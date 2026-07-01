ПОДГОРНЫЙ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

ПОДГОРНЫЙ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ - советкий и ук­ра­ин­ский государственный и партийный дея­тель, два­ж­ды Ге­рой Социалистического Тру­да (1963, 1973).

Сек­ретарь рай­ко­ма ком­со­мо­ла в селе Кар­лов­ка (1921-1923). Окон­чил Ки­ев­ский институт тех­но­ло­гии са­ха­ра (1931 год; ны­не Национальный университет пи­ще­вых тех­но­ло­гий). С 1931 года ин­же­нер, заместитель главного ин­же­не­ра, главный ин­же­нер ря­да за­во­дов и об­ла­ст­ных тре­стов са­хар­ной промышленности на Ук­раи­не, в 1937-1939 годы заместитель главного ин­же­не­ра Вин­ниц­ко­го, главный ин­же­нер Ка­ме­нец-По­доль­ско­го об­ла­ст­ных са­ха­ро­тре­стов. Заместитель нар­ко­ма пи­ще­вой промышленности УССР (1939-1940) и СССР (1940-1942). В 1942-1944 годы ди­рек­тор Московского тех­но­ло­гического института пи­ще­вой промышленности (ны­не Московский государственный университет пи­ще­вых про­из­водств). Вновь заместитель нар­ко­ма пи­ще­вой промышленности УССР (1944-1946). Спо­соб­ст­во­вал вос­соз­да­нию ор­га­нов советской вла­сти в ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онах Ук­раи­ны, на­ла­жи­ва­нию ра­бо­ты пред­при­ятий пи­ще­вой промышленности, вос­ста­нов­ле­нию раз­ру­шен­но­го в Великую Отечественную вой­ну хо­зяй­ст­ва рес­пуб­ли­ки, ре­пат­риа­ции советских гра­ж­дан. По­сто­ян­ный пред­ста­ви­тель СМ УССР при СМ СССР (1946-1950). 1-й сек­ре­тарь Харь­ков­ско­го об­ко­ма КП Ук­раи­ны (1950-1953). Член Центральной ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии ЦК КПСС (1952-1956). Член ЦК КП Ук­раи­ны (1952-1966), 2-й сек­ре­тарь (1953-1957), 1-й сек­ре­тарь (1957-1963) ЦК КП Ук­раи­ны. Член ЦК КПСС (1956-1981). Член По­лит­бю­ро (Пре­зи­диу­ма) (1960-1977 годы; с 1958 года кан­ди­дат), сек­ре­тарь (1963-1965) ЦК КПСС. Пер­во­на­чаль­но ак­тив­но под­дер­жи­вал по­ли­ти­ку Н.С. Хру­щё­ва , од­на­ко в 1964 году стал од­ним из главных ини­циа­то­ров и ор­га­ни­за­то­ров его сме­ще­ния с по­ста 1-го сек­ре­та­ря ЦК КПСС. По­сле от­став­ки Хру­щё­ва Подгорный ос­во­бо­ж­дён от обя­зан­но­стей сек­ре­та­ря ЦК КПСС. Председатель Пре­зи­диу­ма ВС СССР (1965-1977). По его ини­циа­ти­ве в 1968-1971 годы при­ня­ты ука­зы Пре­зи­диу­ма ВС СССР, пре­ду­смат­ри­вав­шие рас­ши­ре­ние пол­но­мо­чий ме­ст­ных Со­ве­тов и раз­гра­ни­че­ние пол­но­мо­чий ме­ж­ду партийными и советскими ор­га­на­ми, а так­же За­кон СССР о ста­ту­се народных де­пу­та­тов (1972), впер­вые оп­ре­де­лив­ший пра­ва и обя­зан­но­сти де­пу­та­тов всех звень­ев Со­ве­тов, за­кре­пив­ший не­при­кос­но­вен­ность де­пу­та­тов, их пра­во на без­от­ла­га­тель­ный при­ём долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми и прочие. При под­го­тов­ке про­ек­та но­вой Кон­сти­ту­ции СССР (при­ня­та в 1977 году) не под­дер­жал идею со­вме­ще­ния в од­ном ли­це по­стов Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК КПСС и Председателя Пре­зи­диу­ма ВС СССР. 24.5.1977 года Подгорный вы­ве­ден из со­ста­ва По­лит­бю­ро ЦК КПСС и от­прав­лен на пен­сию.

На­гра­ж­дён 5 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1963, 1973 годы и другими).