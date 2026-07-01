ПОДНЕБЕСНАЯ
ПОДНЕБЕСНАЯ - (Китайское Тянься), одно из важнейших понятий традиционной китайской культуры.
Впервые упоминается в древнейших памятниках китайской письменности - надписях на гадательных костях (цзягувэнь, XII-XI века до нашей эры), однако в законченном виде сформировалось позднее. Восходит к культу Неба, который стал главенствующим в Китае с приходом к власти династии Западной Чжоу (XI-VIII века; смотреть в статье Чжоу). В рамках этого культа правитель - ван воспринимался в качестве Сына Неба (Тянь-цзы), связующего звена между Небом и Землёй, правящего по так называемому Мандату Неба (Тянь-мин), который оно могло как даровать добродетельному, так и отобрать у нерадивого или распутного правителя. В этом контексте термин «Поднебесная» трактовался не только как всё, что лежит под Небом (то есть материальный мир), но и как законный домен вана, сфера и объект его власти. С XI века термин «Поднебесная» стал использоваться в качестве одного из синонимов для обозначения государств, в которых жили носители древне-китайской культуры, а затем (с III века до нашей эры) и китайской империи. Понятие включало представления о том, что китайское государство фактически охватывает всю обитаемую Вселенную и является мировой империей, единственным культурным государством мира. Окраинные земли, населённые «варварами», воспринимались либо как нечто исключительное (многие китайские мыслители отказывали населявшим эти земли народам в способности стать столь же культурными, как китайцы), либо как территории, которым ещё предстоит войти в состав Поднебесной под благим влиянием китайской культуры и лично китайского императора. Устойчивость этой концепции придавала многовековая изоляция Китая от других цивилизаций: вплоть до рубежа эр китайское государство фактически не контактировало с другими странами и народами. В современном китайском языке термин «Поднебесная» относится к слою архаизированной, торжественной лексики и может обозначать как собственно Китай, так и мир в целом.
В Японии термин «Поднебесная» вошёл в употребление около V века нашей эры, когда страна вступила в оживлённые культурные отношения с Китаем и восприняла многие ключевые понятия китайской культуры (примерно в это же время японский император начал именовать себя Сыном Неба). С XIII века понятие «Поднебесная» употреблялось для обозначения японского государства в целом; в более поздний период Поднебесной нередко именовались и отдельные крупные княжества. Термин «Поднебесная» находился в употреблении в Японии вплоть до реставрации Мэйдзи (смотреть Мэйдзи исин). Использование понятия «Поднебесная», заимствованного из Китая, для обозначения собственного государства отмечается также во Вьетнаме в период с XIII века, когда вьетнамцам удалось разгромить китайско-монгольские войска династии Юань, до XVIII века, когда после вторжения войск маньчжурской династии Цин в государственной идеологии Вьетнама на первый план выходит идея самоопределения страны как южного вассала Китайской империи. В Корее по причине её сильной зависимости от Китая термин «Поднебесная», будучи хорошо известным, никогда не прилагался к собственной стране и использовался для обозначения либо Китая, либо ойкумены в целом.