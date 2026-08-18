«По́весть о Пско́вском взя́тии»

«По́весть о Пско́вском взя́тии» — памятник древнерусской литературы XVI в., посвященный описанию присоединения Пскова к Москве в 1510. Существует в двух редакциях — псковской и московской. В псковской редакции «Повести» отражено амбивалентное отношение к присоединению Пскова к Москве: с одной стороны, город назван вотчиной великого московского князя; с другой — выражена неприязнь по отношению к московским наместникам великого князя во Пскове. Во фрагменты, посвященные описанию драматических моментов присоединения, автор вплетает мотивы наказания горожан за грехи, фрагменты плача по утерянной вольности. В московской редакции дается подробное описание событий 1510, формируется отрицательный образ псковичей и положительный — московского князя Василия III Ивановича , сокращены фрагменты описания реакции псковичей.

Ист. : Повесть о Псковском взятии // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9: Конец XIV — первая половина XVI века. СПб., 2000.

Лит. : Охотникова В. И. Повесть о псковском взятии // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 2: Л — Я. Л., 1989; Демичева Н. А. К проблеме историко-­литературного изучения «Повести о Псковском взятии» // Litera. 2018. № 3. С. 46–56. В. М. Потякина.