ПОДЛЯШЬЕ

ПОДЛЯШЬЕ - Под­ля­сье, Под­ля­се (польское Podlasie, Podlasze; бе­ло­русское Пад­ляш­ша; ли­товское Palenk ̇e; украинское Підляшшя), ис­то­рическая об­ласть на се­ве­ро-вос­то­ке Поль­ши и за­па­де Бе­ло­рус­сии.

Название Подляшье из­вест­но с конца XV века, по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние в XVI веке. По различным дан­ным, про­ис­хо­дит ли­бо от на­зва­ния од­но­го из пле­мён ят­вя­гов («па­лек­ся­не»), ли­бо от вы­ра­же­ния «зем­ля под ля­ха­ми» (то есть на гра­ни­це с Поль­шей) или «зем­ля под ле­сом» (латинское название Подляшья - Subsilvania, от silva - лес, буквально - Под­ле­сье). Гра­ни­цей Подляшья на се­ве­ре яв­ля­ет­ся река На­рев, на вос­то­ке - сред­ний Буг и Бе­ло­рус. По­ле­сье, на юге - северная часть Холм­щи­ны, на за­па­де - Ма­зо­вия. Главного го­ро­да - Бе­ло­сток, Бельск-Под­ляс­ки, Дро­хи­чин (ис­то­рические на­зва­ния Дро­ги­чин, До­ро­ги­чин). В VII-X века Подляшье - зо­на осед­ло­сти ря­да пле­мен­ных сою­зов: дре­го­ви­чей и во­лы­нян (восточные сла­вя­не), ма­зов­шан (западные сла­вя­не), ят­вя­гов (бал­ты); здесь за­фик­си­ро­ва­ны пер­вые славянские ук­ре­п­лён­ные по­се­ле­ния - гро­ды. В 980-е годы при­сое­ди­не­но князем Вла­ди­ми­ром Свя­то­сла­ви­чем к Древ­не­рус­ско­му государству. В 1018 году за­ня­то дру­жи­ной польского князя Бо­ле­сла­ва I Храб­ро­го в ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции за под­держ­ку, ока­зан­ную им князю Свя­то­пол­ку Вла­ди­ми­ро­ви­чу (Яро­пол­чи­чу) в борь­бе с Яро­сла­вом Вла­ди­ми­ро­ви­чем Муд­рым. В 1044-1046 годы Подляшье ото­шло Яро­сла­ву Вла­ди­ми­ро­ви­чу. С 1140-х годов часть Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ско­го кня­же­ст­ва. В 1180 году ус­ту­п­ле­но польскому князю Ле­ше­ку Ма­зо­вец­ко­му. В 1238 году за­хва­че­но князем Да­нии­лом Ро­ма­но­ви­чем, вклю­че­но в со­став Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го кня­же­ст­ва. В середине XIV века часть удель­но­го кня­же­ст­ва Кей­сту­та с цен­тром в Тро­ках. В 1380-е годы за­хва­че­но князем Яну­шем Ма­зо­вец­ким (в 1391 году офи­ци­аль­но пе­ре­да­но ему Ягай­ло). В начале XV века за­ня­то вой­ска­ми великого князя ли­тов­ско­го Ви­тов­та (ма­зо­вец­кие кня­зья при­зна­ли Подляшье ча­стью Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го (ВКЛ) лишь в 1444 году). По­сле за­клю­че­ния Люб­лин­ской унии 1569 года Подляшье во­шло в со­став зе­мель Ко­ро­ны Поль­ской. В 1656 году ра­зо­ре­но в ре­зуль­та­те на­бе­га крым­ских та­тар. В 1657 году в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1655-1660 годов ряд го­ро­дов Подляшья со­жжён швед­ско-тран­силь­ван­ски­ми вой­ска­ми. В 1660 году в хо­де русско-польской вой­ны 1654-1667 годов южная часть Подляшья (вклю­чая го­ро­да Брест и За­блу­дов) бы­ла не­на­дол­го за­хва­че­на московскими вой­ска­ми под ко­мандованием князя И.