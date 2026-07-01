ПОБЕДА (Орден)

ПОБЕДА - ор­ден, выс­шая во­енная на­гра­да в СССР.

Уч­ре­ж­дён для на­гра­ж­де­ния лиц выс­ше­го ко­манд­но­го со­ста­ва РККА в Великую Отечественную вой­ну Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 8.11.1943 года (од­но­вре­мен­но с сол­дат­ским Сла­вы ор­де­ном). Ор­ден «Победа» вру­чал­ся за ус­пеш­ное про­ве­де­ние та­ких бое­вых опе­ра­ций в мас­шта­бе од­но­го или не­сколь­ких фрон­тов, в ре­зуль­та­те ко­то­рых в кор­не ме­ня­лась об­ста­нов­ка в поль­зу Крас­ной Ар­мии. На­гра­ж­де­ния про­из­во­ди­лись толь­ко на ос­но­ва­нии Ука­зов Пре­зи­диу­ма ВС СССР. Знак ор­де­на (художник А.И. Куз­не­цов) - вы­пук­лая пя­ти­ко­неч­ная звез­да, в её цен­тре - го­лу­бой круг, окайм­лён­ный лав­ро­во-ду­бо­вым вен­ком. В цен­тре кру­га - изо­бра­же­ние Крем­лёв­ской сте­ны с Мав­зо­ле­ем В.И. Ле­ни­на и Спас­ской баш­ней. Над изо­бра­же­ни­ем - над­пись «СССР», в ниж­ней час­ти кру­га - над­пись «По­бе­да». Из­го­тав­ли­вал­ся из пла­ти­ны (47 г) на Московской юве­лир­но-ча­со­вой фаб­ри­ке, в ук­ра­ше­нии ис­поль­зо­ва­лись так­же зо­ло­то и се­реб­ро. Края звез­ды и рас­по­ло­жен­ные ме­ж­ду её кон­ца­ми лу­чи усея­ны брил­ли­ан­та­ми (все­го 174, об­щий вес 16 кар). На ре­вер­се, в от­ли­чие от боль­шин­ст­ва советских ор­де­нов, от­сут­ст­ву­ет по­ряд­ко­вый но­мер. Знак ор­де­на при­кре­п­лял­ся к оде­ж­де при по­мо­щи штиф­та с гай­кой, но­сил­ся на ле­вой сто­ро­не гру­ди на 12-14 см вы­ше поя­са. Об­ра­зец и опи­са­ние лен­ты ор­де­на, а так­же по­ря­док но­ше­ния план­ки с лен­той ут­вер­жде­ны Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 18.8.1944 года. Ор­ден­ская лен­та крас­ная, с по­ло­са­ми зе­лё­но­го, си­не­го, бор­до­во­го и свет­ло-го­лу­бо­го цве­тов по кра­ям, окайм­ле­на оран­же­вы­ми и чёр­ны­ми по­лос­ка­ми. Но­си­лась на ле­вой сто­ро­не гру­ди, на отдельной план­ке, на 1 см вы­ше других ор­ден­ских лент. Име­на на­гра­ж­дён­ных на­но­си­лись на специальную ме­мо­ри­аль­ную дос­ку, ус­та­нов­лен­ную в Боль­шом Крем­лёв­ском двор­це .

Пер­вые на­гра­ж­дён­ные - Г.К. Жу­ков , А.М. Ва­си­лев­ский (Указ Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 10.4.1944 года), И.В. Ста­лин (Указ Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 29.7.1944 года). Все трое в 1945 году на­гра­ж­де­ны ор­де­ном «Победы» по­втор­но. Все­го про­из­ве­де­но 20 на­гра­ж­де­ний, сре­ди на­гра­ж­дён­ных - Мар­ша­лы Советского Сою­за К.К. Ро­кос­сов­ский, И.С. Ко­нев (30.3.1945), Р.Я. Ма­ли­нов­ский, Ф.И. Тол­бу­хин (26.4.1945), Л.А. Го­во­ров (31.5.1945), Л.И. Бреж­нев (20.2.1978, в 1989 году на­граж­де­ние от­ме­не­но), а так­же иностранные гра­ж­да­не - генерал ар­мии США Д.Д. Эй­зен­хау­эр, британский фельдмаршал Б.Л. Монт­го­ме­ри (5.6.1945), ко­роль Ру­мы­нии Ми­хай I (6.6.1945), польский мар­шал М. Ро­ля-Жи­мер­ский (9.8.1945) и югославский мар­шал И. Ти­то (9.9.1945). Ор­де­на «Победы» по­сле смер­ти на­гра­ж­дён­но­го под­ле­жа­ли сда­че (до 1977) в на­град­ной от­дел Пре­зи­диу­ма ВС СССР. Ны­не все ор­де­на, вру­чён­ные советским вое­на­чаль­ни­кам, а так­же М. Ро­ля-Жи­мер­ско­му, на­хо­дят­ся в РФ, 5 из них - в Центральном му­зее Воо­руженных сил.

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