По́рто-­Но́во

По́рто-­Но́во — столица Бенина . Площадь — 110 кв. км, численность населения — 264 тыс. человек (2013), главным образом йоруба и гун, много мигрантов из Нигерии.

Поселение на месте П.-Н. известно с XVI в., современное название с 1730, являлся крупным центром работорговли. С 1883 владение Франции, с 1900 — административный центр французской Дагомеи. В 1968 у побережья были найдены запасы нефти, что стало важной статьей экспорта В П.-Н. есть несколько музеев, главным образом африканского культурного наследия, католические и протестантские церкви.

Лит. : Народная Республика Бенин. Справочник. М., 1989. Л. В. Иванова.