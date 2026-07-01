ПОЦЦО АНДРЕА
ПОЦЦО АНДРЕА - итальянский живописец, архитектор и теоретик искусства.
Сформировался под влиянием мастеров ломбардской школы и венецианской школы, главным образом П. Веронезе. Путешествия в Парму и Болонью позволили ему познакомиться с итальянской традицией иллюзионистической живописи и освоить искусство так называемой квадратуры - создания иллюзорной архитектурной декорации, выступающей продолжением реальной архитектуры. С 1665 года светский брат в ордене иезуитов. Много путешествовал, писал алтарные образы и декорировал иезуитские церкви в Модене, Болонье, Ареццо, церковь Святого Франциска Ксаверия в Мондови (1676). Работал в Турине и Генуе. В 1681-1702 годы работал в Риме, где создал свою самую знаменитую роспись «Апофеоз Игнатия Лойолы и миссионерская деятельность иезуитского ордена» (1688-1694 годы, смотреть иллюстрации к статье Иезуиты) в церкви Святого Игнатия (Сант-Иньяцио) - «превращающую» плафон и апсиду церкви в иллюзорные небесные просторы, уходящие в бесконечность и наполненные множеством персонажей. В 1703-1709 годы работает в Вене, где сохранились росписи «Апофеоз Геркулеса» на плафоне Зала Геркулеса в летнем дворце Лихтенштейн (1704-1708) и «Успение Богоматери» (1709, университетская церковь). Творчество Поццо завершает развитие монументальной живописи эпохи барокко. Поццо принадлежат также архитектурно-скульптурные алтари в римских церквах Иль-Джезу (1695-1699) и Святого Игнатия (1697).
Сочинения:
Perspective in architecture and painting: An unabridged reprint of the English-and-Latin edition of the 1693 «Perspectiva pictorum et architectorum». N.Y., 1989.