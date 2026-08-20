По́льские легио́ны

По́льские легио́ны — добровольческие воинские формирования на стороне иностранных государств в конце XVIII — начале XX в. Первое (Польский вспомогательный корпус) создал генерал Я. Х. Домбровский с согласия Наполеона I Бонапарта в 1797 в составе армии Ломбардской (Цизальпинской) республики. Насчитывал более 6 тыс. человек. В 1799–1800 воевал в Италии с австрийскими, неаполитанскими и русскими вой­сками. В 1800 преобразован в 1‑й П. л., действовал в Сев. Италии. В 1799 генерал К. О. Князевич создал в армии Франции Придунайский легион (около 13 тыс. человек), в 1800–1801 воевавший с австрийскими вой­сками. После Люневильского мира (9 февраля 1801), проигнорировавшего польский вопрос, Князевич и часть легионеров покинули формирование, преобразованное в уланский полк и три полубригады, две из них подавляли восстание рабов во французской колонии Сан-­Доминго на о. Гаити (1802–1803). Два П. л. участвовали в вой­не Франции с Пруссией и Россией в 1806–1807, малочисленные соединения воевали в гражданской вой­не 1828–1834 в Португалии, австро-­итальянской вой­не 1848–1849, в вой­не революционной Венгрии с Австрией и Россией в 1848–1849, русско-­турецкой вой­не 1877–1878. В августе 1914 образованный польскими политическими партиями Галиции Главный национальный комитет получил согласие императора Франца-­Иосифа на формирование двух П. л. Удалось создать лишь один легион в составе трех бригад. Одной из них до осени 1916 командовал Ю. Пилсудский . П. л. воевал в Карпатах, Галиции и на Волыни. В сентябре 1916 преобразован в Польский вспомогательный корпус. В Царстве Польском с согласия русского командования (октябрь 1914) началась реализация инициативы ковенского помещика В. Горчиньского по организации набора в добровольческие пророссийские формирования. Первым был укомплектован и участвовал в боях с немцами Пулавский легион, в феврале 1915 стал формироваться Люблинский легион. Осенью 1915 легионы влились в бригаду Полесских стрелков Российской армии.

Лит .: Pachoński J . Legiony Polskie — Prawda i Legenda 1794–1807. 4 t. Warszawa, 1969–1979; Bagiński H . Wojsko Polskie na Wschodzie 1914–1920. Warszawa, 1990; Матвеев Г. Ф . Пилсудский. М., 2008. Г. Ф. Матвеев.