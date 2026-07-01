По́льша

По́льша (Республика Польша) — государство в Центральной Европе. Сухопутная граница с Германией, Чехией, Словакией, Украиной, Белоруссией, Литвой, Россией. Площадь — 312 679 кв. км. Численность населения — около 38,2 млн человек (2021). Столица — Варшава . Крупнейшие города Краков , Лодзь, Гданьск , Познань. Административное деление: 16 воеводств, повяты (уезды) и громады (волости). 96 % населения поляки, около 87 % населения исповедует католицизм. Государственный язык — польский.

Польские земли в древности и в Средние века. Процесс заселения территории П. начался с окончанием ледникового периода, около XI–X тыс. лет до н. э. и характеризовался последовательной сменой различных археологических культур, этническую принадлежность носителей которых установить невозможно. Лишь на рубеже III–II тысячелетий до н. э. здесь появляются представители культуры шнуровой керамики, которых некоторые ученые связывают с праиндоевропейцами, предками балтов, германцев и славян. Около 1300 до н. э. на территории П. появляется лужицкая археологическая культура, просуществовавшая вплоть до раннего железного века, носителей которой бездоказательно связывали со славянами. Вопрос о составе населения в польских землях в середине I тысячелетия н. э. остается дискуссионным. И лишь с VI–VII вв. можно говорить о процессе устойчивого заселения польских земель славянами.

До середины X в. на польских землях проходят процессы ассимиляции славянами автохтонного населения, выделение из общности западных славян племен, образовавших впоследствии польский народ, и возникновение государства. С ростом населения усложнялась социальная организация, родовые общности объединялись в соседские общины, а те в племена. Появились укрепленные поселения — гроды. Соседские общины возглавлялись жупанами, а племенные военные дружины — князьями. Достаточно долго сохранялась вечевая система принятия решений, но постепенно решающий голос приобретали жупаны и князья, обособлявшиеся в самостоятельную социальную группу, возникала система повинностей, в первую очередь связанных с обеспечением безопасности (содержание гродов, лесных засек, несение воинской службы).

Выделение племенной знати и появление института княжеской власти стимулировали процесс мирного и немирного объединения мелких родственных племен в своего рода предгосударства. Согласно «Баварскому географу» 2‑й половины IX в., в П. было до 50 племен. Большие племена, вошедшие впоследствии в польское государство, это висляне и лендзяне в Малой П., поляне в Великой П., гопляне в Куявии , слензане в Силезии, мазовшане в Мазовии, поморяне и малое племя любушан в среднем течении Одры. Наиболее развитыми были территории вислян в окрестностях Кракова, но впоследствии они вошли в состав Великоморавской державы , а затем Чехии, что исключило их из процесса создания польского государства, который возглавили поляне, объединенные князьями из династии Пястов . Их усилению способствовало сосредоточение в Гнезно торговли солью, добывавшейся в Куявии. Согласно Галлу Анониму (первый польский хронист XII в.), князьями полян последовательно были Земовит, которого считают сыном легендарного Пяста; Лешек (Лестек), видимо, присоединивший мазовшан и лендзян; Земомысл, отец Мешко I . Считается, что, название «Польша» появилось на рубеже IX–X вв., после подчинения Пястами всех племен Великой Польши, и означает «возделываемое поле». Когда название П. стало применяться ко всему государству Пястов, их исходное владение с центром в Гнезно получило название Великая Польша (т. е. старшая, главная, лат. Polonia Maior, ВП), а территории вислян и лендзян — Малая Польша (т. е. младшая, лат. Polonia Minor, МП).

Мешко I занял престол около 960. Его усилия по включению в состав П. любушан и поморян столкнулись с экспансией Священной Римской империи . К этому времени в польские земли все шире начало проникать христианство. В 964 Мешко I женился на чешской княжне Добраве (Дубравка, Домбрувка), в 965 в Познани было основано миссионерское епископство. В 966 Мешко I с двором принял христианство, что считается годом крещения П.

Строительство государства продолжил сын Мешко I Болеслав I Храбрый . Он в 1000 получил от императора Оттона III подтверждение своего суверенитета и согласие на учреждение подчиняющейся Риму Гнезненской митрополии с епископствами в Познани, Кракове, Вроцлаве и Колобжеге. В конце X в. Болеслав I включил в состав П. Краковскую землю и Силезию, находившиеся под властью Чехии; во время похода на Киев 1018–1019, на помощь своему зятю Святополку Окаянному , присоединил Червенские города , временно овладел славянскими Мильском, Лужицами и Мишней на западе, ненадолго занял (1003) чешский престол, подчинил себе Моравию и часть Словакии, но утратил Зап. Поморье. В 1025 принял королевскую корону. При его преемнике Мешко II (1025–1034) началась усобица, П. потеряла Силезию и Червенские города, а император Конрад II лишил Мешко II королевской короны. Процесс дезорганизации государства прервал сын Мешко II Казимир I Восстановитель (1034–1037, 1039–1058), вернувший Мазовию, Поморье и Силезию. Дальнейшее усиление П. произошло при Болеславе II Смелом (Щедром) (1058–1079). Он перенес столицу государства из Гнезно в Краков. В борьбе за инвеституру был сторонником Рима, это помогло ему получить в 1076 согласие папы на коронацию, боролся за удержание Поморья. Король Владислав I Герман (1079–1102) в 1097 выделил своим сыновьям Збигневу и Болеславу самостоятельные уделы (первому — ВП, второму — МП с Силезией), а себе, как принцепсу, оставил Мазовию и важнейшие города: Краков, Сандомир и Вроцлав.

В борьбе за единоличную власть, развернувшейся после смерти Владислава I Германа, победу одержал Болеслав III Кривоустый (1102–1138). В 1119 он овладел Вост. (Гданьским) Поморьем, а в 1122–1124 — Западным. В 1136 добился подтверждения папой самостоятельности польской церковной провинции.

В административном отношении П. делилась на провинции (Силезскую, Краковскую, Сандомирскую, Мазовецкую, Куявскую, Ленчицко-­Серадзскую и Поморскую с Вост. Поморьем), гродские округа во главе с каштелянами, осуществлявшими в них светскую и военную власть, и сохранившимися от племенного периода опольями (объединения нескольких поселений-­полей). Эта структура дублировалась соответствующей церковной организацией, постепенно усложнялась социальная структура населения, численность которого в начале XII в. составляла около 1,5 млн человек. Абсолютно пре­обладали лично-­свободные крестьяне, трудившиеся на земле, верховным собственником которой был князь; были также группы зависимых крестьян. Наблюдался рост числа ремесленников. Сословие можновладцев (магнатов) и рыцарей, за исключением проживавших в Мазовии, достаточно рано стало закрытым, образуя так называемые геральдические роды со своими гербами. Промежуточную группу между рыцарями и крестьянами составляли влодыки — периодически призываемые на военную службу крестьяне. Отдельную социальную группу составляло духовенство, его верхние слои пополнялись главным образом можновладцами и рыцарями. Христианизация П. способствовала развитию ее культуры на основе европейских достижений (архитектура, скульптура, музыка, художественные ремесла), становлению системы образования на латинском языке.

В соответствии с завещанием (статутом) Болеслава III Кривоустого от 1138 польское государство было разделено на 4 удела, начался почти 200‑летний период удельной раздробленности. Старший в правящем роду становился великим князем и получал, помимо собственного, великокняжеский удел (состоял из МП с Краковом и Сандомиром и, как считают многие исследователи, восточной части ВП с Гнезно и Калишем, а также Серадзско-­Ленчицкой земли). Старший из сыновей Болеслава, Владислав II Изгнанник (1138–1146), стремился к укреплению центральной власти, но столкнулся с противодействием братьев и можновладцев. Он потерпел поражение в междоусобной вой­не, бежал из страны и безуспешно искал помощи у Священной Римской империи. Впоследствии краковский престол занимали его братья Болеслав IV Кудрявый (1146–1173) и Мешко III Старый (1173–1177, 1191, 1198–1202). В 1177 в результате бунта можновладцев Мешко был свергнут с великокняжеского стола, на его место можновладцы и духовенство МП избрали младшего из братьев, Казимира Справедливого, а после его смерти в 1194 — его малолетнего сына, Лешека Белого, что дало толчок новой усобице, длившейся с перерывами до конца XIII в. Все это время в результате династических делений росло количество удельных княжеств, особенно в Силезии.

Удельная раздробленность сопровождалась потерей территорий. В 1226 мазовецкий князь Конрад пригласил военно-­монашеский Тевтонский орден для помощи в защите его удела от набегов пруссов и ятвягов, их христианизации и приобретении новых владений. Однако орден создал на прусских землях собственное государство, непосредственно подчинявшееся папе Римскому, захватил Хелминскую землю и Вост. Поморье с Гданьском, принадлежавшие П. В 1252 Любушская земля перешла к Бранденбургу , а созданная его правителями Новая марка к 1270 отделила Зап. Поморье от ВП. В 1241 МП и Силезия подверглись разрушительному монголо-­татарскому нашествию (новые вторжения произошли в 1259–1260, 1287–1288).

