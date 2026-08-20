ПОДКУМСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПОДКУМСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС - комплекс археологических памятников в Кисловодской котловине, близ реки Подкумок и одноимённых посёлка и железно-дорожной станции (Предгорный район Ставропольского края, Россия).
Включает курганные группы № 1-3 (возможно, майкопской культуры и северокавказской культуры), селище кобанской культуры, грунтовые могильники конца II-го тысячелетия до нашей эры (№ 4), кобанской культуры (№ 3), I-III века нашей эры (№ 1 и 2).
Наиболее изучен и известен грунтовый могильник № 1, расположенный на возвышенности, примыкающей к пойме правого берега реки Подкумок, напротив железно-дорожной станции. Находки в ходе разрушений памятника с 1960-х годов. В 1970 году А.П. Рунич доследовал 1 погребение; раскопки М.П. Абрамовой в 1972-1975 годы (49 погребений), Я.Б. Березина в 1990 году (4 погребения). Погребальные сооружения в основном для неоднократных захоронений - катакомбы (преобладают с параллельными длинной осью входной ямы и камеры, реже эти оси перпендикулярны; значительная часть - 2-камерные), изредка ямы (в том числе с камнями на поверхности или в засыпи). Сохранность костных останков плохая; зафиксированы в основном вытянутые на спине трупоположения. Погребальный инвентарь: керамические сосуды, сделанные на круге, оружие, узда, зеркала, ременные гарнитуры, фибулы, бусы, ножи, оселки и другое I - 1-й половины III веков. Этот могильник, наряду с Клин-Яр III, относится к опорным для изучения истории Кисловодской котловины в сарматское время. М.П. Абрамова относила могильник к памятникам предаланской или раннеаланской культуры (смотреть Аланы). В.Ю. Малашев предгорные памятники Пятигорья и Верхней Кубани выделяет в группу «Подкумок - Хумара», сложившуюся в ходе миграций части населения с территорий Затеречья и Кабардино-Балкарии (группа Нижний Джулат - Чегем - Заманкул) и лишь испытывавшую влияние аланской культуры на раннем этапе её развития.