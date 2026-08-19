По́льская социалисти́ческая па́ртия

По́льская социалисти́ческая па́ртия ( пол. Polska Partia Socjalistyczna, ППС) — основана в 1893 на платформе соединения борьбы за национальную независимость и социальное освобождение пролетариата. В 1906 разногласия между сторонниками и противниками этого курса привели к расколу. Левые в 1918 объединились с Социал-­демократией Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) в Коммунистическую партию Польши, их противники продолжили изначальный курс и сохранили название. В 1918–1939 — крупная партия, до 1926 периодически входила в правительственные коалиции, после государственного переворота Ю. Пилсудского — в оппозиции. В 1939–1945 в составе правительства в эмиграции, после вой­ны на нелегальном положении и в эмиграции. Левая часть сотрудничала с Польской рабочей партией (ППР), в 1948 вошла в Польскую объединенную рабочую партию (ПОРП). Попытки возродить ППС на рубеже ХХ–XXI вв. успеха не имели.

Лит .: Holzer J. PPS. Szkic dziejów . Warszawa, 1977; Tomicki J. Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948. Warszawa, 1983; Милякова Л. Б . Польская социалистическая партия: эволюция внешнеполитических концепций (1945–1948 годы) // Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы / Отв. ред. В. В. Марьина. М., 2002. Г. Ф. Матвеев.