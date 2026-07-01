ПОЧВЕННИЧЕСТВО
ПОЧВЕННИЧЕСТВО - русское литературно-общественное течение, зародившееся в 1860-е годы.
Генетически восходило к «молодой редакции» журнала «Московитянин»; основные представители - А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов, Ф.М. Достоевский и М.М. Достоевский. Почвенники, группировавшиеся вокруг журналов братьев Достоевских «Время» (1861-1863) и «Эпоха» (1864-1865), выступали за слияние «образованных классов» с «народной почвой», считая религиозно-нравственные национальные начала основой дальнейшего развития общества; отстаивали идею особого пути России, призванной спасти человечество. Как основу социальных преобразований выдвигали программу «постепенства и малых дел». По взглядам были близки славянофилам, критиковали бездуховность буржуазного Запада, хотя и не отрицали достижений европейской культуры; вели полемику с журналами «Современник» и «Русское слово», обвиняя их идеологов в утопичности социалистических идеалов, материализме и утилитаристском подходе к искусству. Полагая, что искусство способно глубже, чем наука, постичь «дух народа», усматривали воплощение русской национальной идеи в «всецелости, всепримиримости, всечеловечности» творчества А.С. Пушкина.