ПОЦЦО АНДРЕА

ПОЦЦО АНДРЕА - итальянский живописец, архитектор и теоретик искусства.

Сфор­ми­ро­вал­ся под влия­ни­ем мас­те­ров лом­бард­ской шко­лы и ве­не­ци­ан­ской шко­лы, главным об­ра­зом П. Ве­ро­не­зе. Пу­те­ше­ст­вия в Пар­му и Бо­ло­нью по­зво­ли­ли ему по­зна­ко­мить­ся с итальянской тра­ди­ци­ей ил­лю­зио­ни­сти­че­ской жи­во­пи­си и ос­во­ить искусство так называемой квад­ра­ту­ры - соз­да­ния ил­лю­зор­ной ар­хитектурной де­ко­ра­ции, вы­сту­паю­щей про­дол­же­ни­ем ре­аль­ной ар­хи­тек­ту­ры. С 1665 года свет­ский брат в ор­де­не ие­зуи­тов. Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал, пи­сал ал­тар­ные об­ра­зы и де­ко­ри­ро­вал ие­зу­ит­ские церк­ви в Мо­де­не, Бо­ло­нье, Арец­цо, церковь Святого Фран­ци­ска Кса­ве­рия в Мон­до­ви (1676). Ра­бо­тал в Ту­ри­не и Ге­нуе. В 1681-1702 годы ра­бо­тал в Ри­ме, где соз­дал свою са­мую зна­ме­ни­тую рос­пись «Апо­фе­оз Иг­на­тия Лой­о­лы и мис­сио­нер­ская дея­тель­ность ие­зу­ит­ско­го ор­де­на» (1688-1694 годы, смотреть иллюстрации к статье Ие­зуи­ты ) в церкви Святого Иг­на­тия (Сант-Инь­я­цио) - «пре­вра­щаю­щую» пла­фон и ап­си­ду церк­ви в ил­лю­зор­ные не­бес­ные про­сто­ры, ухо­дя­щие в бес­ко­неч­ность и на­пол­нен­ные мно­же­ст­вом пер­со­на­жей. В 1703-1709 годы ра­бо­та­ет в Ве­не, где со­хра­нились рос­пи­си «Апо­фе­оз Гер­ку­ле­са» на пла­фо­не За­ла Гер­ку­ле­са в лет­нем двор­це Лих­тен­штейн (1704-1708) и «Ус­пе­ние Бо­го­ма­те­ри» (1709, уни­вер­си­тет­ская цер­ковь). Твор­че­ст­во Поццо за­вер­ша­ет раз­ви­тие мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си эпо­хи ба­рок­ко . Поццо при­над­ле­жат так­же ар­хи­тек­тур­но-скульп­тур­ные ал­та­ри в римских церк­вах Иль-Дже­зу (1695-1699) и Святого Иг­на­тия (1697).

Сочинения:

Perspective in architecture and painting: An unabridged reprint of the English-and-La­tin edition of the 1693 «Perspectiva pictorum et architectorum». N.Y., 1989.