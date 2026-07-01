«ПОАЛЕЙ ЦИОН»
«ПОАЛЕ́Й ЦИО́Н» - (в переводе с идиш - «Рабочие Сиона»), политическая партия в России, выступавшая под лозунгами сионизма и социализма.
Первая группа «Поалей Цион» образована в 1900-1901 годы в Екатеринославе публицистами Б. Бороховым и Ш. Добиным, в 1901-1903 годы подобные группы появились в других городах еврейской черты оседлости (Варшава, Вильно, Витебск, Двинск, Одесса и другие). Члены этих групп в противоположность Бунду считали необходимым сосредоточение еврейского населения на определённой территории для борьбы за социалистическое переустройство общества. Однако они расходились в вопросе о месте, где должно быть создано еврейское государство: в Палестине (большинство), в Месопотамии или Уганде (меньшинство). На конференции в Цюрихе (Швейцария) в августе 1905 года «палестинофилы» объявили о создании Еврейской социал-демократической рабочей партии («Поалей Цион») (ЕСДРП («П.Ц.»)) (поалей-ционисты, допускавшие создание еврейского государства не только в Палестине, образовали Сионистско-социалистическую рабочую партию, её лидер - Н. Сыркин). В основу программы партии легли идеи Борохова. Программа-минимум включала борьбу за создание территориальной автономии евреев в Палестине и её устройство на демократических началах, программа-максимум - установление диктатуры пролетариата и обобществление средств производства. Численность членов партии: около 16 тысяч человек в середине 1906 года, около 400 человек в 1909 году, 2,5 тысячи человек к началу 1917 года, от 12 до 16 тысяч человек (по разным оценкам) весной - летом 1917 года. В партию входили в основном ремесленники и рабочие. Печатные органы партии: журналы «Еврейская рабочая хроника» (Полтава, 1906 год; Петроград, 1917-1918 годы), «Молот» (Симферополь, 1906 год), «Борьба» (1918-1920 годы, Москва), «Еврейская пролетарская мысль» (1919-1926 годы, Киев - Москва) и другие. Члены партии активно участвовали в Революции 1905-1907 годов, входили в состав стачечных комитетов, а также еврейских групп самообороны; наибольшую активность «Поалей Цион» проявляла в Царстве Польском (район Варшава-Лодзь-Ченстохов). После Февральской революции 1917 года партия была близка к левым меньшевикам, осенью 1917 года вступила с ними в блок. Представители партии входили в состав украинской Центральной рады, а позднее - Украинской директории, участвовали в создании центральных белорусских рад. В 1917 году в партии выделилось два крыла: правое (лидер С.И. Гольдельман) и левое (Г.С. (Ц.) Фридлянд). «Поалей Цион» осудила Октябрьскую революцию 1917 года, но отвергала вооруженую борьбу против большевиков. В июне 1918 года поалейционисты исключены из состава Советов всех уровней, но в Советской России продолжали действовать легально. В Гражданскую войну 1917-1922 годов партия раскололась, правая группировка («Поалей Цион» Украинской народной республики) сотрудничала с Украинской директорией, левое крыло поддержало советскую власть, его лидеры настояли на формировании отдельных еврейских частей в составе Красной Армии (в мае 1919 года «Поалей Цион» объявила мобилизацию в Красную Армию всех членов партии до 30-летнего возраста), вскоре перешли к требованию безоговорочной поддержки большевиков, а в августе 1919 года на конференции в Гомеле образовали Еврейскую коммунистическую партию («Поалей Цион»). Она активно пропагандировала идею проникновения на Ближний Восток через структуры Коминтерна, в августе 1920 года вместе с близкими ей партиями Австрии, Италии, Латвии, Литвы, Польши и других. создала Всемирный еврейский коммунистический союз «Поалей Цион» (Коммунистический Вельтфарбанд), но под давлением РКП(б) позднее отказалась от сионистской идеологии и заявила о своём разрыве с Коммунистическим Вельтфарбандом. В декабре 1922 года Еврейская коммунистическая партия («Поалей Цион») в советских республиках самораспустилась, часть её членов была принята в РКП(б). Последние группы поалейционистов в СССР прекратили своё существование в 1928 году.