ПОДКОВА
ПОДКОВА -пластина, изогнутая по контуру подошвы копыта, служащая для предохранения копыт в основном лошади от износа и травм.
Крепится посредством подковывания. Чаще всего подковы сделаны из металла (обычно - мягкой стали) толщиной около 8 мм. Подкова для передних копыт имеют округлую форму, для задних - несколько более вытянутую. В передней (зацепной) части подковы нередко имеется отворот - направленный вверх металлический лепесток, способствующий более прочной фиксации подковы на копыте. Боковые части подковы называются ветвями, их концы могут быть загнуты вниз для лучшего сцепления с грунтом, на ветвях часто имеются нарезные отверстия для вкручивания шипов. На нижней поверхности ветвей располагается гвоздевая дорожка - желобок, в котором утапливаются головки подковных гвоздей (ухналей), обычно по 4 на каждой ветви.
Металлический прототип подковы (латинское hipposandale, множественное число - hipposandalia) - бронзовая или железная овальная пластина с крючками на зацепной, пяточной и боковых частях для привязывания к копыту. Упоминается у Катулла, умершего в 54 году до нашей эры. Археологические находки в европейских провинциях Римской империи - с I века нашей эры. Самые ранние подковы с гвоздевым креплением найдены в погребениях коней рядом с гробницей короля франков Хильдерика I (457/458-481/482). Массовое использование таких подков в Европе начинается не ранее VII века. На Руси подковы на упряжных лошадях появляются в XI веке, однако боевых коней, как и кочевники, не ковали. Средневековые подковы имели широкое полотно, один шип на зацепной части, 2-3 пары гвоздевых отверстий, иногда волнистый внешний край. Широкое распространение подков для лошадей любого предназначения начинается с XVII века.
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