В период раздробленности ускорились процессы феодализации общества, шло становление основных сословий — крупных землевладельцев и крестьян, обязанных платить налоги, преимущественно в денежной форме, и нести некоторые повинности в пользу феодалов, рыцарства и духовенства. Началось постепенное прикрепление крестьян к земле, сначала в церковных, а затем и в светских владениях. Следствием широкого распространения практики удельных вечевых собраний с участием князей, феодалов, рыцарства, а иногда и крестьян, созываемых для решения важных политических, экономических и судебных вопросов, уделы превращались в своеобразные сословные государства. В XII–XIII вв. значительные масштабы приняло переселение в польские земли, особенно Силезию, Поморье и ВП, крестьян, рыцарей, духовенства, горожан из Зап. Европы, главным образом немцев, приносивших с собой европейские правовые нормы, новые технологии, навыки и умения. Активизировалась и внутренняя колонизация. В XIII в. 230 старых и вновь основанных городов перешли на немецкое право. Развивались культурные контакты с Зап. Европой, на смену романскому стилю пришла готика, в XIII в. были созданы польская хроника В. Кадлубека и «Великая хроника».

Первые попытки восстановить единое польское государство были предприняты силезскими и великопольскими князьями в 1‑й половине XIII в. В 1295 Пшемысл II Великопольский даже короновался в Гнезно, но вскоре был убит. После этого инициатива перешла к чешскому королю Вацлаву II . В 1291 он подчинил себе Краков, брак с дочерью Пшемысла II Риксой принес ему ВП. В 1300 он короновался в Гнезно польской короной. Пресечение в 1306 чешской династии Пржемысловичей оживило борьбу польских князей за корону, в которой победил Владислав I Локетек , в 1320 он короновался с согласия папы Римского. Значительного успеха в консолидации государства достиг его сын Казимир III Великий (1333–1370). Мазовия признала его суверенитет, помощь папы помогла вернуть захваченные Тевтонским орденом Куявию и Добжиньскую землю, у Бранденбурга были отвоеваны Всховская и Валецкая земли. В 1340‑х были присоединены Галицкое и часть Владимиро-­Волынского княжества , а также Подолия до р. Днестр, в результате чего П. перестала быть мононациональным и моноконфессиональным государством. Казимир III добился усиления королевской власти; унифицировал государственный аппарат, учредив королевскую канцелярию и королевский совет, власть на местах осуществляли назначаемые королем старосты; оздоровил государственные финансы, введя в обращение грош, наладив систему сбора налогов и торговых пошлин, увеличив доходы от королевских владений и государственных соляных копий. Кодифицировал право, создал высший суд по делам городов при королевской резиденции; поощрялась внутренняя колонизация; евреям, гонимым в Западной Европе, разрешили селиться в П. и заниматься хозяйственной деятельностью, особенно торговлей. В 1364 в Кракове была учреждена Академия, второй в регионе университет.

Казимир III не оставил наследника мужского пола, поэтому в 1370 польский трон согласно договоренности 1339 с венгерским королем Карлом I Робертом занял его племянник Лайош I Великий (в П. — Людовик Венгерский), династия Пястов пресеклась. Людовик мало вникал в польские дела, не стремился вернуть отторгнутые земли, более того, передал Галицкую Русь под управление венгерских старост. Чтобы сохранить за одной из дочерей польскую корону (у Людовика не было сыновей), он издал Кошицкий привилей 1374, которым существенно ограничил власть и финансовые возможности польского короля в пользу светских феодалов, чем продолжил начатый его предшественником процесс становления строя шляхетской демократии. Для обозначения нового характера государства стало использоваться понятие «Корона Польского королевства» или просто «Корона». В 1384 на трон взошла 11‑летняя Ядвига , ее мужем и польским королем под именем Владислав II (1386–1434) стал литовский князь Ягайло (Ягелло), в П. началась эпоха Ягеллонов .

Владиславу II совместно с Великим княжеством Литовским (ВКЛ) удалось существенно ослабить Тевтонский орден. Вместе с тем польско-­литовская уния вовлекала П. в борьбу с набиравшим силу Московским государством, претендовавшим на восточнославянские земли ВКЛ; она также встречала сильное сопротивление в Литве, вследствие чего не раз фактически переставала действовать. Даже после Городельской унии 1413, установившей порядок избрания польского короля и великого князя Литвы и взаимоотношения между ними, оппозиция сохранялась. Стремясь обеспечить избрание на польский трон своих сыновей, Владислав II пошел на раздачу земель из королевского домена можновладцам, а также на предоставление шляхте привилегий, что создало основу для ее последующего доминирования в государстве: подтвердил прежние шляхетские права и вольности (1388); признал имущественную и личную неприкосновенность шляхты, нарушить которую можно было только на основании судебного решения; закрепил разделение судебной и исполнительной властей (1422, 1433) и т. д. В этот период возрос международный авторитет П.: ленную зависимость от нее признало Молдавское княжество (1387), наследовавший ему Владислав III Варненьчик в 1440 занял венгерский престол. В правление Казимира IV Ягеллончика (1447–1492), младшего сына Владислава II Казимира, в ходе Тринадцатилетней вой­ны 1454–1466 была окончательно уничтожена военная мощь Тевтонского ордена. По 2‑му Торуньскому миру П. вернула Вост. Поморье, Хелминскую и Михаловскую земли, к ней были присоединены правобережное Повислье с Мальборком и Эльблонгом, а также Вармия, составившие провинцию Королевская Пруссия. Остальная часть владений Тевтонского ордена со столицей в Кёнигсберге стала польским леном. Во внутренней политике Казимир опирался на шляхту, обеспечивая себе ее поддержку раздачей королевских земель и привилегий, которые он распространил и на литовскую шляхту. Каждая новая привилегия ограничивала власть короля, а расширение круга вопросов, по которым нужно было заручаться поддержкой шляхты, требовало новых привилегий. В результате власть постепенно переходила к сейму, формировавшемуся на базе локальных собраний. В Нешавских статутах 1454 Казимир IV обязался не созывать больше шляхетское вой­ско и не оглашать новых законов без согласия шляхетских сеймиков. Потребность в выработке ими согласованной позиции обусловила возникновение общепольского (вального) сейма. Одновременно королевский совет, состоявший из высших должностных лиц государства и церкви, принадлежавших к старинным родам и владевших крупнейшими земельными владениями, трансформировался в сенат. Первое совместное заседание сейма и сената состоялось в 1493 в Петркове; в 1496 было установлено, что помимо посольской избы и сената отдельной избой является также король. Трансформацию институтов власти сейм закрепил принятием Радомской конституции 1505 (конституция «Nihil novi» — «ничего нового»). После смерти Казимира IV польско-­литовская уния пережила очередной кризис: на польский трон был избран Ян Ольбрахт (1492–1501), а на литовский великокняжеский престол — его младший брат Александр. Но начавшиеся в это время вой­ны ВКЛ с Русским государством заставили литовскую знать пойти на укрепление отношений с П., в 1501 Александр I Ягеллон стал королем П. Учитывая, что третий сын Казимира IV Владислав II Ягеллон занимал чешский и венгерский трон, под властью Ягеллонов оказалась значительная часть Центральной и Восточной Европы.

Время расцвета П. пришлось на годы правления двух последних представителей династии Ягеллонов: Сигизмунда I Старого (1506–1548) и Сигизмунда II Августа (1548–1572). Во 2‑й половине XV — XVI в. внедрялись прогрессивные методы ведения сельского хозяйства, росли запашка, спрос и цены на хлеб на внутреннем и внешнем рынках (экспорт хлеба вырос за XVI в. в 6 раз, составив почти 200 тыс. т); основывались новые города (в XV в. — около 200, в XVI в. — более 130), росло население. В условиях бурного роста сельского хозяйства шляхту и магнатов уже не устраивали фиксированные денежные платежи (чинш) с крестьян, им было выгоднее наладить товарное производство хлеба и сырья в собственных имениях (фольварках). Первыми жертвами становления фольварочной системы были хозяйства солтысов, ориентированные на товарное производство: Вартский статут 1423 предоставил шляхте право на их принудительный выкуп. Наблюдался процесс так называемого вторичного закрепощения крестьян, высокие доходы увеличивали материальную независимость шляхты, позволяя ей активнее участвовать в политической жизни.

