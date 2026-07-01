ПОДКОВА

ПОДКОВА -пла­сти­на, изо­гну­тая по кон­ту­ру по­дош­вы ко­пы­та, слу­жа­щая для пре­до­хра­не­ния ко­пыт в основном ло­ша­ди от из­но­са и травм.

Кре­пит­ся по­сред­ст­вом под­ко­вы­ва­ния. Ча­ще все­го подковы сде­ла­ны из ме­тал­ла (обыч­но - мяг­кой ста­ли) тол­щи­ной около 8 мм. Подкова для пе­ред­них ко­пыт име­ют ок­руг­лую фор­му, для зад­них - нес­коль­ко бо­лее вы­тя­ну­тую. В пе­ред­ней (за­цеп­ной) час­ти подковы не­ред­ко име­ет­ся от­во­рот - на­прав­лен­ный вверх ме­тал­лический ле­пе­сток, спо­соб­ст­вую­щий бо­лее проч­ной фик­са­ции подковы на ко­пы­те. Бо­ко­вые час­ти подковы на­зы­ва­ют­ся вет­вя­ми, их кон­цы мо­гут быть за­гну­ты вниз для луч­ше­го сце­п­ле­ния с грун­том, на вет­вях час­то име­ют­ся на­рез­ные от­вер­стия для вкру­чи­ва­ния ши­пов. На ниж­ней по­верх­но­сти вет­вей рас­по­ла­га­ет­ся гвоз­де­вая до­рож­ка - же­ло­бок, в ко­то­ром ута­п­ли­ва­ют­ся го­лов­ки под­ков­ных гвоз­дей (ух­на­лей), обыч­но по 4 на ка­ж­дой вет­ви.

Ме­тал­лический про­то­тип подковы (латинское hipposan­dale, множественное число - hipposandalia) - брон­зо­вая или же­лез­ная оваль­ная пла­сти­на с крюч­ка­ми на за­цеп­ной, пя­точ­ной и бо­ко­вых час­тях для при­вя­зы­ва­ния к ко­пы­ту. Упо­ми­на­ет­ся у Ка­тул­ла , умер­ше­го в 54 году до нашей эры. Ар­хео­ло­гические на­ход­ки в ев­ропейских про­вин­ци­ях Римской им­пе­рии - с I века нашей эры. Са­мые ран­ние подковы с гвоз­де­вым кре­п­ле­ни­ем най­де­ны в по­гре­бе­ни­ях ко­ней ря­дом с гроб­ни­цей ко­ро­ля фран­ков Хиль­де­ри­ка I (457/458-481/482). Мас­со­вое ис­поль­зо­ва­ние та­ких подков в Ев­ро­пе на­чи­на­ет­ся не ра­нее VII века. На Ру­си подковы на уп­ряж­ных ло­ша­дях по­яв­ля­ют­ся в XI веке, од­на­ко бое­вых ко­ней, как и ко­чев­ни­ки, не ко­ва­ли. Средневековые под­ко­вы име­ли ши­ро­кое по­лот­но, один шип на за­цеп­ной час­ти, 2-3 па­ры гвоз­де­вых от­вер­стий, ино­гда вол­ни­стый внеш­ний край. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние подков для ло­ша­дей лю­бо­го пред­на­зна­че­ния на­чи­на­ет­ся с XVII века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)