ПОЧТОВОЕ ДЕЛО, МУЗЕЙ

Музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска» расположен в конце бывшей Московской улицы на территории, ранее принадлежащей Удельной конторе (первая половина XIX - начало XX веков).

До конца 90-х годов XX века здесь стоял деревянный флигель садовника, на месте которого в 2002 году было построено здание будущего музея. В трех небольших залах расположены разнообразные источники, отражающие историю симбирской почты со второй половины XVII века до современности.

Ярко и занимательно представлены в экспозиции труженики почтовой службы: ямщики, станционные смотрители, почтмейстеры, почтальоны времен Великой Отечественной войны и наших дней через уникальные экспонаты - предметы, поименованные в описи почтовых контор, личные вещи и фотографии почтовых контор, официальные письма и письма простых советских граждан 1930-1940-х годов.

История почты, как и ее функции, очень динамичны как в средствах доставки, так и в разнообразии и качестве услуг для населения страны. Многие страницы этой истории станут для посетителей настоящим открытием.

Иллюстрации:

Музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска».