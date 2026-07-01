ПОДМАЛЁВОК

ПОДМАЛЁВОК - под­го­то­ви­тель­ная ста­дия ра­бо­ты над кар­ти­ной, вы­пол­няе­мой в тех­ни­ке мно­го­слой­ной жи­во­пи­си, главным образом мас­ля­ной жи­во­пи­си.

На ста­дии подмалёвка обыч­но в од­ном то­не про­ра­ба­ты­ва­ет­ся све­то­те­нью объ­ём изо­бра­жае­мых пред­ме­тов и фи­гур, тём­ны­ми то­на­ми - те­ни, свет­лы­ми - ос­ве­щён­ные час­ти кар­ти­ны. Подмалёвок мо­жет быть од­но­тон­ным или мно­го­цвет­ным - с рас­чё­том на про­све­чи­ва­ние его че­рез те тон­кие слои кра­сок, ко­то­рые на­но­сят­ся на за­вер­шаю­щей ста­дии ра­бо­ты (смотреть Лес­си­ров­ка ). В мас­ля­ной жи­вопи­си на де­ре­ве XV - начала XVI веков. Подмалёвок вы­пол­нял­ся тем­пе­рой, позд­нее был при­нят подмалёвок мас­лом на хол­сте. Мно­го­слой­ная жи­во­пись с при­ме­не­ни­ем подмаёвка и лес­си­ро­вок бы­ла рас­про­стра­не­на до середины XIX века, ко­гда её вы­тес­ни­ла жи­во­пись ал­ла при­ма.

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