Подго́рица

Подго́рица — столица Республики Черногория . Численность населения — 150 799 человек (агломерации 185 937 человек). Расположен на месте римских поселений Бризиминиум, Алата и г. Диоклея, в VII в. славянские племена основали поселение Рибница. Родина основателя династии Неманичей Стефана Немани, в XII–XIII вв. входила в державу Неманичей. Впервые упоминается в 1326 в документе Которского архива как один из центров княжества Зета. В 1361–1421 в П. правили князья Балшичи, затем до 1427 — деспот Стефан Лазаревич, а с 1427 — деспот Джордже Бранкович . В 1474 была захвачена османами, 1479 вошла в Скадарский санджак Османской империи , стала одним из важных укрепленных стратегических центров региона, располагаясь на перекрестке торговых путей. С 1760 по 1831 находилась под управлением сепаратистских пашей из албанской династии Бушатли. После образования в 1867 Скадарского вилайета (Ишкодер) была одним из его центров и насчитывала около 1000 дворов. По решению Берлинского конгресса 1878 вошла в состав независимого княжества Черногория. Экономическое развитие П. шло медленно. В 1902 открыта табачная фабрика и первый в стране банк. В годы Первой мировой вой­ны 1914–1918 город оккупирован австро-­венгерскими вой­сками. После освобождения 26 ноября 1918 в П. состоялись заседания Подгорицкой скупщины, где было принято решение о вхождении Черногории в состав единого с Сербией государства (Королевство сербов, хорватов и словенцев, КСХС), правящая династия Петровичей-­Негошей была низложена. П. входила в Зетскую бановину КСХС. В апреле 1941 была оккупирована итальянскими вой­сками, в 1943–1944 неоднократно подвергалась бомбардировкам союзной авиации, в основном разрушена. Освобождена 19 декабря 1944 Народно-­освободительной армией Югославии. В 1946 П. была переименована в Титоград и стала столицей республики Черногория в составе социалистической Югославии. По программе индустриального развития города в 1946 введен в строй завод тяжелого машиностроения «Радое Дакич» (в 2022 началась застройка жиль­ем территории закрытого завода), а в 1969 — алюминиевый комбинат. В 1950 в П. открыт Городской музей, в 1961 — Центр археологических исследований. В 1988–1989 в ходе так называемой антибюрократической революции в П. состоялись масштабные митинги и забастовки рабочих. Название П. было возвращено городу 2 апреля 1992 по результатам референдума. В 1999 П. подверглась авиаударам во время бомбардировок Югославии авиацией НАТО. В мае 2006, после референдума о выходе из состава Государственного союза Сербии и Черногории, П. стала столицей независимого Черногорского государства. П. — центр научной и культурной жизни Черногории, здесь располагаются Университет «Велько Влахович» (с 1974) и Черногорская академия наук и искусств. В городе работают три театра. На базе культурного центра «Будо Томович» ежегодно проводятся фестиваль искусств «Подгорицкое лето» и Фестиваль интернационального альтернативного театра.

Лит. : 120 година од ослобођења Подгорице. Подгорица, 2000; Храбак Б. Подгорица до почетка XIX виjека. Београд, 2000. Л. В. Кузьмичева.