А. Хо­ван­ско­го. На­се­ле­ние Подляшья от­ли­ча­лось слож­ным эт­ническим и кон­фес­сио­наль­ным со­ста­вом: в го­ро­дах пре­об­ла­да­ли ев­реи и по­ля­ки, в сё­лах зна­читель­ным бы­ло ру­син­ское на­се­ле­ние. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ло уни­ат­ст­во, став­шее в Подляшье к началу XVIII века пре­об­ла­даю­щей ре­ли­ги­ей. В 1795 году в ре­зуль­та­те 3-го раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той Брест-Ли­тов­ское (Бе­ре­стей­ское) вое­вод­ст­во (за ис­клю­че­ни­ем ря­да западных рай­онов) пе­ре­шло к Российской им­пе­рии, а Под­ляш­ское (Под­ляс­кое) вое­вод­ст­во вдоль реки Буг раз­де­ле­но ме­ж­ду Прус­си­ей и Австрийской им­пе­ри­ей. По Тиль­зит­ско­му ми­ру 1807 года большая часть Подляшья во­шла в со­став Российской им­пе­рии как Бе­ло­сто­кская об­ласть (с 1808), ос­таль­ная часть - в Лом­жин­ский департамент Вар­шав­ско­го кня­же­ст­ва (с 1809). По ре­ше­ни­ям Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов Подляшье пол­но­стью при­сое­ди­не­но к Российской им­пе­рии. Западное Подляшье в ка­че­ст­ве Ав­гу­стов­ско­го вое­вод­ст­ва (центр - Су­вал­ки) во­шло в со­став Цар­ст­ва Поль­ско­го, Бе­ло­сто­кская область с 1842 года ста­ла ча­стью Грод­нен­ской гу­бер­нии. Подляшье, по су­ти, не рас­смат­ри­ва­лось российскими вла­стя­ми как са­мо­сто­ятельная административно-территориальная еди­ни­ца (со­здан­ная в 1837 году Под­ляс­ская гу­бер­ния про­су­ще­ство­ва­ла лишь до 1844 года и бы­ла вклю­чена в со­став Люб­лин­ской гу­бер­нии). В ре­зуль­та­те административных ре­форм по­сле Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов тер­ри­то­рия Подляшья бы­ла раз­де­ле­на ме­ж­ду Люб­лин­ской, Су­ва­лак­ской и Сед­лец­кой гу­бер­ния­ми. В пе­ри­од 1-й ми­ровой вой­ны , в ию­не - ию­ле 1915 года, 2/3 ру­син­ско­го и украинского на­се­ле­ния Подляшья бы­ло эва­куи­ро­ва­но в глубь Рос­сии (пре­об­ла­даю­щи­ми по чис­лен­но­сти ста­ли по­ля­ки). В сентябре 1915 года ок­ку­пи­ро­ва­но германскими вой­ска­ми. По Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1921 года во­шло в со­став Поль­ши. В сентябре 1939 года за­ня­то советскими вой­ска­ми и в де­каб­ре то­го же го­да во­шло в со­став БССР (в ка­че­ст­ве Бе­ло­сто­кской области). В 1944 году воз­вра­ще­но Поль­ше. Национальный со­став Подляшья вновь под­верг­ся из­ме­не­ни­ям в ре­зуль­та­те пе­ре­се­ле­ния ук­ра­ин­цев и ру­син в СССР (главным образом в УССР) по со­гла­ше­ни­ям 1944-1945 годов, а так­же польские во­енно-административные опе­ра­ции «Вис­ла» 1947 года (вы­се­ле­ние украинскго и ру­синско­го на­се­ле­ния в северо-западные рай­оны Польской Народной Рес­пуб­ли­ки). Ны­не тер­ри­то­рия Подляшье вхо­дит в со­став Под­ляс­ко­го, Люб­лин­ско­го и Ма­зо­вец­ко­го вое­водств.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)