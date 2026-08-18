ПОЧЁТА ОРДЕН
ПОЧЁТА ОРДЕН - государственная награда в РФ.
Учреждён указом Президента РФ от 2.3.1994 года, тогда же утверждены статут и описание ордена (изменения внесены в 1999 году). Является аналогом советского «Знак Почёта» ордена. Выдаётся гражданам РФ за достижение высоких производственно-экономических показателей в различнх отраслях народного хозяйства, достигнутых с преимущественным использованием инновационных технологий; заслуги в модернизации системы здравоохранения и в усовершенствовании системы образования; достижения в научно-исследовательской деятельности, позволившие обеспечить России значительное научное и технологическое преимущество в различных отраслях науки; существенный вклад в сохранение, популяризацию и развитие российской культуры, истории; особо плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность; заслуги в продвижении, поддержке и популяризации детского и юношеского спорта, а также спорта высших достижений. Награждение производится, как правило, при наличии у гражданина России иной государственной награды РФ. Почёта орден могут быть также награждены иностранные граждане за особые заслуги в развитии двусторонних отношений с Российской Федерацией. Знак ордена (художник Г.В. Соломинов) - 8-конечный крест, в центре которого круглый белый медальон с объёмным изображением Государственного герба, окаймлённого лавровыми ветвями. Изготовлен из серебра и эмали. Лента ордена синяя с белой продольной полоской. Знак ордена на колодке (или его миниатюрная копия, а также лента на планке или в виде розетки) носится на левой стороне груди, при наличии других орденов РФ - после знака ордена «За морские заслуги» и перед Дружбы орденом. Первые награждённые - 11 участников XXVII Олимпийских зимних игр (1994).