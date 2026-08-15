Подеста́

Подеста́ ( ит. podestà) — глава исполнительной власти преимущественно в городах Сев. и Средней Италии с середины XII по XVI в. Термин происходит от лат. potestas — «власть», в средневековых документах обычно он передавался условным римским аналогом praetor.

Первые П. избирались на собраниях горожан для замены коллегиального органа консулов в качестве единоличных глав исполнительной власти под контролем коммуны (см. Коммунальное движение ). Широкое распространение этот институт получил после того, как император Фридрих I Барбаросса стал использовать его с 1158 для назначения своих наместников в итальянских городах. На должность П. приглашали обычно представителя феодального сословия из других областей Италии. П. осуществлял судебные, полицейские и иные функции исполнительной власти; командование ополчением с середины XIII в. поручалось обычно так называемым капитанам народа ( ит. capitano del popolo). Обе должности возникли в ходе развития социальной дифференциации внутри городов (борьба между пополанами и грандами ) и обретения ими внешней независимости. П. и капитаны назывались в городе «ректорами» ( ит. rettori), подобное разделение властей объясняется предосторожностью против установления тирании и заботой о беспристрастии должностных лиц в условиях постоянных распрей в городах. Институт П. существовал и в других регионах: в Южн. Франции, в италоговорящих коммунах Швейцарии, в нидерландской Фризии. В Венеции и некоторых других республиках П. назначались для управления подчиненными им городами. В фашистский период должность П. соответствовала должности мэра .

Историко-­культурное значение института П. заключается в том, что он представляет собой одно из наиболее заметных проявлений феномена использования и ограничения единоличной власти. Приглашение «профессиональных» (в Средние века — представителей военного феодального сословия) и вместе с тем не имевших местных корней правителей практиковалось в разные эпохи и в разных странах, в частности русскими городскими республиками.

Лит. : Born L. K. What is the Podestà? // The American Political Science Review. Vol. 21. № 4. 1927. P. 863–871. М. А. Юсим .