В начале XVI в. шляхта, недовольная усилением позиций магнатов, вступила с ними в борьбу и добилась отмены Мельницкого привилея 1501, поставившего политику короля в зависимость от сената, и запрета на раздачу королевского имущества без согласия сейма. В 1506 идеолог шляхты Ян Лаский составил и разослал в суды подготовленный им свод правовых норм, которые должны были лечь в основу польского права. Укрепить королевскую власть пытался король Сигизмунд I Старый, опиравшийся на сенат и магнатов. Он отстранил Я. Лаского, предпринял меры по увеличению доходности королевского имущества, попытался ввести налог на шляхетские имения, добился отказа от принципа «свободного выбора» монарха (в 1530 был признан наследником и коронован его 9‑летний сын Сигизмунд Август), предлагал создать наемную армию. Сигизмунд I столкнулся с сильным движением шляхты, добивавшимся ослабления позиций аристократии под лозунгами возвращения пожалованного или переданного в держание после 1504 без согласия сейма королевского имущества, а также восстановления нарушенных магнатами прав и «общественных свобод». Под его давлением король на сеймах 1538 и 1539 обязался не нарушать имеющихся законов и не принимать новых без сейма, восстановить свободное избрание короля после смерти Сигизмунда II Августа. Шляхта, со своей стороны, согласилась на уплату налога с имений. Во внешней политике успехом Сигизмунда I были завершение удельной раздробленности П. вхождением в ее состав в 1529 последних ленных княжеств Мазовии, установление дружественных отношения с Габсбургами (1515), заключение мира с Османской империей (1533), владения которой приближались к польским границам. Серьезные проблемы возникли в отношениях с ленной Пруссией. По результатам вой­ны 1519–1521 с Тевтонским орденом П. не смогла присоединить орденские территории и приняла план его секуляризации, разработанный в Священной Римской империи. По мирному договору 1525 орден стал светским княжеством Пруссия и польским леном.

Сигизмунд II Август пытался продолжать укрепление королевской власти в опоре на магнатов. Но Ливонская вой­на 1558–1583 помешала этим планам. Шляхта сумела навязать королю свою программу преобразований. Сеймы 1562–1564 провели финансовую и военную реформы. Были разделены государственная и дворцовая казна, установлены контроль над королевским имуществом и обложение его постоянным налогом, магнатов обязали вернуть незаконные пожалования и держания. Была создана постоянная армия, вместе с реестровыми казаками отражавшая набеги крымских татар, повышены поземельный налог и налоги на горожан. В 1569 на сейме в Люблине произошло дальнейшее сближение польских коронных земель с Королевской Пруссией (при сохранении Гданьском особого статуса). Укрепился и достиг расцвета строй «шляхетской демократии»: с середины XVI в. в сейме все чаще применялся принцип единогласия (liberum veto), что при введении строго определенных сроков сеймовых заседаний приводило к их частым срывам. При этом позиции магнатов были только ослаблены, но не подорваны.

При Сигизмунде II произошло радикальное изменение характера польского государства. Замена на Люблинском сейме 1569 личной унии П. и ВКЛ реальной привела к образованию Речи Посполитой (РП). Включение Украины и Подляшья в состав польских коронных земель открыло путь для экспансии на эти земли польской шляхты, ускорило процесс полонизации восточнославянской и литовской шляхты и магнатов. В XVI в. распространилась Реформация — в городской среде лютеранство, среди шляхты — кальвинизм, появились общины чешских братьев (ариан), наследников гуситов . Протестантская шляхта на Петрковском сейме 1562–1563 добилась отказа от выплаты аннат Риму (сборы в пользу папской казны с новых обладателей вакантных церковных бенефициев), отмены десятины с шляхетских имений, полного освобождения шляхты от церковной юрисдикции, обложения церковных владений налогом на военные нужды. В 1573 была введена так называемая Варшавская конфедерация, гарантировавшая равенство прав шляхетского сословия, независимо от вероисповедания. В условиях Контрреформации, ударной силой которой стал орден иезуитов (в П. с 1562), шляхта к концу XVI в. стала терять интерес к протестантизму.

На эпоху Ягеллонов пришелся расцвет культуры. Восстановленная около 1400 Краковская академия стала центром притяжения для молодежи из Восточной и даже Западной Европы. В 1579 была открыта иезуитская Академия в Вильно. Росла сеть приходских школ, конкурентами протестантских гимназий в сфере образования были иезуитские коллегии. Распространялось книгопечатание, переживала расцвет наука, помимо астронома Н. Коперника широкую известность получили медик Ю. Струсь, математик С. Гжебский, историки и географы Матвей из Мехова, М. Стрыйковский, Б. Ваповский и др. Общественно-­политическая и правовая мысль эпохи польского Возрождения представлена трактатами А. Фрич-­Моджевского. В XVI в. наряду с латынью усилиями М. Рея, Я. Кохановского и других литераторов распространился польский литературный язык. Центрами Возрождения стали королевский двор и владения светских и духовных магнатов.

Новый этап в развитии П., начавшийся после пресечения династии Ягеллонов в 1572, характеризуется нарастающим ослаблением ее государственности. В первое бескоролевье (1572–1574) было принято решение о личном участии всей шляхты в выборах короля. В 1574 избранный королем Генрих Валуа (1573–1574, см. Генрих III Валуа ) под присягой обязался соблюдать все основополагающие права шляхты (так называемые Генриховы артикулы), согласился на контроль внешней политики сенатом и создание постоянного совета сенаторов-­резидентов. После бегства Генриха во Францию в период нового бескоролевья шляхта передала польский трон сестре Сигизмунда II Анне Ягеллонке, в мужья ей был избран трансильванский князь Стефан Баторий (1575–1586). Он пытался укрепить королевскую власть, лавируя между шляхтой и магнатами: в 1578 передал полномочия верховной судебной инстанции коронному трибуналу, составленному из избираемых сеймиками представителей шляхты, но вернул практику соединения высоких государственных должностей, которые обычно занимали магнаты. Во внешней политике в центре его внимания была Ливонская вой­на . Сторонником усиления королевской власти в опоре на магнатов и высшее духовенство был и Сигизмунд III Ваза (1587–1632), первый представитель шведской династии Ваза на польском престоле. Его оппонентом выступил Я. Замойский , канцлер и в прошлом лидер движения экзекуционистов, который ратовал за аристократический строй без сильной королевской власти. Средняя шляхта была политически дезориентирована, легко поддавалась на провозглашаемые магнатами лозунги защиты «золотых вольностей». Некатолическая шляхта в условиях Контрреформации не­уклонно теряла политическое влияние. Основная борьба в сейме велась между различными группами магнатов, из-за чего он уступал значение сенату и сеймикам. Ответом шляхты на попытку Сигизмунда III отказаться в сеймовой практике от принципа единогласия, пополнить казну и увеличить армию стал рокош (мятеж) М. Зебжидовского (1606–1607), поддержанный многими магнатами и шляхтой, особенно некатолической, фактически переросший в гражданскую вой­ну. Разгром рокошан не привел к значимому усилению власти короля. От проведения реформ отказались, в П. постепенно оформился магнатско-­королевский союз, роль монарха в котором определялась его политическими способностями и внешнеполитическими условиями. Устойчивой тенденцией в последующее столетие стал срыв сеймовых заседаний, особенно частый в конце XVII — 1‑й половине XVIII в. Церковная Брестская уния 1596 вызвала недовольство части православных мирян и духовенства и создала дополнительные трудности в отношениях с Москвой, обострила проблему украинских реестровых казаков, добивавшихся отмены унии и уравнения в правах со шляхтой. В 1611 польский сейм передал наследственные права на Пруссию курфюрсту Бранденбурга Иоганну-­Сигизмунду. Сигизмунд III поддерживал тесный союз с Габсбургами, безуспешно пытался овладеть шведским и московским престолами, вел вой­ны с Османской империей. Внешнеполитические проблемы были в целом урегулированы при его преемнике Владиславе IV (1632–1648). И во внутренней политике это были достаточно спокойные годы, если не считать казацко-­крестьянского восстания 1637–1638 на Украине. Правление последнего короля из династии Ваза Яна II Казимира (1648–1668) началось в условиях казацкого восстания на Украине под предводительством Б. М. Хмельницкого , затем РП ждали конфликты с Бранденбургом и Трансильванией, нелегкие вой­ны с Россией из-за Украины и особенно тяжелая со Швецией в 1655–1660. В 1655 шведская армия вторглась в П. и оккупировала почти всю ее территорию. Значительная часть магнатов, шляхты и армии перешла на сторону интервентов, и только героическое сопротивление польского народа (особенно известна героическая оборона Ясногорского монастыря в Ченстохове) спасло страну. В числе последствий вой­ны были разорение страны, потеря части Инфлянт (от искаж . «Ливония», в составе РП с 1620, ныне Латгалия в составе Латвии ), полное освобождение Прусского курфюршества в 1657 от ленной зависимости от П. По Вечному миру 1686 Левобережная Украина и Киев отошли к России, начался процесс утраты П. владений на востоке.

