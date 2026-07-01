ПОДГОРНЫЙ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
ПОДГОРНЫЙ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ - советкий и украинский государственный и партийный деятель, дважды Герой Социалистического Труда (1963, 1973).
Секретарь райкома комсомола в селе Карловка (1921-1923). Окончил Киевский институт технологии сахара (1931 год; ныне Национальный университет пищевых технологий). С 1931 года инженер, заместитель главного инженера, главный инженер ряда заводов и областных трестов сахарной промышленности на Украине, в 1937-1939 годы заместитель главного инженера Винницкого, главный инженер Каменец-Подольского областных сахаротрестов. Заместитель наркома пищевой промышленности УССР (1939-1940) и СССР (1940-1942). В 1942-1944 годы директор Московского технологического института пищевой промышленности (ныне Московский государственный университет пищевых производств). Вновь заместитель наркома пищевой промышленности УССР (1944-1946). Способствовал воссозданию органов советской власти в освобождённых районах Украины, налаживанию работы предприятий пищевой промышленности, восстановлению разрушенного в Великую Отечественную войну хозяйства республики, репатриации советских граждан. Постоянный представитель СМ УССР при СМ СССР (1946-1950). 1-й секретарь Харьковского обкома КП Украины (1950-1953). Член Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС (1952-1956). Член ЦК КП Украины (1952-1966), 2-й секретарь (1953-1957), 1-й секретарь (1957-1963) ЦК КП Украины. Член ЦК КПСС (1956-1981). Член Политбюро (Президиума) (1960-1977 годы; с 1958 года кандидат), секретарь (1963-1965) ЦК КПСС. Первоначально активно поддерживал политику Н.С. Хрущёва, однако в 1964 году стал одним из главных инициаторов и организаторов его смещения с поста 1-го секретаря ЦК КПСС. После отставки Хрущёва Подгорный освобождён от обязанностей секретаря ЦК КПСС. Председатель Президиума ВС СССР (1965-1977). По его инициативе в 1968-1971 годы приняты указы Президиума ВС СССР, предусматривавшие расширение полномочий местных Советов и разграничение полномочий между партийными и советскими органами, а также Закон СССР о статусе народных депутатов (1972), впервые определивший права и обязанности депутатов всех звеньев Советов, закрепивший неприкосновенность депутатов, их право на безотлагательный приём должностными лицами и прочие. При подготовке проекта новой Конституции СССР (принята в 1977 году) не поддержал идею совмещения в одном лице постов Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума ВС СССР. 24.5.1977 года Подгорный выведен из состава Политбюро ЦК КПСС и отправлен на пенсию.
Награждён 5 орденами Ленина (1963, 1973 годы и другими).