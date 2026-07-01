ПОЧЕП

ПОЧЕП - город в России, в Брянской области, центр Почепского района.

Население 17,0 тысяч человек (2014). Рас­по­ло­жен в пре­де­лах При­дес­нин­ской низ­мен­но­сти, на реке Су­дость. Железно-дорожная стан­ция. В южной час­ти Почепа про­хо­дит ав­то­до­ро­га Брянск - гра­ни­ца с Бе­ло­рус­си­ей.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1457 году в Ли­тов­ской мет­ри­ке как По­чап. К концу XV в. го­род, один из цен­тров Се­вер­ской зем­ли. В хо­де русско-ли­товской вой­ны 1500-1503 годов взят в 1500 году русскими вой­ска­ми, по Мо­с­ков­ско­му пе­ре­ми­рию 1503 года ос­тал­ся в со­ста­ве Русского государства. Ра­зо­рён и со­жжён в мае 1535 года в хо­де русско-ли­товской вой­ны 1534-1537 годов. В октябре 1535 года кре­пость Почеп на пра­вом бе­ре­гу реки Су­дость вос­ста­нов­ле­на. В 1565 году со­жжён поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми в хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, но вско­ре вос­ста­нов­лен. По Ям-За­поль­ско­му ми­ру 1582 года ос­тал­ся в со­ста­ве Русского государства. В 1610 году ока­зал ожес­то­чён­ное со­про­тив­ле­ние поль­ско-ли­товским вой­скам, был со­жжён, по­гиб­ло до 4 тысяч человек. По Де­улин­ско­му пе­ре­ми­рию 1618 года Почеп во­шёл в со­став Ре­чи По­спо­ли­той. В но­ябре 1632 года взят русскими вой­ска­ми в хо­де русско-польской вой­ны 1632-1634 годов, но по По­ля­нов­ско­му ми­ру 1634 года воз­вра­щён Ре­чи По­спо­ли­той. В 1648 году за­нят ка­за­ка­ми по­сле на­ча­ла Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов. В 1654 году в Почепе по­строе­на но­вая кре­пость. В 1654-1781 годы со­тен­ный го­род Ста­ро­дуб­ско­го пол­ка. В 1666 году царь Алек­сей Ми­хай­ло­вич по­жа­ло­вал Почепу ма­где­бург­ское пра­во. В хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов кре­пость Почеп уси­ле­на (к 1715 году име­ла 31 баш­ню, в том числе 4 про­езд­ных, 4 фоль­вар­ка; к 1781 году об­вет­ша­ла и бы­ла ра­зо­бра­на). В 1706-1707 годы на ле­вом бе­ре­гу реки Су­дость воз­ве­де­на зем­ля­ная кре­пость с 5 бас­тио­на­ми (дли­на ва­лов 1,5 км, высота до 5 м). В 1709-1727 годы Почеп при­над­ле­жал свет­лей­ше­му князю А.Д. Мен­ши­ко­ву. По его рас­по­ря­же­нию в 1726 году вве­де­на в строй по­лот­ня­но-па­ру­си­но­вая ма­ну­фак­ту­ра, пе­ре­нос ко­то­рой в 1750 году в село Ров­ня (Рев­ное) Брян­ско­го уезда (ны­не село Рёв­ны Нав­лин­ско­го района Брян­ской области) во мно­гом спо­соб­ст­во­вал упад­ку Почепа. В 1760 - конце 1830-х годов Почепом вла­де­ли граф К.Г. Ра­зу­мов­ский и его по­том­ки, в конце 1830-х - 1910-х годах - граф (с 1839) П.А. Клейн­ми­хель и его по­том­ки. К концу XVIII века ут­ра­тил ста­тус го­ро­да и вплоть до 1920-х годов счи­тал­ся мес­теч­ком. В 1887 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Почеп железно-дорожной ли­нии Го­мель - Брянск.

В 1917 - начале 1918 годов вхо­дил в со­став Украинской народной рес­пуб­ли­ки и Украинской дер­жа­вы. 19.1.1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. Уезд­ный центр Чер­ни­гов­ской губернии УССР (1918-1919 годы; вре­мен­но в во­енном от­но­ше­нии при­сое­ди­нял­ся к Ор­лов­ской губернии). Вновь по­лу­чил ста­тус го­ро­да в 1922 году (офи­ци­аль­но ут­вер­ждён в 1925). Уезд­ный го­род Го­мель­ской (1922-1923) и Брян­ской (1923-1929) гу­бер­ний РСФСР. Рай­он­ный центр Клин­цов­ско­го округа За­пад­ной области (1929-1930), За­пад­ной области (1930-1937), Ор­лов­ской области (1937-1944). В Великую Отечественную вой­ну ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми 22.8.1941 года. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии 21.9.1943 года в хо­де Брян­ской на­сту­пательной опе­ра­ции. С 1944 года рай­он­ный центр Брян­ской области..

