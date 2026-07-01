ПОДГОРНЫЙ ТИМОФЕЙ ФИЛИППОВИЧ

ПОДГОРНЫЙ ТИМОФЕЙ ФИЛИППОВИЧ - российский мастер струнных инструментов, заслуженный мастер Республики (1925).

Сын плот­ни­ка. В 1887-1889 годы жил в Ей­ске, ра­бо­тал крас­но­де­рев­щи­ком, учил­ся иг­ре на скрип­ке и других музыкальных ин­ст­ру­мен­тах. В 1894-1899 годы на во­енной служ­бе, ор­га­ни­зо­вал струн­ный ор­кестр, для ко­то­ро­го из­го­то­вил ин­ст­ру­мен­ты. С 1900 года в Ека­те­ри­но­да­ре (ны­не Крас­но­дар ), в 1901 году от­крыл собственною мас­тер­скую. По­лу­чил зо­ло­тую ме­даль за скрип­ку «Ма­дон­на» на вы­став­ке в Ант­вер­пе­не (1906). С 1910 года, за­тем с 1919 года в Мо­ск­ве. В 1914 году при­зван в ар­мию; в 1915-1918 годы в германском пле­ну, ор­га­ни­зо­вал ор­кестр из во­ен­но­плен­ных, для ко­то­ро­го из­го­то­вил ин­ст­ру­мен­ты. Сде­лан­ные им ком­плек­ты ин­ст­ру­мен­тов для квар­те­та за­ня­ли пер­вое ме­сто на Все­российской вы­став­ке музыкальных ин­ст­ру­мен­тов в 1913 году и на Все­со­юз­ной вы­став­ке-кон­кур­се мас­те­ров смыч­ко­вых ин­ст­ру­мен­тов в 1926 году. Про­сла­вил­ся как мас­тер аль­тов (ра­бо­тал в кон­так­те с аль­ти­стом В.В.Бо­ри­сов­ским) и вио­лон­че­лей. В об­щей слож­но­сти из­го­то­вил свыше 1000 раз­ных ин­ст­ру­мен­тов, вклю­чая вио­лы (в том числе ви­оль д’амур, а так­же тенор-вио­лу, мысль о со­зда­нии ко­то­рой по­дал С.И. Та­не­ев). По за­да­нию Нар­ком­про­са РСФСР ор­га­ни­зо­вал 1-ю Государственную шко­лу скри­пич­ных мас­те­ров (1919 год; в 1922-1931 годы Опыт­но-по­ка­зательные ма­стер­ские при Государственном институте музыкальной нау­ки - ГИМНе), ра­бо­тал в мас­тер­ских московского Боль­шо­го те­ат­ра (1920-1925) и других. Сре­ди уче­ни­ков - мас­те­ра Г.А. Мо­ро­зов, Н.М. Фро­лов. Один из ор­га­ни­за­то­ров (1934), член экс­перт­но­го со­ве­та и на­учный кон­суль­тант фаб­ри­ки смыч­ко­вых ин­ст­ру­мен­тов Министерства лёг­кой промышленности (пер­вой в СССР).

Его сын - Ва­си­лий Ти­мо­фее­вич Под­гор­ный (1894-1919), вио­лон­че­лист.

Сочинения:

Из за­пи­сок мас­те­ра. М., 1960.