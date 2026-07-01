ПОБЕДА (Орден)
ПОБЕДА - орден, высшая военная награда в СССР.
Учреждён для награждения лиц высшего командного состава РККА в Великую Отечественную войну Указом Президиума ВС СССР от 8.11.1943 года (одновременно с солдатским Славы орденом). Орден «Победа» вручался за успешное проведение таких боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которых в корне менялась обстановка в пользу Красной Армии. Награждения производились только на основании Указов Президиума ВС СССР. Знак ордена (художник А.И. Кузнецов) - выпуклая пятиконечная звезда, в её центре - голубой круг, окаймлённый лаврово-дубовым венком. В центре круга - изображение Кремлёвской стены с Мавзолеем В.И. Ленина и Спасской башней. Над изображением - надпись «СССР», в нижней части круга - надпись «Победа». Изготавливался из платины (47 г) на Московской ювелирно-часовой фабрике, в украшении использовались также золото и серебро. Края звезды и расположенные между её концами лучи усеяны бриллиантами (всего 174, общий вес 16 кар). На реверсе, в отличие от большинства советских орденов, отсутствует порядковый номер. Знак ордена прикреплялся к одежде при помощи штифта с гайкой, носился на левой стороне груди на 12-14 см выше пояса. Образец и описание ленты ордена, а также порядок ношения планки с лентой утверждены Указом Президиума ВС СССР от 18.8.1944 года. Орденская лента красная, с полосами зелёного, синего, бордового и светло-голубого цветов по краям, окаймлена оранжевыми и чёрными полосками. Носилась на левой стороне груди, на отдельной планке, на 1 см выше других орденских лент. Имена награждённых наносились на специальную мемориальную доску, установленную в Большом Кремлёвском дворце.
Первые награждённые - Г.К. Жуков, А.М. Василевский (Указ Президиума ВС СССР от 10.4.1944 года), И.В. Сталин (Указ Президиума ВС СССР от 29.7.1944 года). Все трое в 1945 году награждены орденом «Победы» повторно. Всего произведено 20 награждений, среди награждённых - Маршалы Советского Союза К.К. Рокоссовский, И.С. Конев (30.3.1945), Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин (26.4.1945), Л.А. Говоров (31.5.1945), Л.И. Брежнев (20.2.1978, в 1989 году награждение отменено), а также иностранные граждане - генерал армии США Д.Д. Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Б.Л. Монтгомери (5.6.1945), король Румынии Михай I (6.6.1945), польский маршал М. Роля-Жимерский (9.8.1945) и югославский маршал И. Тито (9.9.1945). Ордена «Победы» после смерти награждённого подлежали сдаче (до 1977) в наградной отдел Президиума ВС СССР. Ныне все ордена, вручённые советским военачальникам, а также М. Роля-Жимерскому, находятся в РФ, 5 из них - в Центральном музее Вооруженных сил.