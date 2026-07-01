ПОДНЕБЕСНАЯ

ПОДНЕБЕСНАЯ - (Китайское Тянь­ся), од­но из важ­ней­ших по­ня­тий тра­ди­ци­он­ной китайской куль­ту­ры.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в древ­ней­ших па­мят­ни­ках китайской пись­мен­но­сти - над­пи­сях на га­да­тель­ных кос­тях (цзя­гу­вэнь, XII-XI века до нашей эры), од­на­ко в за­кон­чен­ном ви­де сфор­ми­ро­ва­лось позд­нее. Вос­хо­дит к куль­ту Не­ба, ко­то­рый стал гла­вен­ст­вую­щим в Ки­тае с при­хо­дом к вла­сти ди­на­стии Западной Чжоу (XI-VIII века; смотреть в статье Чжоу). В рам­ках это­го куль­та пра­ви­тель - ван вос­при­ни­мал­ся в ка­че­ст­ве Сы­на Не­ба (Тянь-цзы), свя­зую­ще­го зве­на ме­ж­ду Не­бом и Зем­лёй, пра­вя­ще­го по так называемому Ман­да­ту Не­ба (Тянь-мин), ко­то­рый оно мог­ло как да­ро­вать доб­ро­де­тель­но­му, так и ото­брать у не­ра­ди­во­го или рас­пут­но­го пра­ви­те­ля. В этом кон­тек­сте тер­мин «Поднебесная» трак­то­вал­ся не толь­ко как всё, что ле­жит под Не­бом (то есть ма­те­ри­аль­ный мир), но и как за­кон­ный до­мен ва­на, сфе­ра и объ­ект его вла­сти. С XI века тер­мин «Поднебесная» стал ис­поль­зо­вать­ся в ка­че­ст­ве од­но­го из си­но­ни­мов для обо­зна­че­ния го­су­дарств, в ко­то­рых жи­ли но­си­те­ли древне-китайской куль­ту­ры, а за­тем (с III века до нашей эры) и китайской им­пе­рии. По­ня­тие вклю­ча­ло пред­став­ле­ния о том, что китайское го­су­дар­ст­во фак­ти­че­ски ох­ва­ты­ва­ет всю оби­тае­мую Все­лен­ную и яв­ля­ет­ся ми­ро­вой им­пе­ри­ей, един­ст­вен­ным куль­тур­ным го­су­дар­ст­вом ми­ра. Ок­ра­ин­ные зем­ли, на­се­лён­ные «вар­ва­ра­ми», вос­при­ни­ма­лись ли­бо как не­что ис­клю­чи­тель­ное (мно­гие китайские мыс­ли­те­ли от­ка­зы­ва­ли на­се­ляв­шим эти зем­ли на­ро­дам в спо­соб­но­сти стать столь же куль­тур­ны­ми, как ки­тай­цы), ли­бо как тер­ри­то­рии, ко­то­рым ещё пред­сто­ит вой­ти в со­став Поднебесной под бла­гим влия­ни­ем китайской куль­ту­ры и лич­но китайского им­пе­ра­то­ра. Ус­той­чи­вость этой кон­цеп­ции при­да­ва­ла мно­го­ве­ко­вая изо­ля­ция Ки­тая от других ци­ви­ли­за­ций: вплоть до ру­бе­жа эр китайское го­су­дар­ст­во фак­ти­че­ски не кон­так­ти­ро­ва­ло с другими стра­на­ми и на­ро­да­ми. В современном китайском языке тер­мин «Поднебесная» от­но­сит­ся к слою ар­хаи­зи­ро­ван­ной, тор­жественной лек­си­ки и мо­жет обо­зна­чать как соб­ст­вен­но Ки­тай, так и мир в це­лом.

В Япо­нии тер­мин «Поднебесная» во­шёл в упот­реб­ле­ние около V века нашей эры, ко­гда стра­на всту­пи­ла в ожив­лён­ные куль­тур­ные от­но­ше­ния с Ки­та­ем и вос­при­ня­ла многие клю­че­вые по­ня­тия китайской куль­ту­ры (при­мер­но в это же вре­мя японский им­пе­ра­тор на­чал име­новать се­бя Сы­ном Не­ба). С XIII века по­ня­тие «Поднебесная» упот­реб­ля­лось для обо­зна­че­ния японского го­су­дар­ст­ва в це­лом; в бо­лее позд­ний пе­ри­од Поднебесной не­ред­ко име­но­ва­лись и отдельные круп­ные кня­же­ст­ва. Тер­мин «Поднебесная» на­хо­дил­ся в упот­реб­ле­нии в Япо­нии вплоть до рес­тав­ра­ции Мэйд­зи (смотреть Мэй­д­зи исин ). Ис­поль­зо­ва­ние по­ня­тия «Поднебесная», за­им­ст­во­ван­но­го из Ки­тая, для обо­зна­че­ния собственного го­су­дар­ст­ва от­ме­ча­ет­ся так­же во Вьет­на­ме в пе­ри­од с XIII века, ко­гда вьет­нам­цам уда­лось раз­гро­мить китайско-монгольские вой­ска ди­на­стии Юань, до XVIII века, ко­гда по­сле втор­же­ния войск маньчжурской ди­на­стии Цин в государственной идео­ло­гии Вьет­на­ма на пер­вый план вы­хо­дит идея са­мо­оп­ре­де­ле­ния стра­ны как южного вас­са­ла Китайской им­пе­рии. В Ко­рее по при­чи­не её силь­ной за­ви­симо­сти от Ки­тая тер­мин «Поднебесная», бу­ду­чи хо­ро­шо из­вест­ным, ни­ко­гда не при­ла­гал­ся к собственной стра­не и ис­поль­зо­вал­ся для обо­зна­че­ния ли­бо Ки­тая, ли­бо ой­ку­ме­ны в це­лом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)