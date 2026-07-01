ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ
ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ (Чешское Podkarpatská Rus, Země Podkarpatoruská; русинское, украинское Підкарпатьска Русь; польское Ruś Zakarpacka; венгерское Kárpátalja) - автономная область в составе Чехословакии в 1919-1938 годы. Административный центр - Ужгород, с ноября 1938 года - Хуст.
Исторически территория Подкарпатской Руси входила в состав Венгерского королевства (с XI века). Вместе с иными его землями в 1526 году была присоединена к империи Габсбургов. С 1867 года в Австро-Венгрии, часть Транслейтании. Оформление Подкарпатской Руси как территории, имеющей особый политический статус, связано с событиями после 1-й мировой войны. Осенью 1918 года в условиях революции в Австро-Венгрии, распада империи Габсбургов и включения Подкарпатской Руси в состав независимой Венгрии развернулась острая политическая борьба. В Подкарпатской Руси оформились 3 основных течения: прорусское (Русинский национальный совет во главе с А. Бескидом, представлявшим православное меньшинство), провенгерское (Национальный совет - в Ужгороде) и проукраинское (Национальный совет - в Хусте). В эмиграции активную деятельность от имени Американского национального совета угрорусинов вёл адвокат Г. Жаткович (принадлежал к грекокатолическому большинству русинов), ещё в мае 1918 года установивший связи в США с Т.Г. Масариком. 26.10.1918 года Жаткович подписал с ним «Филадельфийское соглашение», указывавшее, что в случае присоединения к Чехославацкой республике (ЧСР) Подкарпатской Руси будут предоставлены автономия и справедливые границы. На родине Жатковичу удалось заручиться поддержкой Бескида, совместно с которым он действовал на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов. На конференции 3.3.1919 года было принято решение о вхождении Подкарпатской Руси в состав ЧСР в качестве автономной области с собственным сеймом и сохранением прав в области языка. Гарантии широкой автономии Подкарпатской Руси содержались и в Сен-Жерменском мирном договоре 1919 года. Однако «Генеральный статут», изданный правительством ЧСР уже в ноябре 1919 года, существенно ограничил заявленную автономию, в том числе так и не был созван подкарпатский сейм. В результате Жаткович, занимавший в 1919-1921 годы пост губернатора Подкарпатской Руси, ушёл в отставку. Бескид (губернатор в 1923-1933 годы) не принимал никаких самостоятельных шагов без ведома правительства ЧСР. При этом в 1928 году была введена должность президента области, существенно урезавшая прерогативы губернаторской власти. В социально-экономическом отношении Подкарпатская Русь имела ярко выраженный аграрный характер, заметно отставая от промышленно развитых земель Чехии и Моравии. Социальную напряжённость усилила аграрная реформа 1920 года, перераспределившая землю в пользу чешского и еврейского населения. В 1930-е годы в Подкарпатской Руси происходил рост автономистских настроений среди населения, которые подогревались соседними Польшей и Венгрией. В сентябре 1938 года в условиях подготовки Мюнхенского соглашения 1938 года венгерское правительство потребовало от президента ЧСР Э. Бенеша предоставить жителям Подкарпатской Руси право на самоопределение, в сам текст соглашения включено обязательство ЧСР урегулировать вопрос о венгерском национальном меньшинстве Подкарпатской Руси (1/4 населения). 11.10.1938 года провозглашено автономное коалиционное правительство Подкарпатской Руси во главе с провенгерски настроенным А. Бродием. 2.11.1938 года по 1-му Венскому арбитражу (смотреть Венские арбитражи 1938, 1940 годы) южная часть Подкарпатской Руси с городами Ужгород и Мукачево отошла Венгрии. 22.11.1938 года парламент ЧСР одобрил закон об автономии Подкарпатской Руси (создавалось областное гражданство; название и официальный язык области должны были быть определены на сейме). 30.12.1938 года переименована в Карпатскую Украину (КУ). В условиях оккупации Чехии и Моравии немецкими войсками, объявления независимости Словакии, скопления венгерских войск на границе правительство КУ во главе с А. Волошиным 14.3.1939 года объявило о провозглашении независимости. 15.3.1939 года созван законодательный орган - Сойм, принявший Конституцию КУ. В тот же день на территорию КУ вторглись венгерские войска, оккупировавшие её к 18.3.1939 году. Государственность и автономия края были ликвидированы. После 2-й мировой войны по советско-чехославацкому договору от 29.6.1945 года территория бывшей Подкарпатской Руси вошла в состав УССР (ныне Закарпатская область, Украина). С начала 1990-х годов среди закарпатских русинов развернулось движение за отделение от Украины и обретение собственной государственности. Движение заметно активизировалось в 2014 году.