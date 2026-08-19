ПОЧЁТНОГО ЛЕГИОНА ОРДЕН

ПОЧЁТНОГО ЛЕГИОНА ОРДЕН - национальный орден и высшая награда во Франции.

Уч­ре­ж­дён 19.5.1802 года На­по­ле­о­ном Бо­на­пар­том (смотреть На­по­ле­он I ) как знак от­ли­чия, да­вав­ший­ся за вы­даю­щие­ся за­слу­ги (во­ен­ные или гра­ж­дан­ские) пе­ред на­ци­ей вне за­ви­си­мо­сти от со­ци­аль­но­го по­ло­же­ния, и как ор­га­ни­за­ция, при­зван­ная объ­еди­нить наи­бо­лее дос­той­ных гра­ж­дан Французской рес­пуб­ли­ки. На­зва­ние про­ис­хо­дит от ор­га­ни­зационной еди­ни­цы древнеримской ар­мии - ле­гио­на. Почётного легиона орден был при­зван вос­пол­нить про­бел в зна­ках от­ли­чия, от­ме­нён­ных в хо­де Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века. В 1803 году офор­ми­лась ор­га­ни­зационная струк­ту­ра Почётного легиона орден. Великим ма­ги­ст­ром яв­лял­ся пер­вый кон­сул (за­тем им­пе­ра­тор), воз­глав­ляв­ший Боль­шой со­вет ор­де­на. Те­ку­щее ру­ко­во­дство осу­ще­ст­в­лял Великий канц­лер. Почётного легиона орден де­лил­ся на 15 (позд­нее 16) ко­горт по тер­ри­то­ри­аль­но­му прин­ци­пу (уп­разд­не­ны в 1809). Ор­ден имел 4 сте­пе­ни: ле­гио­не­ры (с 1808 ры­ца­ри или ка­ва­ле­ры), офи­це­ры, ко­ман­ди­ры (с 1816 ко­ман­до­ры) и выс­шие офи­це­ры. Чис­лен­ность чле­нов ор­де­на рег­ла­мен­ти­ро­ва­лась (по 7 выс­ших офи­це­ров, 20 ко­ман­до­ров, 30 офи­це­ров, 350 ка­ва­ле­ров в 1 ко­гор­те). В 1805 году уч­ре­ж­де­на выс­шая сте­пень - ка­ва­лер Боль­шо­го ор­ла (с 1816 Боль­шо­го кре­ста). Ре­зи­ден­ция Почётного легиона ордена рас­по­ла­га­лась во двор­це Сальм. Пер­вое вру­че­ние зна­ков от­ли­чия Почётного легиона ордена со­стоя­лось в ча­сов­не Святого Лю­до­ви­ка До­ма ин­ва­ли­дов (15.4.1804) для гражданских лиц и в Бу­лон­ском ла­ге­ре (16.8.1804) для ар­мей­ских чи­нов.

Знак ор­де­на - по­кры­тая бе­лой эма­лью пя­ти­ко­неч­ная звез­да с раз­дво­ен­ны­ми лу­ча­ми (так называемый крест), на кон­цах ко­то­рых на­хо­дят­ся се­реб­ря­ные или по­зо­ло­чен­ные ша­ри­ки. Звез­да об­рам­ле­на вен­ком из лав­ро­вых и ду­бо­вых ли­сть­ев. Пер­во­на­чаль­но (с 1804) в цен­тре звез­ды рас­по­ла­гал­ся ме­даль­он с про­филь­ным порт­ре­том На­по­ле­о­на, во­круг ко­то­ро­го на си­нем эма­ле­вом коль­це име­лась над­пись: «На­по­ле­он, им­пе­ра­тор фран­цу­зов»; на обо­ро­те - изо­бра­же­ние имперского ор­ла и де­виз Почётного легиона ордена «Честь и Ро­ди­на» (французское Honneur et Patrie). С 1806 года зна­ки ор­де­на увен­чи­ва­лись имперской ко­ро­ной. Впо­след­ст­вии зна­ки пре­тер­пе­ли из­ме­не­ния. В пе­ри­од Рес­тав­ра­ции и Июль­ской мо­нар­хии в ме­даль­о­не по­ме­щал­ся порт­рет Ген­ри­ха IV, а зна­ки увен­чи­ва­лись ко­ро­лев­ской ко­ро­ной. При Вто­рой рес­пуб­ли­ке и Вто­рой им­пе­рии сно­ва поя­вил­ся порт­рет На­по­ле­о­на, од­на­ко в рес­пуб­ли­кан­ский пе­ри­од он име­но­вал­ся кон­су­лом, а при На­по­ле­о­не III, вер­нув­шем зна­ку императорскуюскую ко­ро­ну, - им­пе­ра­то­ром. Со вре­ме­ни Треть­ей рес­пуб­ли­ки в ме­даль­о­не ста­ли по­ме­щать изо­бра­же­ние римской бо­ги­ни пло­до­ро­дия Це­ре­ры, сим­во­ли­зи­ро­вав­шей рес­пуб­ли­ку, в ок­ру­же­нии над­пи­си «Фран­цуз­ская рес­пуб­ли­ка, 1870», вен­чал звез­ду ве­нок из лав­ро­вых и ду­бо­вых ли­сть­ев. В даль­ней­шем с ли­це­вой сто­ро­ны звез­ды уб­ра­ли да­ту 1870 год, а на об­рат­ной сто­ро­не поя­ви­лись два трёх­цвет­ных фла­га Фран­ции и да­та уч­ре­ж­де­ния Почётного легиона ордена (29 фло­реа­ля X го­да).

