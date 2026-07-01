ПОДГОЛОСОК
ПОДГОЛОСОК - вариант мелодии, звучащий одновременно с ней.
Характерен для так называемой подголосочной полифонии (вид полифонического многоголосия, широко распространённый в русском, украинском, белорусском фольклоре и в композиторском творчестве, ориентированном на фольклор). Степень самостоятельности Подголосока бывает разной: в образцах, близких гетерофонии, - импровизационное ответвление от унисона; во многих севернорусских песнях вариантные подголосоки по значимости не отличаются от ведущего голоса (образуется своего рода суммарная «полимелодия»); в средне- и южнорусских песнях верхний сольный подголосок нередко приближается к контрапункту. Функции Подголосока могут быть разными (например, верхний мелодически украшающий и нижний гармонически направляющий).