Польские земли в Новое время. При Яне II Казимире П. вступила в полосу системного кризиса. Столкнувшись с падением цен на польский хлеб на внешних рынках, шляхта стала наращивать его экспорт, увеличивая для этого барщину. В результате страдала экономика крестьянских хозяйств, замедлялось развитие городов (ситуация стала выправляться лишь во 2‑й половине XVIII в.). Вступление РП после 1648 полосу вой­н и территориальные потери вели к сокращению населения. В политической жизни усилились позиции магнатов. Ответом на попытку Яна II Казимира избрать наследника престола стал рокош Е. Любомирского в 1665–1666. В сейме все чаще применялся принцип liberum veto, ставший символом польской «шляхетской демократии». Снижался международный престиж РП. Во время Северной вой­ны 1655–1660 у шведского короля Карла Х Густава даже возник план раздела РП. После отречения Яна II Казимира польский престол занимали М. К. Вишневецкий (1669–1673) и Ян III Собеский (1674–1696), прославившийся блестящей победой над турками под Веной в 1683. После его смерти наступило почти годичное бескоролевье. В 1697 на трон взошел поддержанный Австрией и Россией саксонский курфюрст Фридрих Август I, правивший в П. под именем Августа II Сильного (1697–1704, 1709–1733). При нем и его преемнике Августе III (1733–1763) РП все больше превращалась в объект политики соседних держав. Втягивание Саксонии в Северную вой­ну 1700–1721 на стороне антишведской коалиции завершилось вторжением Карла XII в РП и 5‑летним правлением С. Лещинского . Возвращение на трон Августа II и введение в П. саксонских вой­ск привело к образованию оппозиционной Тарнобжегской конфедерации (1715–1717), справиться с которой удалось лишь при помощи русской армии. Кризис польского государства стимулировал поиск путей его оздоровления. Постепенно сложились два политических лагеря: один из них, «Фамилия», ведомый Чарторыйскими , выступал за реформы, второй, стремившийся сохранить в неприкосновенности устои РП, группировался вокруг Потоцких. После избрания кандидата Чарторыйских С. А. Понятовского , поддержанного российской императрицей Екатериной II , были проведены некоторые реформы государственного управления и финансовой системы без нарушения «кардинальных прав» шляхты (liberum veto, свободные выборы монарха, право неповиновения королю), гарантом их соблюдения стала Екатерина II. Ответом католической шляхты на восстановление сеймом 1768 политического равноправия иноверческой шляхты («диссидентов») стала Барская конфедерация, вступившая в борьбу с коронными вой­сками и российской армией. Екатерина II, не видя возможности удержать РП под контролем России, приняла в 1772 предложение Пруссии и Австрии о ее разделе (см. Разделы Речи Посполитой ). Этот акт стимулировал процесс реформирования польского государства. Был создан Постоянный совет (правительство), первое в Европе ведомство народного образования (Эдукационная комиссия; 1773), началось создание 100‑тысячной регулярной армии, неимущей шляхте запретили участие в сеймиках, расширились права городов. 3 мая 1791 сейм принял конституцию, которая открыла путь к глубокому реформированию польской государственности и практически превратила РП в унитарное государство. Создание противниками реформ в 1792 Тарговицкой конфедерации Россия использовала как предлог для ввода вой­ск в П. Военные действия завершились поражением польской армии и проведением Россией и Пруссией второго раздела РП (1793). Подавление польского восстания под руководством Т. Костюшко привело к третьему разделу РП (1795) и ликвидации польского государства. Ее земли отошли Австрии, Пруссии и России.

Уже в процессе разделов РП велась административная и правовая унификация территорий, включаемых в состав трех держав, интеграция польской шляхты в их правящий класс. Шок от потери государства был сильным, но польское общество не потеряло веры в его скорое восстановление. Ставка была сделана на Францию и Наполеона I , не признавшего разделов. В 1897 при армии Транспаданской республики был сформирован польский легион под командованием Я. Г. Домбровского (с 1800 в составе французской армии), в 1899 Дунайский легион К. Князевича. По Тильзитскому миру 1807 из части польских земель, отошедших Пруссии, было создано Варшавское княжество (герцогство), объединенное личной унией с Саксонией. Дарованные Наполеоном герцогству конституция и гражданский кодекс упраздняли сословные привилегии и личную зависимость крестьян. В 1809 к герцогству присоединяли польские земли Австрийской империи. На Венском конгрессе 1814–1815 произошел передел этнических польских земель. ВП была включена в состав Пруссии как Познанское великое княжество (ПВК) с бесправными наместником и сеймом. Австрийской империи вернули все территории, полученные ею по 1-му разделу РП, Краков получил статус вольного города ( Краковская республика ) под «опекой» держав, участвовавших в разделах. Остальная часть герцогства составила Царство Польское (ЦП), соединенное личной унией с Россией. Император Александр I даровал ему конституцию и институты государственной власти (сейм, правительство, армию и др.), исключая внешнеполитическое ведомство. На всей территории бывшего герцогства устанавливался свободный товарооборот. Нарушение российскими властями конституции ЦП, вмешательство в его внутренние дела, отказ от присоединения к нему Западного края России (бывшие восточные территории РП с преобладанием непольского населения) вызывали брожение в обществе. С 1820 формировалась легальная оппозиция (калишане), возникали тайные общества, в том числе Патриотическое общество (1821). После поражения Польского восстания 1830–1831 статус ЦП в составе Российской империи был изменен: теперь оно сталосчитаться не полученной по международному соглашению, а завоеванной территорией. Конституцию 1815 заменили на Органический статут в 1832, в 1833 ввели чрезвычайное положение, длившееся 20 лет. Часть повстанцев были осуждены и сосланы во внутренние районы империи, многие эмигрировали во Францию, Великобританию, Швейцарию (Великая эмиграция); политическими центрами эмиграции стали «Отель Ламбер» (парижская резиденция Чарторыйских), Польское демократическое общество, Люд Польский и другие организации. До середины 1850‑х ЦП перестало быть центром борьбы поляков за независимость, в его обществе распространились идеи первоочередности задач хозяйственного и культурного подъема страны (концепция «органического труда»). В 1846 после краткосрочного Краковского восстания территория республики была передана Австрийской империи. Широкий резонанс имело антишляхетское крестьянское восстание в Галиции («галицийская резня»). Революционные события 1848 в Европе сильнее всего затронули ПВК, но успеха не имели. Либерализацию российской политики в начале правления императора Александра II (отмена в ЦП чрезвычайного положения, амнистия повстанцев 1830–1831, реформы главы гражданской администрации маркиза А. Велёпольского) часть общества расценило как признак слабости России после Крымской вой­ны 1853–1856 . В 1860–1861 в Варшаве про­шли патриотические манифестации по случаю национальных праздников, возникло масштабное политическое движение, расколотое на «белых», надеявшихся добиться автономии путем политических переговоров и давления на правительство, и «красных», рассчитывавших восстановить независимость с помощью вооруженного восстания. Поражение Польского восстания 1863–1864 привело к ликвидации остатков административной самостоятельности ЦП, русификации административного аппарата и системы образования. Его существенным положительным результатом стала крестьянская реформа 1864, последняя в ряду аграрных преобразований в польских землях.

После возникновения Германской империи в 1871 в ее польских землях усилились процессы германизации системы образования, ограничения использования польского языка и публичной жизни, немецкой колонизации (Колонизационная комиссия для Западной Пруссии и Познани 1886, Союз защиты немецкого населения Восточной марки (Гаката), 1894). В австрийской провинции Галиция, напротив, положение поляков существенно улучшилось. В 1861–1873 ей была предоставлена широкая автономия (созыв краевого сейма, назначение наместниками провинции поляков, использование польского языка в государственных учреждениях и системе образования, в том числе высшего).

В польских землях после восстания 1863–1864 на политическую арену постепенно стали выходить новые силы — буржуазия, рабочие и крестьяне. На рубеже XIX–XX вв. в польских землях действовали Польская социалистическая партия (ППС), Социал-­демократия Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ), Национальная демократия (эндеки), крестьянская партия Польское стронництво людове (ПСЛ; в 1913 распалось на ПСЛ «Пяст» и ПСЛ «Левица»), христианские демократы, консерваторы, прогрессисты и пр. Пик их активности пришелся на Революцию 1905–1907 в России , одним из важных центров которой было ЦП. К ее результатам следует отнести ограниченные уступки властей в политической области (легализация умеренных партий, разрешение создавать польские школы и общества, допуск польских представителей в Государственную думу и Государственный совет), укрепившие авторитет эндеков во главе с Р. Дмовским . Эндеки в приближающейся вой­не сделали ставку на победу Антанты и объединение всех трех частей П. на правах автономии в границах Российской империи. Сторонники вооруженной борьбы за независимость (Ю. Пилсудский и др.), создававшие в 1908–1914 в австрийской Галиции добровольческие военизированные организации, рассчитывали на всенародное восстание в ЦП с началом вой­ны и создание из повстанцев массовой армии, которая приняла бы участие в вой­не на стороне Центральных держав. В благодарность за это Вена и Берлин пошли бы на создание независимого польского государства в пределах русской П.

Польские земли в трех империях развивались неравномерно. Экономически лидировали прусские владения — ВП (товарное сельское хозяйство) и Верхняя Силезия (промышленность). В ЦП промышленными центрами являлись Варшавский, Лодзинский и Домбровский районы, сельское хозяйство находилось в стадии перехода к товарному типу. Наиболее отсталой была Галиция, сохранявшая преимущественно аграрный характер с преобладанием крупной помещичьей и мелкой крестьянской собственности. В целом в социальной структуре населения (кроме Силезии) преобладали крестьяне. Буржуазия и рабочий класс были многонациональными, со значительной долей евреев и немцев, среди интеллигенции доминировали выходцы из шляхты.

Первая мировая вой­на 1914–1918 стала временем проверки существовавших планов решения польского вопроса. Не подтвердился расчет Пилсудского, в ЦП восстания не случилось. От полного политического провала его спасли лояльные Габсбургам польские партии Галиции, образовавшие Главный национальный комитет (ГНК) и добившиеся согласия императора Франца Иосифа I на формирование польского легиона. Пилсудский командовал одной из его бригад и одновременно организовывал тайные организации в Царстве Польском, в т. ч. Польскую военную организацию (ПОВ). Ориентировавшиеся на Антанту польские политики учредили в Варшаве в 1914 первый Польский национальный комитет (ПНК), участвовали в организации польских добровольческих частей на стороне России. Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич в воззвании к польскому народу от 1[14] августа 1914 пообещал предоставить П. автономию после окончания вой­ны. В 1915 ЦП было оккупировано армиями центральных держав. Актом от 5 ноября 1916 от имени императоров Франца Иосифа и Вильгельма II , в нарушение норм международного права, на оккупированной территории ЦП было создано Польское королевство (ПК, без уточнения его границ и имени монарха). Формировались добровольческая польская армия, польские органы власти: Временный государственный совет (1916), регентский совет и правительство (1917), Государственный совет ПК (1918). В ответ на акт 5 ноября император Николай II в декабре 1916 подтвердил создание автономного польского государства в духе проекта эндеков. После Февральской революции 1917 в России Временное правительство подтвердило свое намерение после победы создать независимую П., связанную тесным союзом с Россией, разрешило формирование польских частей в российской армии и организовало Ликвидационную комиссию по делам ЦП, которая должна была «наметить основные вехи для решения польского вопроса». Это позволило союзникам России участвовать в решении польского вопроса. В 1917 в Париже начал действовать второй Польский национальный комитет во главе с Дмовским, который Антанта и США признали польским национальным представительством. Во Франции эмигранты приступили к формированию польской армии. Необходимость создания независимой П. на «неоспоримо польских» территориях признал президент США В. Вильсон в своей программе послевоенного переустройства от 8 января 1918. В августе 1918 советское правительство аннулировало все договоры о разделах РП. Решительные шаги к независимости сделал регентский совет, 7 октября 1918 он провозгласил независимость ПК. После выхода Австро-­Венгрии из вой­ны 28 октября 1918 в Кракове была образована Польская ликвидационная комиссия для Галиции. Все препятствия для создания независимого польского государства исчезли после выхода из вой­ны Германии 11 ноября 1918.

П. в новейшее время. 10 ноября 1918 немцы привезли в Варшаву интернированного ими в 1917 Пилсудского. Регентский совет 11 ноября передал ему командование своей небольшой армией, 14 ноября — гражданскую власть, после чего прекратил свою деятельность. 22 ноября левый кабинет назначил Пилсудского временным начальником (главой) государства. Избранный 26 января 1919 Учредительный сейм определил полномочия высших органов государственной власти (т. н. Малая конституция) и подтвердил статус Пилсудского как начальника государства. Конституция П. (Второй РП) от 17 марта 1921 наделила сейм как законодательными функциями, так и правом формировать правительство и контролировать его деятельность. Полномочия президента, избираемого на совместном заседании верхней (сенат) и нижней (сейм) палат парламента, ограничивались представительскими функциями и формальным правом назначать премьер-­министра.

Установление государственных границ П. сопровождалось вооруженными восстаниями в ВП (1918–1919) и Верхней Силезии (1919, 1920, 1921), вой­нами с Чехословакией из-за Тешинской Силезии (1919), Западно-­Украинской народной республикой из-за Галиции (1918–1919), РСФСР и УССР из-за восточной границы П. (1919–1920), а также с Литвой из-за Вильно (ныне Вильнюс, 1920). Выход к Балтийскому морю («коридор») П. получила по решению Парижской мирной конференции 1919–1920 , Данциг (Гданьск) Лига Наций (ЛН) объявила вольным городом под своим контролем. П. проиграла Германии плебисциты на спорных территориях Вармии и Мазур (1920) и Верхней Силезии (1921; область была разделена между двумя государствами). В итоге П. имела натянутые отношения со всеми соседями, кроме Румынии и Латвии.

В 1919–1939 население П. выросло на 32 % (с 26,3 до 34,9 млн человек). Это было многонациональное (поляки в 1921 составляли около 67 % населения), поликонфессиональное (62 % католики) государство. 64 % населения было занято в сельском хозяйстве, аграрное перенаселение достигало 5 млн человек. За годы существования 2‑й РП кардинальных изменений в размещении промышленности не произошло, был построен морской порт в Гдыне (1924–1939), несколько железных дорог, а также создан Центральный промышленный округ (1935–1939). Лишь в 1926–1928 польская экономика переживала подъем, остальное время характеризовалось кризисами и стагнацией. Властям П. удалось унифицировать законодательство, переориентировать производство на потребности внутреннего рынка, ввести конвертируемый злотый, продолжался процесс урбанизации, число городов с населением свыше 100 тыс. человек выросло с 6 до 13.

Политическая система состояла из множества партий, делившихся по идеологическому, национальному и территориальному принципу. Наиболее влиятельными правыми партиями были националистически настроенные эндеки, среди центристов доминировали ПСЛ «Пяст», христианские демократы и Национальная рабочая партия (НРП), на левом фланге — ППС и ПСЛ «Вызволене». Свои партии различной ориентации имели национальные меньшинства. Революционный лагерь представляли нелегальная Коммунистическая партия Польши (КПП) и близкие ей легальные партии. Парламентские выборы 1919 и 1922 и политическая практика показали, что в П. возможны только коалиционные или так называемые деловые правительства. Всего с ноября 1918 до мая 1926 сменилось 12 кабинетов, самым эффективным из них было деловое правительство В. Грабского (1923–1925), справившееся с гиперинфляцией. Противоборство между эндеками и пилсудчиками, не имевшими собственной политической организации, но обладавшими влиянием в левых партиях, приобрело крайние формы после создания 10 мая 1926 второго правоцентристского правительства В. Витоса и завершилось государственным переворотом Пилсудского 12–14 мая 1926 под лозунгом оздоровления («санации») политической и общественной жизни. Его поддержали левые партии и даже КПП.

Установленный режим «санации» опирался на армию, государственный аппарат, а также на часть общества, разочаровавшуюся в парламентской демократии. После переворота парламент подтвердил легитимность нового режима, избрав 31 мая 1926 Пилсудского президентом П. (Пилсудский от поста отказался, и президентом был избран его ставленник И. Мосьцицкий), а также принял предложенные режимом поправки к конституции 1921, существенно усилившие полномочия исполнительной власти. Во внутренней политике Пилсудский взял курс на создание в П. своеобразной политической системы, совмещавшей в себе черты президентской республики и диктатуры. Режим в 1927 объединил своих сторонников в Беспартийном блоке сотрудничества с правительством (ББ), но выборы 1928 не принесли ему желаемого успеха, а разрозненная прежде левоцентристская оппозиция объединилась в единый блок (Центролев) и приступила к организации массового движения за восстановление демократии. В 1930 Пилсудский возглавил правительство, досрочно распустил парламент и отдал приказ об аресте ряда видных деятелей легальной оппозиции. Они были обвинены в подготовке захвата власти, заключены в Брестской крепости и в 1931 отданы под суд (Брестский процесс). В сентябре 1930 в Восточной Галиции вой­ска и полиция провели карательную операцию против украинского национального движения. На парламентских выборах 1930 ББ получил абсолютное большинство в обеих палатах. В апреле 1935 сейм (с грубым нарушением процедуры) принял новую конституцию (т. н. апрельскую), устанавливавшую систему сильной президентской власти. Новый закон о выборах исключал из избирательного процесса элемент состязательности.

Парламентские выборы, состоявшиеся после смерти Пилсудского (12 мая 1935), бойкотировало большинство партий и избирателей. Правящий лагерь, лишившись лидера, пережил внутренний кризис. Уменьшилось влияние ББ, появились новые группы влияния: «замковая» объединяла политиков из окружения президента Мосьцицкого (переизбран в 1933); военные и правое крыло лагеря «санации» группировались вокруг Генерального инспектора вооруженных сил П. Э. Рыдз-­Смиглы , по их инициативе в 1937 ББ был заменен на массовый Лагерь национального объединения. В 1936 эти группы достигли компромисса, позволившего сформировать правительство генерала Ф. Славой-­Складковского (просуществовало до сентября 1939). Изменения произошли и в лагере оппозиции: ПСЛ «Пяст», ПСЛ «Вызволене» и «Стронництво хлопске в 1931 объединились в единое Стронництво людове (СЛ), христианские демократы и НРП образовали в 1937 Стронництво працы (Партию труда), в 1938 решением Коминтерна была распущена КПП.

