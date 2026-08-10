По́ловцов, Александр Александро­вич

По́ловцов, Александр Александро­вич (31.05[12.06].1832, Санкт-­Петербург — 24.09[07.10].1909, имение Рапти, Санкт-­Петербургская губ.) — государственный и общественный деятель, предприниматель, меценат и коллекционер, действительный тайный советник (1885). Один из основателей Императорского Русского исторического общества.

Из дворян. Окончил пансион Ридигера, затем Императорское училище правоведения (1851), в том же году начал службу в 1‑м департаменте Сената (см. Сенат в России ), где затем был обер-секретарем и обер-прокурором. С 1873 — сенатор. В 1880–1881 ревизовал Киевскую и Черниговскую губернии, вскрыв в них массу упущений и нарушений местной администрации. В 1883–1892 — государственный секретарь с пожалованием в статс-­секретари. С 1892 — член Государственного совета , в 1901–1905 заседал в Департаменте законов, участвовал в совещаниях по разработке проекта учреждения Государственной думы и реорганизации Госсовета (1905–1906).

П. также был известным предпринимателем: выстроил крупнейший на Урале Надеждинский металлургический завод (1894), вокруг которого возник город Надеждинск (ныне — Серов, Свердловская обл.). Владел крупными долями акций в различных предприятиях (Кренгольмской мануфактуры, Невской ниточной мануфактуры и др.).

П. — член-учредитель Императорского Русского исторического общества, был его секретарем (1866–1879) и председателем (1879–1909). По инициативе и под редакцией П. (на его собственные средства) было издано 40 томов «Сборника» Русского исторического общества и «Русский био­графический словарь». Член-учредитель Общества любителей древней письменности (1877).

Оставил объемный дневник, повествующий о политической и общественной жизни России в конце XIX — начале ХХ в.

Соч. : Дневник государственного секретаря. В 2 т. М., 2005.

Лит.: Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802–1917: Биобиблиографический справочник. 2‑е изд. СПб., 2002; Никитин С. А. А. А. Половцов // Вопросы истории. 2008. № 7. Н . А. Могилевский .