ПОДМАЛЁВОК
ПОДМАЛЁВОК - подготовительная стадия работы над картиной, выполняемой в технике многослойной живописи, главным образом масляной живописи.
На стадии подмалёвка обычно в одном тоне прорабатывается светотенью объём изображаемых предметов и фигур, тёмными тонами - тени, светлыми - освещённые части картины. Подмалёвок может быть однотонным или многоцветным - с расчётом на просвечивание его через те тонкие слои красок, которые наносятся на завершающей стадии работы (смотреть Лессировка). В масляной живописи на дереве XV - начала XVI веков. Подмалёвок выполнялся темперой, позднее был принят подмалёвок маслом на холсте. Многослойная живопись с применением подмаёвка и лессировок была распространена до середины XIX века, когда её вытеснила живопись алла прима.