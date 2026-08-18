ПОЧЁТА ОРДЕН

ПОЧЁТА ОРДЕН - государственная награда в РФ .

Уч­ре­ж­дён ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 2.3.1994 года, то­гда же ут­вер­жде­ны ста­тут и опи­са­ние ор­де­на (из­ме­не­ния вне­се­ны в 1999 году). Яв­ля­ет­ся ана­ло­гом советского «Знак По­чё­та» ор­де­на. Вы­да­ёт­ся гра­ж­да­нам РФ за до­сти­же­ние вы­со­ких про­из­вод­ст­вен­но-эко­но­мических по­ка­за­те­лей в различнх от­рас­лях народного хо­зяй­ст­ва, дос­тиг­ну­тых с пре­иму­ще­ст­вен­ным ис­поль­зо­ва­ни­ем ин­но­вационных тех­но­ло­гий; за­слу­ги в мо­дер­ни­за­ции сис­те­мы здра­во­охра­не­ния и в усо­вер­шен­ст­во­ва­нии сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния; до­сти­же­ния в научно-исследовательской дея­тель­но­сти, по­зво­лив­шие обес­пе­чить Рос­сии зна­чительное на­учное и тех­но­ло­гическое пре­иму­ще­ст­во в различных от­рас­лях нау­ки; су­ще­ст­вен­ный вклад в со­хра­не­ние, по­пу­ля­ри­за­цию и раз­ви­тие российской куль­ту­ры, ис­то­рии; осо­бо пло­до­твор­ную государственную, бла­го­тво­рительную и об­щественную дея­тель­ность; за­слу­ги в про­дви­же­нии, под­держ­ке и по­пу­ля­ри­за­ции дет­ско­го и юно­ше­ско­го спор­та, а так­же спор­та выс­ших дос­ти­же­ний. На­гра­ж­де­ние про­из­во­дит­ся, как пра­ви­ло, при на­ли­чии у гра­ж­да­ни­на Рос­сии иной государственной на­гра­ды РФ. Почёта орден мо­гут быть так­же на­гра­ж­де­ны иностранные гра­ж­да­не за осо­бые за­слу­ги в раз­ви­тии дву­сто­рон­них от­но­ше­ний с Российской Фе­де­ра­ци­ей. Знак ор­де­на (художник Г.В. Со­ло­ми­нов) - 8-ко­неч­ный крест, в цен­тре ко­то­ро­го круг­лый бе­лый ме­даль­он с объ­ём­ным изо­бра­же­ни­ем Государственного гер­ба, окайм­лён­но­го лав­ро­вы­ми вет­вя­ми. Из­го­тов­лен из се­реб­ра и эма­ли. Лен­та ор­де­на си­няя с бе­лой про­доль­ной по­лос­кой. Знак ор­де­на на ко­лод­ке (или его ми­ниа­тюр­ная ко­пия, а так­же лен­та на план­ке или в ви­де ро­зет­ки) но­сит­ся на ле­вой сто­ро­не гру­ди, при на­ли­чии других ор­де­нов РФ - по­сле зна­ка ор­де­на «За мор­ские за­слу­ги» и пе­ред Друж­бы ор­де­ном. Пер­вые на­гра­ж­дён­ные - 11 уча­ст­ни­ков XXVII Олим­пий­ских зим­них игр (1994).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)