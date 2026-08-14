По́стышев, Павел Петрович

По́стышев, Павел Петрович (06[18].09.1887, Иваново-­Вознесенск — 26.02.1939, Москва) — советский государственный и партийный деятель. С детства работал на фабрике. Член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) с 1904. Участник Ивановской стачки 1905, профсоюзного движения. С 1912 — в ссылке в Иркутской губернии. В 1914–1917 — член Иркутского бюро РСДРП. С августа 1917 — заместитель председателя Иркутского Совета . С декабря — член военно-революционного комитета , председатель Центрального бюро профсоюзов. В 1919 — в партизанском движении в Тунгусской волости. В 1920–1923 — на партийной работе на Дальнем Востоке. Член ЦК Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), ВКП(б), с 1927, в 1930–1933 — секретарь ЦК ВКП(б). С 1926 — секретарь Харьковского окружного комитета и ЦК Коммунистической партии (большевиков) (КП(б)) Украины, в 1934–1937 — Первый секретарь Киевского областного комитета (обкома). Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). 28 декабря 1935 выступил в «Правде» за празднование Нового года с елкой. Обвинен в близорукости по отношению к «троцкистам», в марте 1937 снят с поста секретаря ЦК КП(б)У, назначен секретарем Куйбышевского обкома ВКП(б), где принял участие в организации Большого террора 1937–1938 . На январском пленуме ЦК 1938 критиковался за перегибы в репрессиях. 22 февраля 1938 арестован. Расстрелян. На ХХ съезде Коммунистической партии Советского Союза объявлен Н. С. Хрущевым невинной жертвой И. В. Сталина .

Соч. : Из прошлого. М., 1936.

Лит .: Марягин Г. А. Постышев. М., 1965; Роговин В. З. 1937. М., 1996; Роговин В. З. Партия расстрелянных. М., 1997. А. В. Шубин .