Во внешней политике главные угрозы руководители П. видели в Германии и СССР. До 1925 безопасность страны строилась на основании союзов с Францией и Румынией. Польско-французский договор и военная конвенция (февраль 1921) преду­сматривал участие сторон в военных действиях в случае агрессии на одну из них Германии, а в случае нападения на П. Красной армии Франция обязалась помогать ей военными материалами и техническим персоналом, но не отправкой вой­ск. Польско-­румынский договор от 3 марта 1921 (дополнен военной конвенцией 20 сентября 1922; пролонгировался в 1926, 1931, 1936) был направлен исключительно против Советской России. Локарнские договоры 1925 заменили прямые французские гарантии польско-­германской границы соответствующей процедурой противодействия агрессии, предусмотренной Уставом Лиги Наций (ЛН), что в П. расценили как возрастание угрозы ее безопасности со стороны Германии, особенно учитывая советско-­германский договор в Рапалло (16 апреля 1922), начавшуюся в 1925 польско-­германскую таможенную вой­ну, заключение 24 апреля 1926 советско-­германского договора о ненападении и нейтралитете, а также прием Германии в ЛН в 1926. СССР в 1925 предложил П. более конструктивное взаимодействие на международной арене, но эта инициатива была отвергнута. Не способствовало росту доверия между ними установление диктатуры Пилсудского и обострение польско-­литовского спора из-за Вильно в 1926–1927. В начале 1930‑х по инициативе Пилсудского наметились отход от исключительной ориентации на Францию и намерение укреплять безопасность П. собственными силами. 25 июля 1932 был подписан польско-­советский пакт о ненападении, подтвердивший незыблемость границы П. и СССР и взаимный нейтралитет в случае конфликта с третьей стороной. Одновременно была продемонстрирована решимость П. отстаивать неприкосновенность границы с Германией военным путем. Приход А. Гитлера к власти в Германии в 1933 Пилсудский расценил как начало 4–5‑летнего этапа внутренней нестабильности в Германии, которым следовало воспользоваться для укрепления безопасности западных границ П. Для давления на Берлин было усилено военное присутствие в районе Гданьска и в Вост. Поморье, проведен ряд антигерманских демонстраций: эти шаги иногда даже безосновательно трактуются как намерение Пилсудского начать превентивную вой­ну с Германией. После выхода Германии из ЛН в октябре 1933 Гитлер пошел на временную нормализацию отношений с П. 26 января 1934 была подписана польско-­германская декларации о ненападении, которая, по мнению Пилсудского, в совокупности с пактом о ненападении с СССР позволяла проводить политику «равноудаленности» от Москвы и Берлина. На деле произошло сближение с Германией, отказ от участия в проекте коллективной безопасности, разработанном Францией и СССР. Во 2‑й половине 1930‑х политика министра иностранных дел Ю. Бека была нацелена на создание в Вост. Европе блока государств при лидерстве П. В 1938 П. ультимативно принудила Литву к признанию принадлежности Вильно П., вместе с Германией и Венгрией участвовала в разделе Чехословакии. Однако с конца 1938 Германия стала требовать от П. согласия на присоединение к Германии вольного города Данцига и предоставление экстерриториального транспортного коридора в Поморье. П. вернулась к политике укрепления союзных отношений с Францией и сближения с Великобританией. 31 марта 1939 она приняла от Британии гарантии безопасности, а 6 апреля 1939 заключила с ней договор о взаимопомощи на случай нападения Германии, принявший окончательный вид 25 августа 1939. Ответом Германии стала денонсация декларации 1934. Несмотря на рост германской угрозы, во время англо-­франко-советских переговоров в Москве летом 1939 П. не дала согласия на пропуск через свою территорию Красной армии, что допускалось Уставом ЛН. Неуступчивая позиция П. в совокупности с другими факторами обусловила неудачу переговоров. 23 августа 1939 был подписан советско-­германский договор о ненападении, в секретном дополнительном протоколе к которому СССР впервые после 1921 обозначил свои территориальные претензии к П., в целом совпадавшие с предложенной 11 июля 1920 британским министром иностранных дел Дж. Н. Кёрзоном линией советско-­польской границы. 1 сентября 1939 Германия осуществила заранее спланированную агрессию против П., что стало началом Второй мировой вой­ны.

Очаговое сопротивление польской армии германской агрессии продолжалось до конца сентября 1939, но к середине месяца стало понятно, что П. кампанию проиграла. 17 сентября 1939 польское государственное и военное руководство эмигрировало в Румынию, где было интернировано. Президент Мосьцицкий передал свои полномочия пилсудчику В. Рачкевичу, но право стать премьер-­министром и главнокомандующим создаваемой во Франции польской армии при поддержке Франции получил видный оппозиционер режиму «санации» генерал В. Сикорский . Он опирался на эмигрировавших деятелей СЛ, ППС, эндеков и Партии труда. Оккупированная Германией территория П. была разделена: одну часть — с Познанью и Лодзью — включили в состав Германии, на другой — с Варшавой и Краковом было создано Генеральное губернаторство (до июля 1940 — Генерал-­губернаторство оккупированных польских областей). Зап. Украина и Зап. Белоруссия (17 сентября 1939 на их территорию были введены советские вой­ска) объединились с УССР и БССР, Вильно был передан Литве. Немецкие оккупанты развернули жесточайший террор, его жертвами были как участники движения Сопротивления, так и непричастные к нему люди. В 1939–1941 репрессиям и депортациям по политическим и классовым критериям подверглись также около 400 тыс. граждан довоенной П., оказавшихся на территории СССР.

Уже в 1939 в оккупированной П. стали создаваться подпольные во­оруженные формирования, как правительственные (Служба победе Польши, затем Союз вооруженной борьбы, в 1942 преобразованный в Армию Крайову, АК), так и партийные (Крестьянские батальоны, Народная милиция ППС, Национальные вооруженные силы и др.). Впоследствии часть из них влилась в АК. Создавались подпольные административные и судебные органы, в 1940 образована делегатура (представительство) правительства, опиравшаяся на нелегальные ППС, СЛ, эндеков и Партию труда. В 1942 коммунисты создали Польскую рабочую партию (ППР), ее вооруженной организацией стала Гвардия Людова (ГЛ). Лагерь «санации», обремененный ответственностью за поражение П. в 1939, влиятельной политической организации не создал, но имел сильные позиции в АК. Широкий размах получили подпольные издательское дело, благотворительность, среднее и высшее образование. Оказывалась помощь бежавшим из лагерей советским военнопленным и евреям, в том числе во время восстания в варшавском гетто в 1943.

Поражение Франции в 1940 заставило польских руководителей и военных перебраться в Великобританию. После нападения Германии на СССР под давлением британского правительства 30 июля 1941 было заключено советско-­польское соглашение о восстановлении дипломатических отношений и взаимодействии в вой­не с Германией, в том числе преду­сматривавшее освобождение всех репрессированных польских граждан и создание Польских вооруженных сил в СССР (возглавил В. Андерс). В 1942 так называемая армия Андерса по настоятельной просьбе правительства в изгнании была выведена на Средний Восток. В связи с принятием польским правительством германской версии так называемого катынского дела СССР 25 апреля 1943 прервал с ним дипломатические отношения. На Тегеранской конференции 1943 без заслушивания польской стороны было решено признать советско-­польскую границу, установленную после 17 сентября 1939, а территориальные потери П. компенсировать в будущем за счет Германии.

В 1943 произошло решительное размежевание польского движения Сопротивления на два непримиримых лагеря. ППР отвергла неприемлемые для нее условия сотрудничества, предъявленные сторонниками польского правительства (отказ от организационной самостоятельности ГЛ, непризнание новой польско-­советской границы и др.) и приступила к формированию собственного политического блока с участием левых социалистических и крестьянских элементов. Образованная ими в новогоднюю ночь 1944 Крайова Рада Народова (КРН) провозгласила себя верховным органом власти в П., объявила правительство в эмиграции незаконным как созданное на основании нелегитимной конституции 1935, преобразовала ГЛ в Армию Людову (АЛ).

