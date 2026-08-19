По́лоцкое кня́жество

По́лоцкое кня́жество ( восточнослав. Полотьская земля, Полотьская волость) — политическое образование на северо-­западе Руси в конце Х — XIV в. с центром в Полоцке. Формирование П. к. как территориальной единицы в составе Древнерусского государства связано с политикой киевского князя Владимира Святославича . В 988 Владимир сажает в Полоцке своего сына Изяслава. В конце Х — начале ХІ в. в П. к. распространяется христианство, в 992 создается Полоцкая епархия.

Политическое обособление П. к. от Киева происходит в 1‑й четверти ХІ в. После конфликта полоцкого князя Брячислава Изяславича и киевского князя Ярослава Владимировича (1021) к П. к. были присоединены Витебск и Усвят. Значительное территориальное расширение П. к. приходится на правление Всеслава Брячиславича (1044–1101). В этот период к П. к. были присоединены земли северных дреговичей с городом Минском. В зависимость от Полоцка попадают прибалтийские племена латгалов, земгалов, селов и куршей. В 1060–1080‑х Всеслав ведет борьбу с Рюриковичами за политическую гегемонию на северо-­западе Руси. Данное противостояние сопровождалось разорением Всеславом Новгорода (1067), несколькими крупными походами Рюриковичей на П. к. (1067, 1077–1078, 1084), княжением Всеслава в Киеве (1068–1069) и временной потерей П. к. независимости (1069–1071).

После смерти Всеслава (1101) власть над П. к. наследуют 7 его сыновей. В 1127–1129 происходит конфликт между Всеславичами и киевским князем Мстиславом Владимировичем , в результате которого полоцкие князья были высланы в Византию, а в П. к. стал править сын Мстислава, Изяслав. В 1132 власть полоцких князей в П. к. была восстановлена. В 1‑й половине ХII в. происходит формирование уделов внутри П. к.: Минского, Изяславского, Логойского, Друцкого, Витебского. Главным городом П. к. в ХII в. остается Полоцк, за который ведут борьбу Друцкие, Минские, Витебские линии полоцких князей. Большое влияние на политические события оказывает вече — городское собрание Полоцка.

В начале ХІІІ в. восточные земли П. к. входят в состав Смоленского княжества. С середины ХІІІ в. П. к. попадает в сферу влияния Литвы. С 1307 — в составе Великого княжества Литовского.

Лит.: Алексеев Л. В. Полоцкая земля (очерки истории Северной Белоруссии) в ІХ–ХІІІ вв. М., 1966; Штыхов Г. В. Города Полоцкой земли (ІХ–ХІІІ вв). Минск, 1978. Ю. Н. Кежа.