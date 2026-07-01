ПОДОЛИНСКИЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

ПОДОЛИНСКИЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ - русский поэт, действительный статский советник.

Дво­ря­нин. Вос­пи­ты­вал­ся в ки­ев­ском ча­ст­ном пан­сио­не, в 1821-1824 годы годы в Бла­го­род­ном пан­сио­не при Санкт-Пе­тербургском университете. До 1831 года года слу­жил по поч­то­во­му ве­дом­ст­ву в Санкт-Пе­тер­бур­ге, за­тем в Одес­се. С конца 1850-х годов в от­став­ке; жил в сво­ём име­нии - село Яро­слав­ка Зве­ни­го­род­ско­го уезда Ки­ев­ской губернии . Литературный де­бют Подолинского - по­эма «Див и Пе­ри» (1827) о при­ми­ре­нии с не­бом пад­ших ду­хов, раз­ви­ваю­щая мо­ти­вы по­эм «Лал­ла Рук» (1817) Т. Му­ра и «Пе­ри и Ан­гел» (1821) В.А. Жу­ков­ско­го и от­ли­чаю­щая­ся сгу­щён­но­стью восточного ко­ло­ри­та и ли­рической экс­прес­сив­но­стью. Сра­зу был оце­нён кри­ти­кой как один из ве­ду­щих ро­ман­тических по­этов; не­на­дол­го (до 1830) сбли­зил­ся с пуш­кин­ским кру­гом пи­са­те­лей, пе­ча­тал­ся в аль­ма­на­хе А.А. Дель­ви­га «Се­вер­ные цве­ты». По­эмы «Бор­ский» (1829) и «Ни­щий» (1830), в ко­то­рых изо­бра­же­ны «ро­ко­вая страсть» и её по­след­ст­вия (убий­ст­во в со­стоя­нии аф­фек­та и позд­нее бес­плод­ное рас­кая­ние), от­но­сят­ся к чис­лу луч­ших и наи­бо­лее ха­рак­тер­ных русских «бай­ро­ни­че­ских» по­эм. Выс­шим дос­ти­же­ни­ем Подолинского счи­та­ет­ся по­эма «Смерть Пе­ри» (отдельное издание, 1837 год) - фи­лософская мис­те­рия об ис­ку­п­ле­нии гре­ха че­рез му­ки зем­ной люб­ви. В 1837 году из­дал сборник «По­вес­ти и мел­кие сти­хо­тво­ре­ния» (часть 1-2), по­сле че­го край­не ред­ко вы­сту­пал в пе­ча­ти. Из­дан­ные в 1860 году «Со­чи­не­ния» (часть 1-2) кри­ти­ка­ми но­вой эпо­хи (Н.А. Доб­ро­лю­бо­вым и другими) бы­ли вы­смея­ны как вред­ный литературный ана­хро­низм. Позд­няя ли­ри­ка Подолинского окрашена в тра­гические тона: «Пе­ре­езд че­рез Яй­лу» (1837 год, на смерть А.С. Пуш­ки­на), «Сквозь грёз меч­татель­но­го ми­ра…» (1879) и другие. Твор­че­ст­во Подолинского ока­за­ло за­мет­ное влия­ние на М.Ю. Лер­мон­то­ва .

Сочиения:

Собр. не­изданных … сти­хо­тво­ре­ний. К., 1885;

Коз­лов И., По­до­лин­ский А. Сти­хо­тво­ре­ния. Л., 1936;

[Сти­хотворе­ния, «Смерть Пе­ри»] // По­эты 1820–1830-х гг. Л., 1972. Т. 2;

«Ни­щий» // Рус­ская ро­ман­ти­че­ская по­эма. М., 1985.