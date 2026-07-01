ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ

ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ (Чешское Podkarpa­tská Rus, Země Podkarpatoruská; ру­син­ское, украинское Підкарпатьска Русь; польское Ruś Zakarpacka; венгерское Kárpátalja) - ав­то­ном­ная об­ласть в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии в 1919-1938 годы. Административный центр - Уж­го­род, с но­ября 1938 года - Хуст.

Ис­то­ри­че­ски тер­ри­то­рия Подкарпатской Руси вхо­ди­ла в со­став Венгерского ко­ро­лев­ст­ва (с XI века). Вме­сте с ины­ми его зем­ля­ми в 1526 году бы­ла при­сое­ди­не­на к им­пе­рии Габс­бур­гов . С 1867 года в Ав­ст­ро-Венг­рии, часть Транс­лей­та­нии. Оформ­ле­ние Подкарпатской Руси как тер­ри­то­рии, имею­щей осо­бый по­ли­тический ста­тус, свя­за­но с со­бы­тия­ми по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны . Осе­нью 1918 года в ус­ло­ви­ях ре­во­лю­ции в Ав­ст­ро-Венг­рии, рас­па­да им­пе­рии Габс­бур­гов и вклю­че­ния Подкарпатской Руси в со­став не­за­ви­си­мой Венг­рии раз­вер­ну­лась ост­рая по­ли­тическая борь­ба. В Подкарпатской Руси офор­ми­лись 3 основных те­че­ния: про­рус­ское (Ру­син­ский национальный со­вет во гла­ве с А. Бес­ки­дом, пред­став­ляв­шим пра­во­слав­ное мень­шин­ст­во), про­вен­гер­ское (Национальный со­вет - в Уж­го­ро­де) и про­ук­ра­ин­ское (Национальный со­вет - в Хус­те). В эми­гра­ции ак­тив­ную дея­тель­ность от име­ни Американского национального со­ве­та уг­ро­ру­си­нов вёл ад­вокат Г. Жат­ко­вич (при­над­ле­жал к гре­ко­ка­то­лическому боль­шин­ст­ву ру­си­нов), ещё в мае 1918 года ус­та­но­вив­ший свя­зи в США с Т.Г. Ма­са­ри­ком. 26.10.1918 года Жат­ко­вич под­пи­сал с ним «Фи­ла­дель­фий­ское со­гла­ше­ние», ука­зы­вав­шее, что в слу­чае при­сое­ди­не­ния к Че­хославацкой рес­пуб­ли­ке (ЧСР) Подкарпатской Руси бу­дут пре­дос­тав­ле­ны ав­то­но­мия и спра­вед­ли­вые гра­ни­цы. На ро­ди­не Жат­ко­ви­чу уда­лось за­ру­чить­ся под­держ­кой Бес­ки­да, со­вме­ст­но с ко­то­рым он дей­ст­во­вал на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов . На кон­фе­рен­ции 3.3.1919 года бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о вхо­ж­де­нии Подкарпатской Руси в со­став ЧСР в ка­че­ст­ве авто­ном­ной об­лас­ти с соб­ственным сей­мом и со­хра­не­ни­ем прав в об­лас­ти язы­ка. Га­ран­тии ши­ро­кой ав­то­но­мии Подкарпатской Руси со­дер­жа­лись и в Сен-Жер­мен­ском мир­ном до­го­во­ре 1919 года. Од­на­ко «Ге­не­раль­ный ста­тут», из­дан­ный пра­ви­тель­ст­вом ЧСР уже в но­ябре 1919 года, су­ще­ст­вен­но ог­ра­ни­чил за­яв­лен­ную ав­то­но­мию, в том числе так и не был со­зван под­кар­пат­ский сейм. В ре­зуль­та­те Жат­ко­вич, за­ни­мав­ший в 1919-1921 годы пост гу­бер­на­то­ра Подкарпатской Руси, ушёл в от­став­ку. Бес­кид (гу­бер­на­тор в 1923-1933 годы) не при­ни­мал ни­ка­ких са­мо­сто­ятельных ша­гов без ве­до­ма пра­ви­тель­ст­ва ЧСР. При этом в 1928 году бы­ла вве­де­на долж­ность пре­зи­ден­та об­лас­ти, су­ще­ст­вен­но уре­зав­шая пре­ро­га­ти­вы гу­бер­на­тор­ской вла­сти. В со­ци­аль­но-эко­но­мическом от­но­ше­нии Подкарпатская Русь име­ла яр­ко вы­ра­жен­ный аг­рар­ный ха­рак­тер, за­мет­но от­ста­вая от про­мыш­лен­но раз­ви­тых зе­мель Че­хии и Мо­ра­вии. Со­ци­аль­ную на­пря­жён­ность уси­ли­ла аг­рар­ная ре­фор­ма 1920 года, пе­ре­рас­пре­де­лив­шая зем­лю в поль­зу чешского и еврейского на­се­ле­ния. В 1930-е годы в Подкарпатской Руси про­ис­хо­дил рост ав­то­но­ми­ст­ских на­строе­ний сре­ди на­се­ле­ния, ко­то­рые по­дог­ре­ва­лись со­сед­ни­ми Поль­шей и Венг­ри­ей. В сентябре 1938 года в ус­ло­ви­ях под­го­тов­ки Мюн­хен­ско­го со­гла­ше­ния 1938 года венгерское пра­ви­тель­ст­во по­тре­бо­ва­ло от пре­зи­ден­та ЧСР Э. Бе­не­ша пре­дос­та­вить жи­те­лям Подкарпатской Руси пра­во на са­мо­оп­ре­де­ле­ние, в сам текст со­гла­ше­ния вклю­че­но обя­за­тель­ст­во ЧСР уре­гу­ли­ро­вать во­прос о венгерском национальном мень­шин­ст­ве Подкарпатской Руси (1/4 на­се­ле­ния). 11.10.1938 года про­воз­гла­ше­но ав­то­ном­ное коа­ли­ци­он­ное пра­ви­тель­ст­во Подкарпатской Руси во гла­ве с про­вен­гер­ски на­стро­ен­ным А. Бро­ди­ем. 2.11.1938 года по 1-му Вен­ско­му ар­бит­ра­жу (смотреть Вен­ские ар­бит­ра­жи 1938, 1940 годы) южная часть Подкарпатской Руси с го­ро­да­ми Уж­го­род и Му­ка­че­во ото­шла Венг­рии. 22.11.1938 года пар­ла­мент ЧСР одоб­рил за­кон об ав­то­но­мии Подкарпатской Руси (соз­да­ва­лось об­ла­ст­ное гра­ж­дан­ст­во; название и официальный язык об­лас­ти долж­ны бы­ли быть оп­ре­де­ле­ны на сей­ме). 30.12.1938 года пе­ре­име­но­ва­на в Кар­пат­скую Ук­раи­ну (КУ). В ус­ло­ви­ях ок­ку­па­ции Че­хии и Мо­ра­вии немецкими вой­ска­ми, объ­яв­ле­ния не­за­ви­си­мо­сти Сло­ва­кии, ско­п­ле­ния венгерских войск на гра­ни­це пра­ви­тель­ст­во КУ во гла­ве с А. Во­ло­ши­ным 14.3.1939 года объ­я­ви­ло о про­воз­гла­ше­нии не­за­ви­си­мо­сти. 15.3.1939 года со­зван за­ко­но­дательный ор­ган - Сойм, при­няв­ший Кон­сти­ту­цию КУ. В тот же день на тер­ри­то­рию КУ вторг­лись венгерские вой­ска, ок­ку­пи­ро­вав­шие её к 18.3.1939 году. Го­су­дар­ст­вен­ность и ав­то­но­мия края бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны по со­вет­ско-че­хославацкому до­го­во­ру от 29.6.1945 года тер­ри­то­рия бывшей Подкарпатской Руси во­шла в со­став УССР (ны­не За­кар­пат­ская область, Ук­раи­на). С начала 1990-х годов сре­ди за­кар­пат­ских ру­си­нов раз­вер­ну­лось дви­же­ние за от­де­ле­ние от Ук­раи­ны и об­ре­те­ние собственной го­су­дар­ст­вен­но­сти. Дви­же­ние за­мет­но ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось в 2014 году.

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