ПОЧЁТНОГО ЛЕГИОНА ОРДЕН
ПОЧЁТНОГО ЛЕГИОНА ОРДЕН - национальный орден и высшая награда во Франции.
Учреждён 19.5.1802 года Наполеоном Бонапартом (смотреть Наполеон I) как знак отличия, дававшийся за выдающиеся заслуги (военные или гражданские) перед нацией вне зависимости от социального положения, и как организация, призванная объединить наиболее достойных граждан Французской республики. Название происходит от организационной единицы древнеримской армии - легиона. Почётного легиона орден был призван восполнить пробел в знаках отличия, отменённых в ходе Французской революции XVIII века. В 1803 году оформилась организационная структура Почётного легиона орден. Великим магистром являлся первый консул (затем император), возглавлявший Большой совет ордена. Текущее руководство осуществлял Великий канцлер. Почётного легиона орден делился на 15 (позднее 16) когорт по территориальному принципу (упразднены в 1809). Орден имел 4 степени: легионеры (с 1808 рыцари или кавалеры), офицеры, командиры (с 1816 командоры) и высшие офицеры. Численность членов ордена регламентировалась (по 7 высших офицеров, 20 командоров, 30 офицеров, 350 кавалеров в 1 когорте). В 1805 году учреждена высшая степень - кавалер Большого орла (с 1816 Большого креста). Резиденция Почётного легиона ордена располагалась во дворце Сальм. Первое вручение знаков отличия Почётного легиона ордена состоялось в часовне Святого Людовика Дома инвалидов (15.4.1804) для гражданских лиц и в Булонском лагере (16.8.1804) для армейских чинов.
Знак ордена - покрытая белой эмалью пятиконечная звезда с раздвоенными лучами (так называемый крест), на концах которых находятся серебряные или позолоченные шарики. Звезда обрамлена венком из лавровых и дубовых листьев. Первоначально (с 1804) в центре звезды располагался медальон с профильным портретом Наполеона, вокруг которого на синем эмалевом кольце имелась надпись: «Наполеон, император французов»; на обороте - изображение имперского орла и девиз Почётного легиона ордена «Честь и Родина» (французское Honneur et Patrie). С 1806 года знаки ордена увенчивались имперской короной. Впоследствии знаки претерпели изменения. В период Реставрации и Июльской монархии в медальоне помещался портрет Генриха IV, а знаки увенчивались королевской короной. При Второй республике и Второй империи снова появился портрет Наполеона, однако в республиканский период он именовался консулом, а при Наполеоне III, вернувшем знаку императорскуюскую корону, - императором. Со времени Третьей республики в медальоне стали помещать изображение римской богини плодородия Цереры, символизировавшей республику, в окружении надписи «Французская республика, 1870», венчал звезду венок из лавровых и дубовых листьев. В дальнейшем с лицевой стороны звезды убрали дату 1870 год, а на обратной стороне появились два трёхцветных флага Франции и дата учреждения Почётного легиона ордена (29 флореаля X года).
Согласно Кодексу Почётного легиона ордена (28.11.1962), великим магистром ордена является президент Франции (с 2012 Ф. Олланд). На церемонии инаугурации ему вручается цепь великого магистра Почётного легиона ордена, состоящая из 16 прямоугольных звеньев, на которых изображены символы родов деятельности членов ордена (авиация, артиллерия, медицина, наука и так далее), на оборотной стороне - имена великих магистров начиная с В. Ориоляс датами их вступления в должность. С помощью звена в виде монограммы HP (девиз ордена) к цепи крепится звезда командора Почётного легиона ордена, но большего диаметра (81 мм). Административные дела ордена находятся в ведении великого канцлера (с 2010 генерал Ж.Л. Жоржелен), избираемого великим магистром среди кавалеров Большого креста на 6 лет и возглавляющего совет Почётного легиона ордена, который состоит из 17 членов и рассматривает вопросы статутов, бюджета ордена, принятия новых членов и другое. В 2010-х годах Почётного легиона орден имеет 5 степеней (кавалер, офицер, командор, высший офицер и кавалер Большого креста). Высший офицер и кавалер Большого креста - высшие должностные лица Почётного легиона ордена. Звёзды кавалера (серебряная, 40 мм в диаметре), офицера (позолоченная, 40 мм в диаметре) и высшего офицера (позолоченная, 40 мм в диаметре) носятся на красной муаровой ленте на левой стороне груди, при этом высшему офицеру также полагается орденский знак (серебряный с алмазами, 90 мм в диаметре, с изображением символа республики и девизом ордена), который носится с правой стороны. Золотая звезда командора (60 мм в диаметре) носится на шейной красной муаровой ленте. Кавалер Большого креста носит золотую звезду (70 мм в диаметре), подвешенную к красной муаровой ленте (ширина 10 см), надеваемой через правое плечо, и позолоченный орденский знак (с алмазами, 90 мм в диаметре, с изображением символа республики и девизом ордена) на левой стороне груди. Численность членов Почётного легиона ордена ограничена: 75 кавалеров Большого креста, 250 высших офицеров, 1250 командоров, 10 тысяч офицеров, 113425 кавалеров. Быть избранным кавалером Почётного легиона ордена может любой гражданин, исполнявший общественную службу или профессиональные обязанности в течение 20 лет. Получение очередной степени ордена лицом, не имеющим предыдущей, не допускается. Исключение делается только для вновь избранного президента Франции. Для получения степени офицера или командора необходимо прослужить соответственно в степени кавалера 8 лет, в степени офицера 5 лет. Высшим офицером или кавалером Большого креста могут стать офицеры или командоры, прослужившие в своей степени минимум 3 года. С 1851 года членами Почётного легиона ордена могли становиться женщины. С 2008 года предложить кандидатуру для принятия в орден могут также граждане Франции (при сборе 100 подписей в одном департаменте). Предусмотрена также процедура лишения степени ордена за неподобающие кодексу действия.
Степень Почётного легиона ордена может быть дарована иностранным гражданам, чаще всего руководителям государств (например, Акихито, Елизавета II, Ф.Э. Кардозу, Д. Эйзенхауэр), крупным деятелям науки и культуры (например, А. Вайда, Г.П. Вишневская, М. Дитрих, М. Каннингем, М.В. Келдыш, У.У. Кэмпбелл, К. Мазур, П. Маккартни, М.З. Шагал). Из отечественных государственных и общественных деятелей высшей степени кавалера Большого креста удостоены Александр I, Николай II, С.Ю. Витте, Г.К. Жуков, Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, степени высшего офицера - И.С. Конев, К.К. Рокоссовский и другие, командора - Ю.С. Осипов, М.Л. Ростропович, В.А. Садовничий и другие, степени офицера - Ж.И. Алфёров, П.С. Лунгин, М.М. Плисецкая, Г.Н. Рождественский и другие, степени кавалера - И.К. Айвазовский, И.А. Бродский, А.С. Кончаловский, М.Б. Пиотровский и другие.