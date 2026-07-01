ПОДПОРУЧИК
ПОДПОРУЧИК - воинское звание (чин) обер-офицеров (наименование младших офицеров) в России (до 1917) и младших офицеров в некоторых современных государствах (Польша, Чехия и другие).
В России введено в 1703 году. С отменой в 1884 году в мирное время чина прапорщика являлся первым обер-офицерским чином во всех родах войск, кроме кавалерии и казачьих войск (смотреть Иррегулярные войска), где ему соответствовали корнет и хорунжий. По своим обязанностям подпоручик приравнивался к поручику. Чин подпоручика присваивался выпускникам военных училищ (свыше 80% офицеров); к производству в подпоручики допускались также все строевые нижние чины, имевшие унтер-офицерские звания. Основные знаки различия - погоны с одним просветом и двумя звёздами. Упразднено декретом СНК в декабре 1917 года. Современным аналогом в системах воинских званий (чинов) большинства государств является звание лейтенанта.