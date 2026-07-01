«ПОДЛЫЕ ЛЮДИ»

Разночтение термина

В российской истории много терминов, которые связаны с определением места той или иной социальной группы. Каждая из этих групп имеет свое место, свой род деятельности, традиции. Однако не все из этих групп имеют четкие очертания и границ в определении их статуса. К таковым относится категория "подлые люди".

Термин «подлые люди» восходит к XVIII в. Он упоминается в разных источниках. Они содержат различные варианты толкования термина.

Согласно позиции ряда авторов, в том числе авторов Большой советской энциклопедии, «подлые люди» – низшие слои городских жителей. Регламент Главного магистрата 1721 г. называл «подлыми людьми» лиц, которые работали по найму и на черных работах, т. е. «нерегулярных» граждан, которые входили в состав мещанства.

Другая группа авторов относит «подлых людей» к «податному крестьянскому сословию».

В.И. Даль в своем словаре указывал, что «Подлый» – человек из черни, «темного, низкого рода-племени, из рабов, холопов, крепостного сословья».

Откуда пошло слово?

Словари русского языка зачастую содержат информацию о том, что слово «подлый» в буквальном смысле означает «низший», и первоначально оно использовалось как термин и не содержало бранного оттенка.

Тем не менее, слово «подлый» изначально в русском языке содержало презрительную интонацию, поскольку свидетельствовало о своеобразной дворянской оценке простого люда. Отдельные местности говорили о «подлых» как о «бедных». Та трактовали слово «подлый» в Перми, Соликамске, Чердынске.

Само слово «подлый» появилось в нашем литературном языке в XVII в. Позаимствовано из украинского языка, в котором оно возникло в XVI в., на который в свою очередь оказал влияние польский язык. Согласно версии М.О. Кояловича, с появлением слова «шляхетство» необходимо было противоположное по значению слово и им стал «подлый народ».

И.Г. Прыжов датировал распространение слова «подлый» началом XVIII в. Это слово использовалось применительно ко всему народному: подлые люди – народ, подлая речь – народная речь. Однако к концу XVIII в. значение «социально низкий» в слове «подлый» уходит и появляется негативная интонация.

Толковый словарь русского языка, который выдержал несколько изданий в конце XVIII − первой половине XIX в. содержит несколько транскрипций слова «подлый»:

1) 1-е издание (1789 − 1794):

- в части происхождении – слово используется для обозначения низкого происхождения;

- в части поведения – слово применяется для нечестно поступающих, заслуживающих презрения людей.

2) 2-е издание (1806 − 1822):

- в части происхождения – низкость, худородие;

- в части поведения – «свойство, качество или состояние того, кто подлую душу имеет, поступает низко, презрения достойно».

В 3-м издании 1847 г. термины, изложенные во 2-м издании, переставлены местами.