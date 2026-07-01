ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ
ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ - в РФ одна из форм поощрения граждан за заслуги в области государственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством.
Порядок и условия присвоения почётных званий установлены Положением о государственных наградах РФ (2010). В государственную наградную систему РФ входят следующие почётные звания: «Лётчик-космонавт РФ»; «Народный артист РФ»; «Народный архитектор РФ»; «Народный учитель РФ»; «Народный художник РФ»; «Заслуженный артист РФ»; «Заслуженный архитектор РФ»; «Заслуженный военный лётчик РФ»; «Заслуженный военный специалист РФ»; «Заслуженный военный штурман РФ»; «Заслуженный врач РФ»; «Заслуженный геолог РФ»; «Заслуженный деятель искусств РФ»; «Заслуженный деятель науки РФ»; «Заслуженный землеустроитель РФ»; «Заслуженный изобретатель РФ»; «Заслуженный конструктор РФ»; «Заслуженный лесовод РФ»; «Заслуженный лётчик- испытатель РФ»; «Заслуженный мастер производственного обучения РФ»; «Заслуженный машиностроитель РФ»; «Заслуженный металлург РФ»; «Заслуженный метеоролог РФ»; «Заслуженный пилот РФ»; «Заслуженный работник высшей школы РФ»; «Заслуженный работник геодезии и картографии РФ»; «Заслуженный работник дипломатической службы РФ»; «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ»; «Заслуженный работник здравоохранения РФ»; «Заслуженный работник культуры РФ»; «Заслуженный работник лесной промышленности РФ»; «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ»; «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ»; «Заслуженный работник прокуратуры РФ»; «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности РФ»; «Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ»; «Заслуженный работник связи РФ»; «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ»; «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ»; «Заслуженный работник текстильной и лёгкой промышленности РФ»; «Заслуженный работник транспорта РФ»; «Заслуженный работник физической культуры РФ»; «Заслуженный сотрудник органов безопасности РФ»; «Заслуженный сотрудник органов государственной охраны РФ», «Заслуженный сотрудник органов внешней разведки РФ»; «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ»; «Заслуженный сотрудник органов наркоконтроля РФ»; «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ»; «Заслуженный спасатель РФ»; «Заслуженный строитель РФ»; «Заслуженный таможенник РФ»; «Заслуженный учитель РФ»; «Заслуженный химик РФ»; «Заслуженный художник РФ»; «Заслуженный шахтёр РФ»; «Заслуженный штурман РФ»; «Заслуженный штурман- испытатель РФ»; «Заслуженный эколог РФ»; «Заслуженный экономист РФ»; «Заслуженный энергетик РФ»; «Заслуженный юрист РФ».
Городам РФ, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточённых сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм, в том числе городам Российской Федерации, которым присвоено звание «Город-Герой», может быть присвоено Звание «Город воинской славы». Федеральный закон «О почётном звании Российской Федерации «Город воинской славы» принят в 2006 гду. Условия и порядок присвоения городам звания «Город воинской славы» определяются Президентом РФ.
Кроме почётных званий, являющихся государственной наградой Российской Федерации, почётные звания как форма поощрения граждан существуют на уровне субъектов Федерации (например, «Почётный гражданин Московской области» как высшая награда Московской области), в отдельных ведомствах и другие.
Для лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, устанавливаются почётные спортивные звания («Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России» и «Почётный спортивный судья России»).
Почётные звания как форма поощрения существуют и в зарубежных странах, обладая национальной спецификой и особенностями.