ПОЧВЕННИЧЕСТВО

ПОЧВЕННИЧЕСТВО - русское литературно-общественное течение, зародившееся в 1860-е годы.

Ге­не­ти­че­ски вос­хо­ди­ло к «мо­ло­дой ре­дак­ции» журнала «Мос­ко­ви­тя­нин»; основные пред­ста­ви­те­ли - А.А. Гри­горь­ев , Н.Н. Стра­хов, Ф.М. Дос­то­ев­ский и М.М. Дос­то­ев­ский . Поч­вен­ни­ки, груп­пи­ро­вав­шие­ся во­круг жур­на­лов братьев Дос­то­ев­ских «Вре­мя» (1861-1863) и «Эпо­ха» (1864-1865), вы­сту­па­ли за слия­ние «об­ра­зо­ван­ных клас­сов» с «на­род­ной поч­вой», счи­тая ре­ли­ги­оз­но-нрав­ст­вен­ные национальные на­ча­ла ос­но­вой даль­ней­ше­го раз­ви­тия об­ще­ст­ва; от­стаи­ва­ли идею осо­бо­го пу­ти Рос­сии, при­зван­ной спа­сти че­ло­ве­че­ст­во. Как ос­но­ву со­ци­аль­ных пре­об­ра­зо­ва­ний вы­дви­га­ли про­грам­му «по­сте­пен­ст­ва и ма­лых дел». По взгля­дам бы­ли близ­ки сла­вя­но­фи­лам, кри­ти­ко­ва­ли без­ду­хов­ность бур­жу­аз­но­го За­па­да, хо­тя и не от­ри­ца­ли дос­ти­же­ний ев­ропейской куль­ту­ры; ве­ли по­ле­ми­ку с жур­на­ла­ми «Со­вре­мен­ник» и «Рус­ское сло­во», об­ви­няя их идео­ло­гов в уто­пич­но­сти со­циа­ли­стических идеа­лов, ма­те­риа­лиз­ме и ути­ли­та­ри­ст­ском под­хо­де к ис­кус­ст­ву. По­ла­гая, что ис­кус­ст­во спо­соб­но глуб­же, чем нау­ка, по­стичь «дух на­ро­да», ус­мат­ри­ва­ли во­пло­ще­ние русской национальной идеи в «все­це­ло­сти, все­при­ми­ри­мо­сти, все­че­ло­веч­но­сти» твор­че­ст­ва А.С. Пуш­ки­на .

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