Со­глас­но Ко­дек­су Почётного легиона ордена (28.11.1962), великим ма­ги­ст­ром ор­де­на яв­ля­ет­ся пре­зи­дент Фран­ции (с 2012 Ф. Ол­ланд ). На це­ре­мо­нии инау­гу­ра­ции ему вру­ча­ет­ся цепь великого ма­ги­ст­ра Почётного легиона ордена, со­стоя­щая из 16 пря­мо­уголь­ных звень­ев, на ко­то­рых изо­бра­же­ны сим­во­лы ро­дов дея­тель­но­сти чле­нов ор­де­на (авиа­ция, ар­тил­ле­рия, ме­ди­ци­на, нау­ка и так далее), на обо­рот­ной сто­ро­не - име­на великих ма­ги­ст­ров на­чи­ная с В. Орио­ляс да­та­ми их всту­п­ле­ния в долж­ность. С по­мо­щью зве­на в ви­де мо­но­грам­мы HP (де­виз ор­де­на) к це­пи кре­пит­ся звез­да ко­ман­до­ра Почётного легиона ордена, но боль­ше­го диа­мет­ра (81 мм). Ад­ми­ни­ст­ра­тив­ные де­ла ор­де­на на­хо­дят­ся в ве­де­нии великого канц­ле­ра (с 2010 генерал Ж.Л. Жор­же­лен), из­би­рае­мо­го великим ма­ги­ст­ром сре­ди ка­ва­ле­ров Боль­шо­го кре­ста на 6 лет и воз­глав­ляю­ще­го со­вет Почётного легиона ордена, ко­то­рый со­сто­ит из 17 чле­нов и рас­смат­ри­ва­ет во­про­сы ста­ту­тов, бюд­же­та ор­де­на, при­ня­тия но­вых чле­нов и другое. В 2010-х годах Почётного легиона орден име­ет 5 сте­пе­ней (ка­ва­лер, офи­цер, ко­ман­дор, выс­ший офи­цер и ка­ва­лер Боль­шо­го кре­ста). Выс­ший офи­цер и ка­ва­лер Боль­шо­го кре­ста - выс­шие долж­но­ст­ные ли­ца Почётного легиона ордена. Звёз­ды ка­ва­ле­ра (се­реб­ря­ная, 40 мм в диа­мет­ре), офи­це­ра (по­зо­ло­чен­ная, 40 мм в диа­мет­ре) и выс­ше­го офи­це­ра (по­зо­ло­чен­ная, 40 мм в диа­мет­ре) но­сят­ся на крас­ной муа­ро­вой лен­те на ле­вой сто­ро­не гру­ди, при этом выс­ше­му офи­це­ру так­же по­ла­га­ет­ся ор­ден­ский знак (се­реб­ря­ный с ал­ма­за­ми, 90 мм в диа­мет­ре, с изо­бра­же­ни­ем сим­во­ла рес­пуб­ли­ки и де­ви­зом ор­де­на), ко­то­рый но­сит­ся с пра­вой сто­ро­ны. Зо­ло­тая звез­да ко­ман­до­ра (60 мм в диа­мет­ре) но­сит­ся на шей­ной крас­ной муа­ро­вой лен­те. Ка­ва­лер Боль­шо­го кре­с­та но­сит зо­ло­тую звез­ду (70 мм в диа­мет­ре), под­ве­шен­ную к крас­ной муа­ро­вой лен­те (ши­ри­на 10 см), на­де­вае­мой че­рез пра­вое пле­чо, и по­зо­ло­чен­ный ор­ден­ский знак (с ал­ма­за­ми, 90 мм в диа­мет­ре, с изо­бра­же­ни­ем сим­во­ла рес­пуб­ли­ки и де­ви­зом ор­де­на) на ле­вой сто­ро­не гру­ди. Чис­лен­ность чле­нов Почётного легиона ордена ог­ра­ни­че­на: 75 ка­ва­ле­ров Боль­шо­го кре­ста, 250 выс­ших офи­це­ров, 1250 ко­ман­до­ров, 10 тысяч офи­це­ров, 113425 ка­ва­ле­ров. Быть из­бран­ным ка­ва­ле­ром Почётного легиона ордена мо­жет лю­бой гра­ж­да­нин, ис­пол­няв­ший об­щественную служ­бу или профессиональные обя­зан­но­сти в те­че­ние 20 лет. По­лу­че­ние оче­ред­ной сте­пе­ни ор­де­на ли­цом, не имею­щим пре­ды­ду­щей, не до­пус­ка­ет­ся. Ис­клю­че­ние де­ла­ет­ся толь­ко для вновь из­бран­но­го пре­зи­ден­та Фран­ции. Для по­лу­че­ния сте­пе­ни офи­це­ра или ко­ман­до­ра не­об­хо­ди­мо про­слу­жить со­от­вет­ст­вен­но в сте­пе­ни ка­ва­ле­ра 8 лет, в сте­пе­ни офи­це­ра 5 лет. Выс­шим офи­це­ром или ка­ва­ле­ром Боль­шо­го кре­ста мо­гут стать офи­це­ры или ко­ман­до­ры, про­слу­жив­шие в сво­ей сте­пе­ни ми­ни­мум 3 го­да. С 1851 года чле­на­ми Почётного легиона ордена мог­ли ста­но­вить­ся жен­щи­ны. С 2008 года пред­ло­жить кан­ди­да­ту­ру для при­ня­тия в ор­ден мо­гут так­же гра­ж­да­не Фран­ции (при сбо­ре 100 под­пи­сей в од­ном департаменте). Пре­ду­смот­ре­на так­же про­це­ду­ра ли­ше­ния сте­пе­ни ор­де­на за не­по­до­баю­щие ко­дек­су дей­ст­вия.

