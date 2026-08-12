ПОДЛЯССКАЯ ГУБЕРНИЯ

ПОДЛЯССКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца на за­па­де Российской им­пе­рии на тер­ри­то­рии Цар­ст­ва Поль­ско­го .

Об­ра­зо­ва­на в ре­зуль­та­те пе­ре­име­но­ва­ния Под­ляс­ко­го (Под­ляс­ско­го, Под­ляш­ско­го) вое­вод­ст­ва Вы­со­чай­шим по­ве­ле­ни­ем российского императора Ни­ко­лая I от 23.2(7.3).1837 года. Площадь свыше 13 тысяч км2. Население свыше 397 тысяч человек (1837). Центр - город Сед­лец (ны­не город Седль­це, Поль­ша). Де­ли­лась на 3 уез­да: Бель­ский, Лу­ков­ский и Ра­дин­ский (Рад­зин­ский). Уп­разд­не­на ма­ни­фе­стом императора Ни­ко­лая I от 9(21).8.1844 года, её тер­ри­то­рия вклю­че­на в со­став Люб­лин­ской гу­бер­нии .

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