В северной час­ти го­ро­да, на бе­ре­гах реки Су­дость, со­хра­ни­лись ос­тат­ки зем­ля­ных кре­по­стей и пе­ре­кры­тая вы­со­ким ку­по­лом клас­си­ци­стической церкви Илии Про­ро­ка (так называемый Ко­ст­ный храм в честь жи­те­лей го­ро­да, по­гиб­ших в 1610 году; 1810-1823 годы; ко­ло­коль­ня - 1861 года; ико­но­ста­сы конца XIX - начала XX веков; рос­пи­си конца XIX века по­нов­ле­ны в 1955-1957 годы). На пра­вом бе­ре­гу реки Су­дость, близ ста­рой кре­по­сти, в 1710-х годах по рас­по­ря­же­нию свет­лей­ше­го князя А.Д. Мен­ши­ко­ва воз­ве­дён дво­рец (ра­зо­бран в начале 1760-х годов), раз­бит пей­заж­ный Верх­ний сад (пе­ре­пла­ни­ро­ван в конце XVIII - XIX веков). На по­са­де, под кре­по­ст­ной го­рой, рас­по­ла­га­лась усадь­ба графа К.Г. Ра­зу­мов­ско­го (дво­рец в сти­ле клас­си­циз­ма, около 1770 года, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор Ж.Б. Вал­лен-Де­ла­мот, взо­рван германскими вой­ска­ми в 1943 году). На её тер­ри­то­рии ны­не рас­по­ло­же­ны Ниж­ний парк и кре­сто­об­раз­ный в пла­не (с за­круг­лён­ны­ми восточными, северными и южными ру­ка­ва­ми кре­ста) 2-этаж­ный с 4-ярус­ной ко­ло­коль­ней Вос­кре­сен­ский со­бор в сти­ле, пе­ре­ход­ном от ба­рок­ко к ран­не­му клас­си­циз­му (1760-е годы, архитектор А.Г. Янов­ский, пред­поло­жи­тель­но по про­ек­ту А. Ри­наль­ди, рез­ной ба­роч­ный ико­но­стас пред­по­ло­жи­тель­но по ри­сун­кам К.Б. Рас­трел­ли, ико­ны художника Г. Сте­цен­ко). В го­ро­де так­же со­хра­ни­лись: клад­би­щен­ская кре­сто­об­раз­ная в пла­не церковь Святого Ан­то­ния Рим­ля­ни­на (1828), усадь­ба по­ме­щи­ка Ла­пот­ко (середина XIX века), церковь Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (конец XIX века, верх­няя часть вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся с 2012 года), жи­лая за­строй­ка XIX - начала XX веков. Рай­он­ный Дом куль­ту­ры (1960-е годы). Крае­ведческий му­зей (1965). Пред­при­ятия пи­ще­вой, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности.

Близ Почепа, в селе Крас­ный Рог, - од­но­имённая усадь­ба, ос­но­ва­на графом К.Г. Ра­зу­мов­ским, ве­ро­ят­но, в 1760-х годах, в 1803-1822 годы при­над­ле­жа­ла графу Ал.К. Ра­зу­мов­ско­му, в 1822- 1836 годы - А. По­го­рель­ско­му, в 1836-1875 годы - графу А.К. Тол­сто­му (в 1967 году здесь от­крыт его ли­те­ра­тур­но-ме­мо­ри­аль­ный му­зей). Со­хра­ни­лись: де­ревянная церковь Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1777 год, пе­ре­строе­на в 1880-е годы, рес­тав­ри­ро­ва­на в 2003 году), фли­гель (2-я половина XVIII века, пе­ре­стро­ен в 1837 году; в нём во вре­мя при­ез­дов в усадь­бу ос­танав­ли­ва­лись бра­тья Жем­чуж­ни­ко­вы; в 1967 - 1990-х годах там раз­ме­ща­лась экс­по­зи­ция му­зея) и хо­зяйственные по­строй­ки, парк (2-я половина XVIII - начало XIX веков), ча­сов­ня-усы­паль­ни­ца графа А.К. Тол­сто­го и его же­ны графини С.А. Тол­стой (1875). В 1972 году ус­та­нов­лен бюст графа А.К. Тол­сто­го. В 1988-1993 годы вос­соз­дан главный дом (ино­гда оши­боч­но на­зы­ва­ет­ся Охот­ничь­им зам­ком или Охот­ничь­им до­мом; 2-я половина XVIII века, сго­рел в ночь на 1.1.1942 года). В ок­ре­ст­но­стях Почепа со­хра­ни­лись так­же де­ревянные церк­ви: Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня в селе Пер­во­май­ское (Пья­ный Рог; 1837 год, пе­ре­строе­на в конце XIX века), Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва в селе Чо­по­во (1843), Святого Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца в селе Ста­ро­по­че­пье (1863), По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в селе Гу­бо­сто­во (1891), Спа­са Пре­об­ра­же­ния в селе Бак­лань (1905).

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