ПОДГОЛОСОК

ПОДГОЛОСОК - ва­ри­ант ме­ло­дии, зву­ча­щий од­но­вре­мен­но с ней.

Ха­рак­те­рен для так называемой под­го­ло­соч­ной по­ли­фо­нии (вид по­ли­фо­ни­че­ско­го мно­го­го­ло­сия, ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ный в русском, украинском, бе­ло­русском фольк­ло­ре и в ком­по­зи­тор­ском твор­че­ст­ве, ори­ен­ти­ро­ван­ном на фольк­лор ). Сте­пень са­мо­стоя­тель­но­сти Подголосока бы­ва­ет раз­ной: в об­раз­цах, близ­ких ге­те­ро­фо­нии, - им­про­ви­зационное от­ветв­ле­ние от уни­со­на; во мно­гих се­вер­но­рус­ских пес­нях ва­ри­ант­ные подголосоки по зна­чи­мо­сти не от­ли­ча­ют­ся от ве­ду­ще­го го­ло­са (об­ра­зу­ет­ся сво­его ро­да сум­мар­ная «по­ли­ме­ло­дия»); в сред­не- и юж­но­рус­ских пес­нях верх­ний соль­ный подголосок не­ред­ко при­бли­жа­ет­ся к кон­тра­пунк­ту . Функ­ции Подголосока мо­гут быть раз­ны­ми (например, верх­ний ме­ло­ди­че­ски ук­ра­шаю­щий и ниж­ний гар­мо­ни­че­ски на­прав­ляю­щий).

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