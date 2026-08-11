ПОДОСИНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 10 апреля 1950 г. в г. Верея Московской области. В 1972 г. окончил с дипломом с отличием кафедру классической филологии филологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Защита кандидатской диссертации «Произведения Овидия как источник по истории Восточной Европы и Закавказья» в 1980 г. Защита докторской диссертации «Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии» в 1998 г.

С 1972 года работал в Институте истории СССР АН СССР, в 1997 г. был переведен в Институт всеобщей истории РАН , где работает в настоящее время главным научным сотрудником.

Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра "Восточная Европа в античном и средневековом мире" Института всеобщей истории РАН .

Заведующий кафедрой древних языков исторического факультета МГУ , профессор сектора антиковедения Отдела научных исследований Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета (спецкурсы).

Член Оргкомитета ежегодных Чтений памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто; сопредседатель Оргкомитета ежегодных Московских городских Олимпиад среди школьников по латинскому языку и античной культуре. Главный редактор журнала «Аристей. Вестник классической филологии и античной истории». Член редколлегий изданий: журнала «Вестник древней истории»; ежегодника «Древнейшие государства Восточной Европы»; Свода «Древнейшие источники по истории Восточной Европы»; серии «Памятники исторической мысли»; альманаха «Древности Боспора» (Москва); журнала «Antiquitas aeterna» (Казань); журнала «Ancient West & East»; серии «Colloquia Antiqua»; энциклопедии «Encyclopaedia of Black Sea antiquities».

Область интересов : Античные и раннесредневековые источники по истории Восточной Европы; античная история Восточной Европы; история античной географии и картографии; историческая антропология; представления о пространстве в архаических культурах Евразии; рецепция античности в России; преподавание латинского языка в школе.

Учитель : В.Т. Пашуто

Сочинения : Автор около 350 научных работ, среди них монографии, учебники, словари, коллективные монографии, научно-популярные книги и статьи, научные статьи и рецензии, энциклопедические статьи.

Овидий и Причерноморье: Опыт источниковедческого анализа поэтического текста // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1983. М., 1984. С. 8–178.

Произведения Овидия как источник по истории Восточной Европы и Закавказья. Тексты, перевод, комментарий. М., 1985.

Ovids Dichtung als Quelle für die Geschichte des Schwarzmeergebiets (XENIA. Konstanzer althistorische Vortrage und Forschungen, 19). Konstanz, 1987.

Рим. Боги и герои. М., 1995.

EX ORIENTE LUX! Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. М., «Языки русской культуры», 1999. См. также: http://ifolder.ru/13548235

Проблемы исторической географии Восточной Европы (античность и ранее средневековье). The Edwin Mellen Press. Lewiston; Queenston; Lampeter, 2000 (Russian Studies in World History and Culture. Vol. 2).

Символы четырех евангелистов: Их происхождение и значение. М., 2000.

Восточная Европа в римской картографической традиции. Тексты, перевод, комментарий. М., «Индрик», 2002 (Древнейшие государства на территории Восточной Европы).

Гидрография Восточной Европы в античной и средневековой геокартографии // Т.Н.Джаксон, Т.М.Калинина, И.Г.Коновалова, А.В.Подосинов. «Русская река»: Речные пути Восточной Европы в античной и средневековой географии. М., «Языки славянских культур», 2007. С. 14–97.

Публий Вергилий Марон. Первая книга «Энеиды» [Латинский текст, русский перевод, введение и комментарий]. М., «Импэто», 2009.

Марк Туллий Цицерон. Первая речь против Катилины. Латинский текст, русский перевод, введение, комментарий и приложение. М., «Импэто», 2009.

Силий Италик. Пуника (поэма о Второй Пунической войне). Книга Первая. [Латинский текст, русский перевод, введение и комментарий]. М., «Импэто», 2009.

Римские географические источники: Помпоний Мела и Плиний Старший. Тексты, перевод, комментарий (Древнейшие источники по истории Восточной Европы). М., «Индрик», 2011 (в соавторстве с М.В.Скржинской).

Публий Папиний Стаций. «Ахиллеида». М. «Импето», 2011.

Как древний человек ориентировался в географическом пространстве // Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Imagines mundi: античность и средневековье. М., «Рукописные памятники Древней Руси», 2013. С. 15–129.