ПОДГОРНЫЙ ТИМОФЕЙ ФИЛИППОВИЧ
ПОДГОРНЫЙ ТИМОФЕЙ ФИЛИППОВИЧ - российский мастер струнных инструментов, заслуженный мастер Республики (1925).
Сын плотника. В 1887-1889 годы жил в Ейске, работал краснодеревщиком, учился игре на скрипке и других музыкальных инструментах. В 1894-1899 годы на военной службе, организовал струнный оркестр, для которого изготовил инструменты. С 1900 года в Екатеринодаре (ныне Краснодар), в 1901 году открыл собственною мастерскую. Получил золотую медаль за скрипку «Мадонна» на выставке в Антверпене (1906). С 1910 года, затем с 1919 года в Москве. В 1914 году призван в армию; в 1915-1918 годы в германском плену, организовал оркестр из военнопленных, для которого изготовил инструменты. Сделанные им комплекты инструментов для квартета заняли первое место на Всероссийской выставке музыкальных инструментов в 1913 году и на Всесоюзной выставке-конкурсе мастеров смычковых инструментов в 1926 году. Прославился как мастер альтов (работал в контакте с альтистом В.В.Борисовским) и виолончелей. В общей сложности изготовил свыше 1000 разных инструментов, включая виолы (в том числе виоль д’амур, а также тенор-виолу, мысль о создании которой подал С.И. Танеев). По заданию Наркомпроса РСФСР организовал 1-ю Государственную школу скрипичных мастеров (1919 год; в 1922-1931 годы Опытно-показательные мастерские при Государственном институте музыкальной науки - ГИМНе), работал в мастерских московского Большого театра (1920-1925) и других. Среди учеников - мастера Г.А. Морозов, Н.М. Фролов. Один из организаторов (1934), член экспертного совета и научный консультант фабрики смычковых инструментов Министерства лёгкой промышленности (первой в СССР).
Его сын - Василий Тимофеевич Подгорный (1894-1919), виолончелист.
Сочинения:
Из записок мастера. М., 1960.