В 1944, когда Красной армии вышла на довоенную границу П., польским правительством в изгнании был введен в действие план «Буря», преду­сматривавший вооруженные выступления АК в момент изгнания немцев и выход из подполья польских органов власти на местах. Наиболее значимыми были выступления в Вильнюсе, Львове и Варшаве (АК ни одно из них не согласовала с советским командованием). Варшавское восстание 1944 , начатое в момент подготовки главных сил Красной армии к Ясско-­Кишиневской операции, было продиктовано сугубо политическими соображениями, в случае его успеха польское правительство в изгнании перебралось бы из Лондона в Варшаву и поставило Москву перед свершившимся фактом. После двух месяцев борьбы повстанцы капитулировали, уцелевшим жителям следовало покинуть город, после чего по распоряжению Гитлера началось его планомерное уничтожение, прерванное 17 января 1945 освобождением столицы Польши Красной армией и частями Вой­ска польского (ВП), образованного 21 июля 1944 из созданной в СССР по инициативе Союза польских патриотов 1‑й Польской армии и АЛ.

В ходе начавшегося в июле 1944 освобождения Красной армией П. политическая инициатива перешла к ППР и ее союзникам. 22 июля 1944 в Люблине начал действовать Польский комитет национального освобождения (ПКНО) как высший орган исполнительной власти на освобожденной территории. Ему подчинялось ВП. КРН выполняла функции парламента. 26 июля 1944 ПКНО был признан советским правительством. Новая власть восстановила действие конституции 1921, законодательно оформила радикальную аграрную реформу, по которой земли помещиков, немцев и коллаборационистов передавались крестьянам. 31 декабря 1944 ПКНО был преобразован во Временное правительство. Проблема одновременного существования двух польских правительств была решена на Крымской (Ялтинской) конференции 1945 ; Временное правительство было пополнено политиками из эмиграции и преобразовано во Временное правительство национального единства (в него вошел в том числе и С. Миколайчик , возглавлявший правительство в изгнании после трагической гибели В. Сикорского в июле 1943). Это означало конец Второй РП. Польское правительство в изгнании утратило международное признание, но формально существовало в Лондоне до 1990.

Польские вой­ска внесли вклад в победу, части ВП участвовали в штурме Берлина. Военные действия на территории П. и оккупация сопровождались огромными материальными и людскими потерями. Погибло от 5,5 до 6 млн граждан довоенной П., в том числе около 1,5 млн поляков, до 3 млн евреев, 50 тыс. цыган. Безвозвратные потери Красной армии при освобождении П. составили более 488 тыс. человек.

До 1947 в П. существовал политический режим народной (или договорной) демократии — в рамках правительства взаимодействовали революционные (ППР и поддерживающие ее партии и организации) и либеральные силы (созданное в 1945 Польское стронництво людове (ПСЛ) во главе с Миколайчиком, Партия труда), сохранялась многоукладность экономики и после национализации промышленности в 1946, поддерживались хорошие отношения с Западом при ориентации на СССР, который 21 апреля 1945 заключил с польским Временным правительством договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, поддержал П. при решении вопроса о разграничении с Германией на Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 , 16 августа 1945 состоялось договорное закрепление польско-­советской границы. В октябре 1945 П. стала членом ООН.

В 1947 начался отказ от режима народной демократии. После проведенных с нарушениями выборов в сейм 19 января 1947 либеральные партии не были допущены к формированию правительства, их лидеры эмигрировали. Начавшаяся холодная вой­на вынуждала страны народной демократии политически и экономически консолидироваться вокруг СССР. В 1948 П. окончательно отказалась от режима народной демократии. В. Гомулка , отстаивавший концепцию польского пути к социализму, был отстранен от руководства ППР, затем снят со всех постов, исключен из партии и арестован. Репрессиям подверглись и его сторонники. 15 декабря 1948 в результате объединения ППР и ППС была образована Польская объединенная рабочая партия (ПОРП) во главе с Б. Берутом , ориентировавшаяся на советский опыт социалистического строительства. Формально в П. сохранилась многопартийная политическая система, наряду с ПОРП ее составили Объединенная крестьянская партия (ОКП; образована в 1949 из союзной ППР крестьянской партии Стронництво людове и части членов ПСЛ), а также Демократическая партия (ДП; образована в 1939, с 1944 поддерживала ППР, в 1950 пополнилась выходцами из Партии труда). Фактически власть в П. осуществляла ПОРП. Унификации подверглись общественные организации и профсоюзное движение. В 1952 после принятия новой конституции, основанной на принципах конституции СССР 1936, государство стало называться Польской Народной Республикой (ПНР).

Начало 1950‑х было временем форсированного развития тяжелой и оборонной промышленности, ликвидации аграрного перенаселения деревни и бурной урбанизации, полной ликвидации неграмотности, непрерывного роста числа вузов, массовой подготовки инженерно-­технических кадров. В это же время происходили принудительное кооперирование сельского хозяйства, преследования Католической церкви, политические репрессии, медленно рос уровень жизни населения. После смерти И. В. Сталина в 1953 наметился отход от прежней политической и экономической линии, были реабилитированы политзаключенные, росли инвестиции в производство потребительских товаров, ослабевала цензура. Высокий уровень социальной напряженности вылился в забастовки и манифестации с экономическими требованиями в Познани в июне 1956, подавленные силой.

В октябре 1956 произошла смена руководства ПОРП и правительства. Лидером партии вновь стал Гомулка. Кооперация стала добровольной, выросли инвестиции в легкую промышленность и заработная плата, расширились полномочия сейма и союзнических партий, ослабилось идеологическое давление в сфере образовании и культуры, были сделаны послабления церкви. В конце 1950‑х вновь возникли экономические трудности. Индивидуальные крестьянские хозяйства в условиях плановой экономики и отсутствия свободного рынка не могли обеспечить растущий спрос. В начале 1960‑х упор вновь был сделан на развитие тяжелой промышленности и сырьевых отраслей. Обострились отношения с церковью и творческой интеллигенцией, росла социальная напряженность. В марте 1968 протестовали студенты, недовольные устаревшей системой высшего образования, ограничением политических и гражданских свобод, цензурой. Ответом на повышение в декабре 1970 розничных цен на продовольствие стали забастовки и демонстрации в портовых городах Поморья, власти применили силу. Стабилизировать ситуацию помогла отставка В. Гомулки, замененного на Э. Герека , отмена повышения цен и курс на модернизацию промышленности за счет западных кредитов, а также развитие товарных фермерских хозяйств. До середины 1970‑х эта стратегия давала положительные результаты, но затем проявились негативные последствия растущего внешнего долга, существенно превышавшего возможности ПНР по его погашению без снижения жизненного уровня населения. Первой попыткой предотвратить угрозу кризиса явилось повышение розничных цен в июне 1976. Как и в 1970, оно вызвало массовые протесты на предприятиях Радома, Урсуса и Плоцка, заставившие правительство отменить решение. Следствием протестов стало создание оппозиционно настроенными представителями интеллигенции Комитета защиты рабочих (КОС-КОР), что положило начало процессу становления в П. организованной оппозиции: следом возникли Движение в защиту прав человека и гражданина, Студенческий комитет солидарности (оба — в 1977), комитеты крестьянской самообороны (1978), Конфедерация независимой П. (1979) и др. Росту авторитета церкви, добившейся в 1970‑е ряда уступок от властей, способствовало избрание краковского кардинала К. Вой­тылы папой Римским под именем Иоанн Павел II (1978) и его визит в ПНР (1979).

Поводом для волны протестных выступлений в 1980 послужила попытка властей получить средства для погашения внешнего долга (около 20 млрд долл.) путем повышения розничных цен на продовольствие. На этот раз активнее всего протестовали коллективы предприятий портовых городов Поморья. Избранная ими форма протеста — забастовки оккупационного характера — лишала власти повода применить силу под предлогом обеспечения общественного порядка. СССР, сам переживавший серьезные экономические и политические трудности, оказал П. только ограниченную экономическую и финансовую помощь.

Советники забастовочных комитетов из числа активистов оппозиции пригласили власти к диалогу для достижения общественного согласия. В августе-­сентябре 1980 были подписаны соглашения правительства с забастовочными комитетами Гданьска, Щецина и Ястшембе. Их наиболее далеко идущим последствием было вынужденное согласие правительства на создание независимых профсоюзов. Независимый самоуправляющийся профсоюз «Солидарность» , зарегистрированный 10 октября 1980 во главе с Л. Валенсой, объединил в своих рядах около 10 млн человек, значительно обогнав другие профсоюзы. Он изначально имел характер массового общественно-­политического движения.

