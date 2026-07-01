ПОЧЕП (селища)
ПОЧЕП (селища) - селища конца 1-го тысячилетия до нашей эры - начала 1-го тысячилетия нашей эры близ северной границы современного города Почеп.
Открыты Ф.М. Заверняевым в 1952 году, раскопки одного из них на правом берегу реки Судость, в урочище Грудок, - его же в 1955-1959 годы. На основе этих и других материалов Верхнего Подесенья А.К. Амброзом в начале 1960-х годов выделена почепская культура, подразделённая на 3 этапа. По современным представлениям, её 3-й этап соответствует группе Почепа позднезарубинецких древностей (смотреть Зарубинецкая культура) середина - 2-й половина I века и, вероятно, части II века, охватывающей большую часть Подесенья. Она сформировалась при участии местных традиций, которые выделяют в памятники типа верхнего слоя городища Полужье (в основном соответствуют этапам 1 и 2 по Амброзу), сложившиеся на основе юхновской культуры и контактов с культурами зарубинецкого круга. Не позднее середины III века Подесенье входит в ареал деснинского варианта киевской культуры, в котором традиции группы Почепа просматриваются слабо (квадратные полуземлянки с центральным столбом и другое). Лучше всего они фиксируются в мощинской культуре (смотреть Мощино) Верхнего Поочья, но переходные памятники пока не выделены.