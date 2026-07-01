ПОДЛЯШЬЕ
ПОДЛЯШЬЕ - Подлясье, Подлясе (польское Podlasie, Podlasze; белорусское Падляшша; литовское Palenk ̇e; украинское Підляшшя), историческая область на северо-востоке Польши и западе Белоруссии.
Название Подляшье известно с конца XV века, получило распространение в XVI веке. По различным данным, происходит либо от названия одного из племён ятвягов («палексяне»), либо от выражения «земля под ляхами» (то есть на границе с Польшей) или «земля под лесом» (латинское название Подляшья - Subsilvania, от silva - лес, буквально - Подлесье). Границей Подляшья на севере является река Нарев, на востоке - средний Буг и Белорус. Полесье, на юге - северная часть Холмщины, на западе - Мазовия. Главного города - Белосток, Бельск-Подляски, Дрохичин (исторические названия Дрогичин, Дорогичин). В VII-X века Подляшье - зона оседлости ряда племенных союзов: дреговичей и волынян (восточные славяне), мазовшан (западные славяне), ятвягов (балты); здесь зафиксированы первые славянские укреплённые поселения - гроды. В 980-е годы присоединено князем Владимиром Святославичем к Древнерусскому государству. В 1018 году занято дружиной польского князя Болеслава I Храброго в качестве компенсации за поддержку, оказанную им князю Святополку Владимировичу (Ярополчичу) в борьбе с Ярославом Владимировичем Мудрым. В 1044-1046 годы Подляшье отошло Ярославу Владимировичу. С 1140-х годов часть Владимиро-Волынского княжества. В 1180 году уступлено польскому князю Лешеку Мазовецкому. В 1238 году захвачено князем Даниилом Романовичем, включено в состав Галицко-Волынского княжества. В середине XIV века часть удельного княжества Кейстута с центром в Троках. В 1380-е годы захвачено князем Янушем Мазовецким (в 1391 году официально передано ему Ягайло). В начале XV века занято войсками великого князя литовского Витовта (мазовецкие князья признали Подляшье частью Великого княжества Литовского (ВКЛ) лишь в 1444 году). После заключения Люблинской унии 1569 года Подляшье вошло в состав земель Короны Польской. В 1656 году разорено в результате набега крымских татар. В 1657 году в ходе Северной войны 1655-1660 годов ряд городов Подляшья сожжён шведско-трансильванскими войсками. В 1660 году в ходе русско-польской войны 1654-1667 годов южная часть Подляшья (включая города Брест и Заблудов) была ненадолго захвачена московскими войсками под командованием князя И.А. Хованского. Население Подляшья отличалось сложным этническим и конфессиональным составом: в городах преобладали евреи и поляки, в сёлах значительным было русинское население. Широкое распространение получило униатство, ставшее в Подляшье к началу XVIII века преобладающей религией. В 1795 году в результате 3-го раздела Речи Посполитой Брест-Литовское (Берестейское) воеводство (за исключением ряда западных районов) перешло к Российской империи, а Подляшское (Подляское) воеводство вдоль реки Буг разделено между Пруссией и Австрийской империей. По Тильзитскому миру 1807 года большая часть Подляшья вошла в состав Российской империи как Белостокская область (с 1808), остальная часть - в Ломжинский департамент Варшавского княжества (с 1809). По решениям Венского конгресса 1814-1815 годов Подляшье полностью присоединено к Российской империи. Западное Подляшье в качестве Августовского воеводства (центр - Сувалки) вошло в состав Царства Польского, Белостокская область с 1842 года стала частью Гродненской губернии. Подляшье, по сути, не рассматривалось российскими властями как самостоятельная административно-территориальная единица (созданная в 1837 году Подлясская губерния просуществовала лишь до 1844 года и была включена в состав Люблинской губернии). В результате административных реформ после Польского восстания 1863-1864 годов территория Подляшья была разделена между Люблинской, Сувалакской и Седлецкой губерниями. В период 1-й мировой войны, в июне - июле 1915 года, 2/3 русинского и украинского населения Подляшья было эвакуировано в глубь России (преобладающими по численности стали поляки). В сентябре 1915 года оккупировано германскими войсками. По Рижскому мирному договору 1921 года вошло в состав Польши. В сентябре 1939 года занято советскими войсками и в декабре того же года вошло в состав БССР (в качестве Белостокской области). В 1944 году возвращено Польше. Национальный состав Подляшья вновь подвергся изменениям в результате переселения украинцев и русин в СССР (главным образом в УССР) по соглашениям 1944-1945 годов, а также польские военно-административные операции «Висла» 1947 года (выселение украинскго и русинского населения в северо-западные районы Польской Народной Республики). Ныне территория Подляшье входит в состав Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств.