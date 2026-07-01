ПОЧЕП (селища)

ПОЧЕП (селища) - селища конца 1-го тысячилетия до нашей эры - начала 1-го тысячилетия нашей эры близ северной границы современного города Почеп .

От­кры­ты Ф.М. За­вер­няе­вым в 1952 году, рас­коп­ки од­но­го из них на пра­вом бе­ре­гу реки Су­дость, в уро­чи­ще Гру­док, - его же в 1955-1959 годы. На ос­но­ве этих и других ма­те­риа­лов Верх­не­го По­де­се­нья А.К. Ам­бро­зом в начале 1960-х годов вы­де­ле­на по­чеп­ская куль­ту­ра, под­раз­де­лён­ная на 3 эта­па. По современным пред­став­ле­ни­ям, её 3-й этап со­от­вет­ст­ву­ет груп­пе Почепа позд­не­за­ру­би­нец­ких древ­но­стей (смотреть За­ру­би­нец­кая куль­ту­ра ) середина - 2-й половина I века и, ве­ро­ят­но, час­ти II века, ох­ва­ты­ваю­щей большую часть По­де­се­нья. Она сфор­ми­ро­ва­лась при уча­стии ме­ст­ных тра­ди­ций, ко­то­рые вы­де­ля­ют в па­мят­ни­ки ти­па верх­не­го слоя го­ро­ди­ща По­лу­жье (в основном со­от­вет­ст­ву­ют эта­пам 1 и 2 по Ам­бро­зу), сло­жив­шие­ся на ос­но­ве юх­нов­ской куль­ту­ры и кон­так­тов с куль­ту­ра­ми за­ру­би­нец­ко­го кру­га. Не позд­нее середины III века По­де­се­нье вхо­дит в аре­ал дес­нин­ско­го ва­ри­ан­та ки­ев­ской куль­ту­ры, в ко­то­ром тра­ди­ции груп­пы Почепа про­смат­ри­ва­ют­ся сла­бо (квад­рат­ные по­лу­зем­лян­ки с центральным стол­бом и другое). Луч­ше все­го они фик­си­ру­ют­ся в мо­щин­ской куль­ту­ре (смотреть Мо­щи­но ) Верх­не­го По­очья, но пе­ре­ход­ные па­мят­ни­ки по­ка не вы­де­ле­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)