«ПОАЛЕЙ ЦИОН»

«ПОАЛЕ́Й ЦИО́Н» - (в пе­ре­во­де с идиш - «Ра­бо­чие Сио­на»), по­ли­тическая пар­тия в Рос­сии, вы­сту­пав­шая под ло­зун­га­ми сио­низ­ма и со­циа­лиз­ма.

Пер­вая груп­па «Поалей Цион» об­ра­зо­ва­на в 1900-1901 годы в Ека­те­ри­но­сла­ве пуб­ли­ци­ста­ми Б. Бо­ро­хо­вым и Ш. До­би­ным, в 1901-1903 годы по­доб­ные груп­пы поя­ви­лись в других го­ро­дах еврейской чер­ты осед­ло­сти ( Вар­ша­ва , Виль­но, Ви­тебск, Двинск, Одес­са и другие). Чле­ны этих групп в про­ти­во­по­лож­ность Бун­ду счи­та­ли не­об­хо­ди­мым со­сре­до­то­че­ние еврейского на­се­ле­ния на оп­ре­де­лён­ной тер­ри­то­рии для борь­бы за со­циа­ли­стическое пе­ре­уст­рой­ст­во об­ще­ст­ва. Од­на­ко они рас­хо­ди­лись в во­про­се о мес­те, где долж­но быть со­зда­но еврейское го­су­дар­ст­во: в Па­ле­сти­не (боль­шин­ст­во), в Ме­со­по­та­мии или Уган­де (мень­шин­ст­во). На кон­фе­рен­ции в Цю­ри­хе (Швей­ца­рия) в августе 1905 года «па­ле­сти­но­фи­лы» объ­я­ви­ли о соз­да­нии Еврейской со­ци­ал-де­мо­кра­тической ра­бо­чей пар­тии («По­алей Ци­он») (ЕСДРП («П.Ц.»)) (по­алей-цио­ни­сты, до­пус­кав­шие соз­да­ние еврейского го­су­дар­ст­ва не толь­ко в Па­ле­сти­не, об­ра­зо­ва­ли Сио­ни­ст­ско-со­циа­ли­стическую ра­бо­чую пар­тию, её ли­дер - Н. Сыр­кин). В ос­но­ву про­грам­мы пар­тии лег­ли идеи Бо­ро­хо­ва. Про­грам­ма-ми­ни­мум вклю­ча­ла борь­бу за соз­да­ние тер­ри­то­ри­аль­ной ав­то­но­мии ев­ре­ев в Па­ле­сти­не и её уст­рой­ст­во на де­мо­кра­тических на­ча­лах, про­грам­ма-мак­си­мум - ус­та­нов­ле­ние дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та и обоб­ще­ст­в­ле­ние средств про­изводства. Чис­лен­ность чле­нов пар­тии: около 16 тысяч человек в середине 1906 года, около 400 человек в 1909 году, 2,5 тысячи человек к началу 1917 года, от 12 до 16 тысяч человек (по раз­ным оцен­кам) вес­ной - ле­том 1917 года. В пар­тию вхо­ди­ли в основном ре­мес­лен­ни­ки и ра­бо­чие. Пе­чат­ные ор­га­ны пар­тии: жур­на­лы «Ев­рей­ская ра­бо­чая хро­ни­ка» (Пол­тава, 1906 год; Пет­ро­град, 1917-1918 годы), «Мо­лот» (Сим­фе­ро­поль, 1906 год), «Борь­ба» (1918-1920 годы, Мо­ск­ва), «Ев­рей­ская про­ле­тар­ская мысль» (1919-1926 годы, Ки­ев - Мо­ск­ва) и другие. Чле­ны пар­тии ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов, вхо­ди­ли в со­став ста­чеч­ных комитетов, а так­же еврейских групп са­мо­обо­ро­ны; наи­боль­шую ак­тив­ность «Поалей Цион» про­яв­ля­ла в Цар­ст­ве Поль­ском (рай­он Вар­ша­ва-Лодзь-Чен­сто­хов). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года пар­тия бы­ла близ­ка к ле­вым мень­ше­викам, осе­нью 1917 года всту­пи­ла с ни­ми в блок. Пред­ста­ви­те­ли пар­тии вхо­ди­ли в со­став украинской Цен­траль­ной ра­ды, а позд­нее - Ук­ра­ин­ской ди­рек­то­рии, уча­ст­во­ва­ли в соз­да­нии центральных бе­ло­рус­ских рад. В 1917 году в пар­тии вы­де­ли­лось два кры­ла: пра­вое (ли­дер С.И. Голь­дель­ман) и ле­вое (Г.С. (Ц.) Фрид­лянд). «Поалей Цион» осу­ди­ла Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года, но от­вер­га­ла воо­руженую борь­бу про­тив боль­ше­ви­ков. В ию­не 1918 года по­алей­цио­ни­сты ис­клю­че­ны из со­ста­ва Со­ве­тов всех уров­ней, но в Советской Рос­сии про­дол­жа­ли дей­ст­во­вать ле­галь­но. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов пар­тия рас­ко­ло­лась, пра­вая груп­пи­ров­ка («Поалей Цион» Украинской народной рес­пуб­ли­ки) со­труд­ни­ча­ла с Украинской ди­рек­то­ри­ей, ле­вое кры­ло под­дер­жа­ло советскую власть, его ли­де­ры на­стоя­ли на фор­ми­ро­ва­нии отдельных еврейских час­тей в со­ста­ве Крас­ной Ар­мии (в мае 1919 года «Поалей Цион» объ­я­ви­ла мо­би­ли­за­цию в Крас­ную Ар­мию всех чле­нов пар­тии до 30-лет­не­го воз­рас­та), вско­ре пе­ре­шли к тре­бо­ва­нию бе­зо­го­во­роч­ной под­держ­ки боль­ше­ви­ков, а в августе 1919 года на кон­фе­рен­ции в Го­ме­ле об­ра­зо­ва­ли Еврейскую ком­му­ни­стическую пар­тию («Поалей Цион»). Она ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­ва­ла идею про­ник­но­ве­ния на Ближ­ний Вос­ток че­рез струк­ту­ры Ко­м­ин­тер­на, в августе 1920 года вме­сте с близ­ки­ми ей пар­тия­ми Ав­ст­рии, Ита­лии, Лат­вии, Лит­вы, Поль­ши и других. соз­да­ла Все­мир­ный еврейский ком­му­ни­стический со­юз «Поалей Цион» (Ком­му­ни­стический Вельт­фар­банд), но под дав­ле­ни­ем РКП(б) позд­нее от­ка­за­лась от сио­ни­ст­ской идео­ло­гии и зая­ви­ла о сво­ём раз­ры­ве с Ком­му­ни­стическим Вельт­фар­бан­дом. В декабре 1922 года Еврейская ком­му­ни­стическая пар­тия («Поалей Цион») в советских рес­пуб­ли­ках са­мо­рас­пус­ти­лась, часть её чле­нов бы­ла при­ня­та в РКП(б). По­след­ние груп­пы по­алей­цио­ни­стов в СССР пре­кра­ти­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние в 1928 году.

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