По́льское восста́ние 1794

По́льское восста́ние 1794 — вооруженное выступление в Речи Посполитой (РП) против России и Пруссии , проходившее 24 марта — 16 ноября 1794. Готовилось так называемой патриотической партией, не согласившейся с разделом РП в 1793, установлением власти Тарговицкой конфедерации, отменой конституции 1791, занятием ряда городов страны российскими вой­сками. Радикальные настроения в РП питала и революция во Франции. Подготовка к восстанию велась в стране и в Саксонии, ставшей центром эмиграции противников тарговичан. В начале 1794 Постоянный совет объявил о сокращении польской армии. Генерал А. Мадалиньский не подчинился этому решению и 12 марта 1794 с боями повел свою кавалерийскую бригаду (1200 человек) из Остроленки в направлении Кракова. Туда же прибыл Т. Костюшко . 16 марта жители Кракова провозгласили Костюшко диктатором РП, а оглашенный 24 марта «Акт восстания граждан, жителей Краковского воеводства» делал Костюшко Верховным начальником национальных вооруженных сил. Помимо армии, в восстании, охватившем большую часть страны, участвовали шляхта, горожане, реже крестьяне, нередко вооруженные только косами («косинеры»). Король Станислав Август Понятовский к восстанию не присоединился. Весной успех сопутствовал восставшим. 4 апреля у деревни Рацлавице был разбит корпус А. П. Тормасова. Этот успех ускорил события в других местах. 17–18 апреля была освобождена польская столица, 22–23 апреля — Вильно. 7 мая Костюшко издал Поланецкий универсал, преду­сматривавший улучшение положения крепостных крестьян, особенно участников восстания, но шляхта саботировала его выполнение. Значимую роль в восстании, особенно в Варшаве, сыграли радикально настроенные горожане, под их давлением 9 мая были казнены четверо высокопоставленных тарговичан. Случаи самосуда повторялись и позже. Восставшим не удалось развить первоначальный успех, на помощь российским пришли союзные австрийские и прусские вой­ска. 6 июня прусско-­российские силы нанесли поражение Костюшко под Щекочинами, 8 июня австрийцы заняли Хелм, 15 июня Краков без боя сдался пруссакам, 22 июля они вместе с российскими вой­сками осадили Варшаву. Правда, 6 сентября пруссаки сняли осаду из-за восстания, начавшегося в Великой Польше. Успех сопутствовал и российским вой­скам, 12 августа они заняли Вильно, одержали ряд побед в Зап. Белоруссии. 10 октября корпус И. Е. Ферзена разгромил главные польские силы у с. Мацеёвицы в Мазовецком воеводстве. В плен попал раненый Костюшко. Восстание возглавил генерал Т. Вавжецкий. 4 ноября вой­ска А. В. Суворова штурмом взяли предместье Варшавы. 5 ноября польская столица капитулировала. Остатки польской армии сдались в плен или разошлись. В 1795 Австрия, Пруссия и Россия произвели третий раздел РП, положив конец ее существованию.

Лит. : Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней. М., 1993; Szyndler B. Powstanie kościuszkowskie 1794. Warszawa, 1994; Мюллер М. Г. Восстание Т. Костюшко и разделы Польши // Польша и Европа в XVIII в. М., 1999. Г. Ф. Матвеев .