Сте­пень Почётного легиона ордена мо­жет быть да­ро­ва­на иностранным гра­ж­да­нам, ча­ще все­го ру­ко­во­ди­те­лям го­су­дарств (например, Аки­хи­то, Ели­за­ве­та II, Ф.Э. Кар­до­зу, Д. Эй­зен­хау­эр), круп­ным дея­те­лям нау­ки и куль­ту­ры (например, А. Вай­да, Г.П. Виш­нев­ская, М. Дит­рих, М. Кан­нин­гем, М.В. Кел­дыш, У.У. Кэм­пбелл, К. Ма­зур, П. Мак­карт­ни, М.З. Ша­гал). Из отечественных государственных и об­щественных дея­те­лей выс­шей сте­пе­ни ка­ва­ле­ра Боль­шо­го кре­ста удо­стое­ны Алек­сандр I, Ни­ко­лай II, С.Ю. Вит­те, Г.К. Жу­ков, Б.Н. Ель­цин, В.В. Пу­тин, сте­пе­ни выс­ше­го офи­це­ра - И.С. Ко­нев, К.К. Ро­кос­сов­ский и другие, ко­ман­до­ра - Ю.С. Оси­пов, М.Л. Рос­тро­по­вич, В.А. Са­дов­ни­чий и другие, сте­пе­ни офи­це­ра - Ж.И. Ал­фё­ров, П.С. Лун­гин, М.М. Пли­сец­кая, Г.Н. Рож­дест­вен­ский и другие, сте­пе­ни ка­ва­ле­ра - И.К. Ай­ва­зов­ский, И.А. Брод­ский, А.С. Кон­ча­лов­ский, М.Б. Пи­от­ров­ский и другие.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)