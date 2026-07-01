ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ

ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ - в РФ одна из форм поощрения граждан за заслуги в области государственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством.

По­ря­док и ус­ло­вия при­свое­ния почётных званий ус­та­новлены По­ло­же­ни­ем о государственных на­гра­дах РФ (2010). В государственную на­град­ную сис­те­му РФ вхо­дят сле­дую­щие почётные звания: «Лёт­чик-кос­мо­навт РФ»; «На­род­ный ар­тист РФ»; «На­род­ный ар­хи­тек­тор РФ»; «На­род­ный учи­тель РФ»; «На­род­ный ху­дож­ник РФ»; «За­слу­жен­ный ар­тист РФ»; «За­слу­жен­ный ар­хи­тек­тор РФ»; «За­слу­жен­ный во­ен­ный лёт­чик РФ»; «За­слу­жен­ный во­ен­ный спе­циа­лист РФ»; «За­слу­жен­ный во­ен­ный штур­ман РФ»; «За­слу­жен­ный врач РФ»; «За­слу­жен­ный гео­лог РФ»; «За­слу­жен­ный дея­тель ис­кусств РФ»; «За­слу­жен­ный дея­тель нау­ки РФ»; «За­слу­жен­ный зем­ле­уст­рои­тель РФ»; «За­слу­жен­ный изо­бре­та­тель РФ»; «За­слу­жен­ный кон­ст­рук­тор РФ»; «За­слу­жен­ный ле­со­вод РФ»; «За­слу­жен­ный лёт­чик- ис­пы­та­тель РФ»; «За­слу­жен­ный мас­тер про­из­вод­ст­вен­но­го обу­че­ния РФ»; «За­слу­жен­ный ма­ши­но­строи­тель РФ»; «За­слу­жен­ный ме­тал­лург РФ»; «За­слу­жен­ный ме­тео­ро­лог РФ»; «За­слу­жен­ный пи­лот РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник выс­шей шко­лы РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник гео­де­зии и кар­то­гра­фии РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник ди­пло­ма­ти­че­ской служ­бы РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ст­ва РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник здра­во­охра­не­ния РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник куль­ту­ры РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник лес­ной про­мыш­лен­но­сти РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник неф­тя­ной и га­зо­вой про­мыш­лен­но­сти РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник пи­ще­вой ин­ду­ст­рии РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник про­ку­ра­ту­ры РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник ра­кет­но-кос­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник рыб­но­го хо­зяй­ст­ва РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник свя­зи РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник сель­ско­го хо­зяй­ст­ва РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник со­ци­аль­ной за­щи­ты на­се­ле­ния РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник тек­стиль­ной и лёг­кой про­мыш­лен­но­сти РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник транс­пор­та РФ»; «За­слу­жен­ный ра­бот­ник фи­зи­че­ской куль­ту­ры РФ»; «За­слу­жен­ный со­труд­ник ор­га­нов безо­пас­но­сти РФ»; «За­слу­жен­ный со­труд­ник органов государственной охраны РФ», «За­слу­жен­ный со­труд­ник ор­га­нов внеш­ней раз­вед­ки РФ»; «За­слу­жен­ный со­труд­ник ор­га­нов внут­рен­них дел РФ»; «За­слу­жен­ный со­труд­ник ор­га­нов нар­ко­кон­тро­ля РФ»; «За­слу­жен­ный со­труд­ник след­ст­вен­ных ор­га­нов РФ»; «За­слу­жен­ный спа­са­тель РФ»; «За­слу­жен­ный строи­тель РФ»; «За­слу­жен­ный та­мо­жен­ник РФ»; «За­слу­жен­ный учи­тель РФ»; «За­слу­жен­ный хи­мик РФ»; «За­слу­жен­ный ху­дож­ник РФ»; «За­слу­жен­ный шах­тёр РФ»; «За­слу­жен­ный штур­ман РФ»; «За­слу­жен­ный штур­ман- ис­пы­та­тель РФ»; «За­слу­жен­ный эко­лог РФ»; «За­слу­жен­ный эко­но­мист РФ»; «За­слу­жен­ный энер­ге­тик РФ»; «За­слу­жен­ный юрист РФ».

Го­ро­дам РФ, на тер­ри­то­рии ко­то­рых или в не­по­сред­ст­вен­ной бли­зо­сти от ко­то­рых в хо­де ожес­то­чён­ных сра­же­ний за­щит­ни­ки Оте­че­ст­ва про­яви­ли му­же­ст­во, стой­кость и мас­со­вый ге­ро­изм, в том числе го­ро­дам Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, ко­то­рым при­свое­но зва­ние « Го­род-Ге­рой », мо­жет быть при­свое­но Зва­ние «Го­род во­ин­ской сла­вы». Фе­де­раль­ный за­кон «О по­чёт­ном зва­нии Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции «Го­род во­ин­ской сла­вы» при­нят в 2006 гду. Ус­ло­вия и по­ря­док при­свое­ния го­ро­дам зва­ния «Го­род во­ин­ской сла­вы» оп­ре­де­ля­ют­ся Пре­зи­ден­том РФ.

Кро­ме почётных званий, яв­ляю­щих­ся государственной на­гра­дой Российской Фе­де­ра­ции, почётные звания как фор­ма по­ощ­ре­ния гра­ж­дан су­ще­ст­ву­ют на уров­не субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции (например, «По­чёт­ный гра­ж­да­нин Мо­с­ков­ской об­лас­ти» как выс­шая на­гра­да Мо­с­ков­ской об­лас­ти), в отдельных ве­дом­ст­вах и другие.

Для лиц, имею­щих вы­даю­щие­ся до­сти­же­ния и осо­бые за­слу­ги пе­ред Российской Фе­де­ра­ци­ей в об­лас­ти фи­зи­че­ской куль­ту­ры и спор­та, ус­та­нав­ли­ва­ют­ся по­чёт­ные спор­тив­ные зва­ния («За­слу­жен­ный мас­тер спор­та Рос­сии», «За­слу­жен­ный тре­нер Рос­сии» и «По­чёт­ный спор­тив­ный су­дья Рос­сии»).

Почётные звания как фор­ма по­ощ­ре­ния су­ще­ст­ву­ют и в за­ру­беж­ных стра­нах, об­ла­дая национальной спе­ци­фи­кой и осо­бен­но­стя­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)