Смена в сентябре 1980 на посту 1‑го секретаря ЦК ПОРП Э. Герека на С. Каню не принесла ожидаемого результата, протестное движение продолжало нарастать вплоть до декабря 1981. Не дала результата попытка выработать привлекательную для общества программу выхода из кризиса на 9‑м чрезвычайном съезде ПОРП (июль 1981). Конгресс «Солидарности» (5–10 сентября, 26 сентября — 7 октября 1981) показал, что лидеры профсоюза полны решимости добиваться равного с ПОРП участия в управлении государством. Опасаясь потерять монополию на власть, ПОРП взяла курс на нейтрализацию «Солидарности» как политической силы. В феврале 1981 правительство возглавил генерал В. Ярузельский , сохранив за собой пост министра обороны, в октябре 1981 его избрали Первым секретарем ЦК ПОРП. Тем самым была обеспечена максимальная в истории ПНР концентрация властных полномочий в одних руках. 13 декабря 1981 в П. было введено военное положение, власть перешла к Военному совету национального спасения во главе с В. Ярузельским, около 5 тыс. активистов «Солидарности» были интернированы, приостанавливалась деятельность партий и общественных организаций. В 1982 «Солидарность» и другие профсоюзы были запрещены, в 1984 разрешили создать проправительственное Всепольское объединение профсоюзов. Но активисты «Солидарности» продолжали действовать в подполье. В 1982 власти ПНР приступили к проведению реформ. Начали с экономики, предоставив предприятиям больше самостоятельности, но ее реальными результатами стали рост инфляции и запуск процесса номенклатурной приватизации. В 1983 режим военного положения был отменен. В сфере государственного управления в 1985 были созданы Государственный и Конституционный трибуналы, в 1986 — консультативный совет при председателе Госсовета, в 1987 — институт уполномоченного по правам человека. Но эти шаги не повысили авторитета власти в обществе, что показали стихийные массовые забастовки 1988, которых не ожидали ни руководители страны, ни лидеры подпольной «Солидарности». В П. назрела необходимость неотложных радикальных шагов. Для этого Ярузельский и его сторонники сочли необходимым вступить в диалог с оппозицией в режиме «круглого стола» с привлечением Католической церкви. 6 февраля — 4 апреля 1989 ими была согласована программа политических и экономических реформ. Их начали с повторной регистрации «Солидарности» в апреле 1989. Принятые сеймом поправки к конституции вводили сенат и пост президента.

Современная П. Парламентские выборы 4 июня 1989 завершились победой кандидатов Гражданского комитета «Солидарность». Они завоевали почти все мандаты в сенате, а в сейме, как и было договорено, большинство мест было у ПОРП, ОКП и ДП. 19 июля 1989 парламент избрал президентом П. В. Ярузельского. Но сформировать правительство у ПОРП не получилось, ее союзники блокировались с «Солидарностью». 24 августа 1989 сейм утвердил главой коалиционного правительства представителя оппозиции Т. Мазовецкого . Были возвращены довоенные государственная символика и название государства. В 1990 начались пре­образования в экономике в духе «шоковой терапии» с целью преодоления гиперинфляции, проведения приватизации и реструктуризации промышленности, перехода к рыночной экономике.

Глубоким переменам подверглась политическая система. В январе 1990 прекратила свою деятельность ПОРП, и ее место на левом фланге заняла Социал-­демократия Республики П. (СДРП) (руководители А. Квасьневский и др.), ОКП и возникшие после 1989 крестьянские политические организации образовали центристское Польское стронництво людове (ПСЛ). В лагере «Солидарности» начался длившийся до 2001 процесс идейного и организационного размежевания.

В 1990 В. Ярузельский досрочно сложил полномочия президента. Новым главой государства всеобщем голосованием в декабре 1990 был избран Л. Валенса, что завершило процесс трансформации ПНР в Третью РП.

Парламентские выборы 1991, проведенные по пропорциональному принципу распределения мандатов, продемонстрировали сильную дифференциацию политических предпочтений избирателей (в сейме оформилось 18 фракций) и, как следствие, частую смену правительств. Тем не менее сейм в 1992 принял конституционный закон о взаимоотношениях между законодательной и исполнительной властью, а также о территориальном самоуправлении, прекращавший (за некоторым исключением) действие конституции ПНР 1952. Был также отменен принцип пропорциональности на парламентских выборах. Характерной особенностью периода 1991–2005 было чередование левоцентристских и правоцентристских правительств и президентов. Досрочные парламентские выборы 1993 принесли успех блоку Союз демократических левых сил (СДЛС, образован по инициативе СДРП перед выборами, в 1999 преобразован в одноименную партию), позволивший ему совместно с ПСЛ сформировать правительство. Это правительство, не отказываясь от начатых реформ, но несколько замедлив их темпы, добилось заметной стабилизации экономики, снижения уровня безработицы, повышения заработной платы. Свой успех левые силы закрепили в 1995, лидер СДЛС А. Квасьневский на ­президентских выборах победил Л. Валенсу. До 1997 П. управляли левое правительство и левый президент. Весной 1997 парламент принял новую конституцию, одобренную в ходе общенационального референдума. Она определила П. как «демократическое правовое государство, осуществляющее социальную справедливость».

Парламентские выборы 1997 закончились победой правоцентристского блока Избирательная акция «Солидарности» (ИАС), возникшего в 1996. Сформированное им правительство провело через сейм законы о люстрации (1997) и Институте национальной памяти (1998), дало зеленый свет ряду непопулярных в обществе реформ в системе управления, здравоохранении, образовании, армии и социальном обеспечении. О недовольстве общества внутренней политикой ИАС говорит повторная победа Квасьневского на президентских выборах в 2000, а также успех СДЛС на парламентских выборах 2001. ИАС не получила в сейме ни одного места и распалась.

Эта неудача привела к перегруппировке правых и центристских сил и созданию в 2001 правоцентристской партии «Гражданская платформа» (ГП, возглавил Д. Туск ) и консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС, во главе с братьями Л. и Я. Качиньскими). Начиная с парламентских выборов 2005 эти две партии управляют П. В сентябре 2005 победила ПиС, ГП заняла второе место. ПиС повторила свой успех и на президентских выборах в октябре 2005, Л. Качиньский выиграл у Туска. После этого ГП отказалась от коалиции с ПиС. С этого момента главная линия раскола в польском обществе пролегла не между левыми и правыми, а между правоцентристами и правыми. Коалиция ПиС с мелкими партиями оказалась непрочной, через год сейм досрочно прекратил свои полномочия. Победу на парламентских выборах 2007 одержала ГП, свой успех она подтвердила в 2011. До 2015 власть в П. была у блока ГП и ПСЛ, правительство бессменно возглавлял Д. Туск. 10 апреля 2010 в авиакатастрофе под Смоленском погибло 96 человек, в том числе президент П. Л. Качиньский. На досрочных президентских выборах победу одержал Б. Коморовский (ГП), что обеспечило руководству «Гражданской платформы» определяющее влияние на высшие органы законодательной и исполнительной власти и позволяло коалиции вести достаточно стабильную внутреннюю политику, в том числе проводить непопулярные реформы, например увеличить пенсионный возраст.

В 2015 на лидирующие позиции вы­шла ПиС. Сначала ее кандидат А. Дуда выиграл президентские выборы, а затем партия Я. Качиньского завоевала на парламентских выборах абсолютное большинство и сформировала первое после 1989 однопартийное правительство. Второй сенсацией выборов стал полный провал СДЛС, не завоевавшего ни одного мандата. Правительство отменило повышение пенсионного возраста, провело реформы в области высшего и среднего образования, судопроизводства, пойдя на конфликт с Европейской комиссией, активизировало процесс «декоммунизации», в том числе снос монументов, связанных с памятью о вкладе Красной армии в освобождение П. от немецкой оккупации. Парламентские выборы 2019 вновь подтвердили преобладание ПиС в сейме, но в сенате она потеряла большинство, правда, учитывая второстепенную роль сената, это не отразилось на ее властных прерогативах. В 2020 Дуда был избран президентом на 2‑й срок. С 2017 правительство возглавляет М. Моравецкий.

За прошедшие после демократических перемен годы в П. построена рыночная экономика. По показателям реального ВВП экономика за последние 25 лет выросла вдвое и в настоящее время занимает 8‑е место в ЕС. Экономический рост достигнут прежде всего за счет динамичного экспорта, развитого внутреннего спроса, успешного мелкого и среднего бизнеса, прямых иностранных инвестиций, притока средств из фондов ЕС, значительной трудовой миграции в страны Запада.

Основным содержанием процесса внешнеполитической ориентации П. после распада советского блока стало «возвращение в Европу», в целом поддержанное обществом и основными политическими силами. В 1999 П. стала членом НАТО, в 2004 — ЕС. Она претендует на роль регионального лидера, стремясь занять ключевые позиции в Вишеградской группе, а также в проекте «Восточное партнерство», активно вмешивается в события на Украине, особенно после начала проведения Специальной военной операции 24 февраля 2022.

Лит. : История Польши. В 3 т. М., 1954–1956; Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. М., 1980; Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней. М., 1993; Dzieje Polski. Wyd. 4. Warszawa, 1993; Wielka historia Polski. T. I–X. Kraków, 1998–2001; Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши. М., 2004; Польша в ХХ веке. Очерки политической истории / Отв. ред. А. Ф. Носкова. М., 2012; Topolski J. Historia Polski. Poznań, 2012; История южных и западных славян / Отв. ред. Г. Ф. Матвеев и др. 3 т. М., 2022. Г. Ф. Матвеев .