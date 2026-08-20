Подмастéрье

Подмастéрье — квалифицированный специалист, помощник мастера (ремесленника), нанятый им на работу за плату. Многообразие определений П. в Средние века и Новое время отражало разницу в условиях найма (сдельно, на день, неделю, месяц, год), в видах работы и статусе (временном или постоянном, если у П. не было средств на мастерскую, вступительный взнос и образцовую работу — шедевр). Изначально большинство ремесел не настаивало на обязательной работе (обычно 2–4 года) П. для закрепления профессионального опыта; от такой работы мог освободить брак с дочерью или вдовой мастера. П. обязан был быстро найти себе работу, предъявив свидетельство об обучении и доказав, что ничего не должен прежнему хозяину; не имел права уходить от мастера без его разрешения. В мануфактурную эпоху количество П. в ремесленной мастерской ограничивается 1 или 2. В XIV–XV вв. в Европе появились тайные сообщества П. для взаимной защиты и помощи ( компаньонажи ), как альтернатива объединениям мастеров (корпорациям, цехам ), положившие начало современным профсоюзам.

Лит. : Hauser H. Ouvriers du temps passé (XVe — XVIe siècles). Paris, 1899; Стоклицкая-­Терешкович В. В. Немецкий подмастерье. М., 1933; Молдавская М. А. У истоков рабочего движения. Киев, 1989; Epstein S. A. Wage Labor and Guilds in Medieval Europe. Chapel Hill (N.C.), 1991; Предваряя союзы. Наемные рабочие и коллективные действия в Европе 1300–1850 / Пер. с англ. М., 1997; Bernardi Ph. Maître, valet et apprenti au Moyen Âge. Essai sur une production bien ordonnée. Paris, 2009. Е. Н. Кириллова .