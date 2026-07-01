ПОЧЕП
ПОЧЕП - город в России, в Брянской области, центр Почепского района.
Население 17,0 тысяч человек (2014). Расположен в пределах Придеснинской низменности, на реке Судость. Железно-дорожная станция. В южной части Почепа проходит автодорога Брянск - граница с Белоруссией.
Впервые упоминается в 1457 году в Литовской метрике как Почап. К концу XV в. город, один из центров Северской земли. В ходе русско-литовской войны 1500-1503 годов взят в 1500 году русскими войсками, по Московскому перемирию 1503 года остался в составе Русского государства. Разорён и сожжён в мае 1535 года в ходе русско-литовской войны 1534-1537 годов. В октябре 1535 года крепость Почеп на правом берегу реки Судость восстановлена. В 1565 году сожжён польско-литовскими войсками в ходе Ливонской войны 1558-1583 годов, но вскоре восстановлен. По Ям-Запольскому миру 1582 года остался в составе Русского государства. В 1610 году оказал ожесточённое сопротивление польско-литовским войскам, был сожжён, погибло до 4 тысяч человек. По Деулинскому перемирию 1618 года Почеп вошёл в состав Речи Посполитой. В ноябре 1632 года взят русскими войсками в ходе русско-польской войны 1632-1634 годов, но по Поляновскому миру 1634 года возвращён Речи Посполитой. В 1648 году занят казаками после начала Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов. В 1654 году в Почепе построена новая крепость. В 1654-1781 годы сотенный город Стародубского полка. В 1666 году царь Алексей Михайлович пожаловал Почепу магдебургское право. В ходе Северной войны 1700-1721 годов крепость Почеп усилена (к 1715 году имела 31 башню, в том числе 4 проездных, 4 фольварка; к 1781 году обветшала и была разобрана). В 1706-1707 годы на левом берегу реки Судость возведена земляная крепость с 5 бастионами (длина валов 1,5 км, высота до 5 м). В 1709-1727 годы Почеп принадлежал светлейшему князю А.Д. Меншикову. По его распоряжению в 1726 году введена в строй полотняно-парусиновая мануфактура, перенос которой в 1750 году в село Ровня (Ревное) Брянского уезда (ныне село Рёвны Навлинского района Брянской области) во многом способствовал упадку Почепа. В 1760 - конце 1830-х годов Почепом владели граф К.Г. Разумовский и его потомки, в конце 1830-х - 1910-х годах - граф (с 1839) П.А. Клейнмихель и его потомки. К концу XVIII века утратил статус города и вплоть до 1920-х годов считался местечком. В 1887 году открыто движение по прошедшей через Почеп железно-дорожной линии Гомель - Брянск.
В 1917 - начале 1918 годов входил в состав Украинской народной республики и Украинской державы. 19.1.1918 года установлена советская власть. Уездный центр Черниговской губернии УССР (1918-1919 годы; временно в военном отношении присоединялся к Орловской губернии). Вновь получил статус города в 1922 году (официально утверждён в 1925). Уездный город Гомельской (1922-1923) и Брянской (1923-1929) губерний РСФСР. Районный центр Клинцовского округа Западной области (1929-1930), Западной области (1930-1937), Орловской области (1937-1944). В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками 22.8.1941 года. Освобождён частями Красной Армии 21.9.1943 года в ходе Брянской наступательной операции. С 1944 года районный центр Брянской области..
В северной части города, на берегах реки Судость, сохранились остатки земляных крепостей и перекрытая высоким куполом классицистической церкви Илии Пророка (так называемый Костный храм в честь жителей города, погибших в 1610 году; 1810-1823 годы; колокольня - 1861 года; иконостасы конца XIX - начала XX веков; росписи конца XIX века поновлены в 1955-1957 годы). На правом берегу реки Судость, близ старой крепости, в 1710-х годах по распоряжению светлейшего князя А.Д. Меншикова возведён дворец (разобран в начале 1760-х годов), разбит пейзажный Верхний сад (перепланирован в конце XVIII - XIX веков). На посаде, под крепостной горой, располагалась усадьба графа К.Г. Разумовского (дворец в стиле классицизма, около 1770 года, предположительно архитектор Ж.Б. Валлен-Деламот, взорван германскими войсками в 1943 году). На её территории ныне расположены Нижний парк и крестообразный в плане (с закруглёнными восточными, северными и южными рукавами креста) 2-этажный с 4-ярусной колокольней Воскресенский собор в стиле, переходном от барокко к раннему классицизму (1760-е годы, архитектор А.Г. Яновский, предположительно по проекту А. Ринальди, резной барочный иконостас предположительно по рисункам К.Б. Растрелли, иконы художника Г. Стеценко). В городе также сохранились: кладбищенская крестообразная в плане церковь Святого Антония Римлянина (1828), усадьба помещика Лапотко (середина XIX века), церковь Успения Пресвятой Богородицы (конец XIX века, верхняя часть восстанавливается с 2012 года), жилая застройка XIX - начала XX веков. Районный Дом культуры (1960-е годы). Краеведческий музей (1965). Предприятия пищевой, деревообрабатывающей промышленности.
Близ Почепа, в селе Красный Рог, - одноимённая усадьба, основана графом К.Г. Разумовским, вероятно, в 1760-х годах, в 1803-1822 годы принадлежала графу Ал.К. Разумовскому, в 1822- 1836 годы - А. Погорельскому, в 1836-1875 годы - графу А.К. Толстому (в 1967 году здесь открыт его литературно-мемориальный музей). Сохранились: деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы (1777 год, перестроена в 1880-е годы, реставрирована в 2003 году), флигель (2-я половина XVIII века, перестроен в 1837 году; в нём во время приездов в усадьбу останавливались братья Жемчужниковы; в 1967 - 1990-х годах там размещалась экспозиция музея) и хозяйственные постройки, парк (2-я половина XVIII - начало XIX веков), часовня-усыпальница графа А.К. Толстого и его жены графини С.А. Толстой (1875). В 1972 году установлен бюст графа А.К. Толстого. В 1988-1993 годы воссоздан главный дом (иногда ошибочно называется Охотничьим замком или Охотничьим домом; 2-я половина XVIII века, сгорел в ночь на 1.1.1942 года). В окрестностях Почепа сохранились также деревянные церкви: Воздвижения Креста Господня в селе Первомайское (Пьяный Рог; 1837 год, перестроена в конце XIX века), Святого Иоанна Богослова в селе Чопово (1843), Святого Николая Чудотворца в селе Старопочепье (1863), Покрова Пресвятой Богородицы в селе Губостово (1891), Спаса Преображения в селе Баклань (1905).