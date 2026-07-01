ПОДОЛИНСКИЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
ПОДОЛИНСКИЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ - русский поэт, действительный статский советник.
Дворянин. Воспитывался в киевском частном пансионе, в 1821-1824 годы годы в Благородном пансионе при Санкт-Петербургском университете. До 1831 года года служил по почтовому ведомству в Санкт-Петербурге, затем в Одессе. С конца 1850-х годов в отставке; жил в своём имении - село Ярославка Звенигородского уезда Киевской губернии. Литературный дебют Подолинского - поэма «Див и Пери» (1827) о примирении с небом падших духов, развивающая мотивы поэм «Лалла Рук» (1817) Т. Мура и «Пери и Ангел» (1821) В.А. Жуковского и отличающаяся сгущённостью восточного колорита и лирической экспрессивностью. Сразу был оценён критикой как один из ведущих романтических поэтов; ненадолго (до 1830) сблизился с пушкинским кругом писателей, печатался в альманахе А.А. Дельвига «Северные цветы». Поэмы «Борский» (1829) и «Нищий» (1830), в которых изображены «роковая страсть» и её последствия (убийство в состоянии аффекта и позднее бесплодное раскаяние), относятся к числу лучших и наиболее характерных русских «байронических» поэм. Высшим достижением Подолинского считается поэма «Смерть Пери» (отдельное издание, 1837 год) - философская мистерия об искуплении греха через муки земной любви. В 1837 году издал сборник «Повести и мелкие стихотворения» (часть 1-2), после чего крайне редко выступал в печати. Изданные в 1860 году «Сочинения» (часть 1-2) критиками новой эпохи (Н.А. Добролюбовым и другими) были высмеяны как вредный литературный анахронизм. Поздняя лирика Подолинского окрашена в трагические тона: «Переезд через Яйлу» (1837 год, на смерть А.С. Пушкина), «Сквозь грёз мечтательного мира…» (1879) и другие. Творчество Подолинского оказало заметное влияние на М.Ю. Лермонтова.
Сочиения:
Собр. неизданных … стихотворений. К., 1885;
Козлов И., Подолинский А. Стихотворения. Л., 1936;
[Стихотворения, «Смерть Пери»] // Поэты 1820–1830-х гг. Л., 1972. Т. 2;
«Нищий» // Русская романтическая поэма. М., 1985.