (смотреть Ир­ре­гу­ляр­ные вой­ска), где ему со­от­вет­ст­во­ва­ли кор­нет и хо­рун­жий. По сво­им обя­зан­но­стям подпоручик при­рав­ни­вал­ся к по­ру­чи­ку. Чин подпоручика при­сваи­вал­ся вы­пу­ск­ни­кам во­енных учи­лищ (свыше 80% офи­це­ров); к про­из­вод­ст­ву в подпоручики до­пус­ка­лись так­же все строе­вые ниж­ние чи­ны, имев­шие ун­тер-офи­цер­ские зва­ния. Основные зна­ки раз­ли­чия - по­го­ны с од­ним про­све­том и дву­мя звёз­да­ми. Уп­разд­не­но дек­ре­том СНК в декабре 1917 года. Современным ана­ло­гом в сис­те­мах во­ин­ских зва­ний (чи­нов) боль­шин­ст­ва го­су­дарств яв­ля­ет­ся зва­ние лей­те­нан­та.

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