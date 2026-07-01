«По́лное собра́ние истори́ческих за­пи́­сок Дайвье́та»

«По́лное собра́ние истори́ческих за­пи́­сок Дайвье́та» — государственная летопись Вьетнама, описывающая события, происходившие в стране от легендарных времен и до 1675. Хотя правящие круги Дайвьета стремились соответствовать образу и традициям дальневосточной империи конфуцианского толка, здесь в отличие от Китая не появились династийные хроники. Во все времена в Дайвьете составлялась только одна официальная летопись, призванная быть идеологической основой общества и обязательная для заучивания всеми лицами, сдающими государственные экзамены на должность. Она стала одним из первых нерелигиозных текстов, удостоенных ксилографирования, дабы все следовали раз и навсегда утвержденному образцу. Первая такая летопись появилась во 2‑й половине XI в. вместе с самой идеей создания южного варианта дальневосточной империи. Ее составители опирались на китайские хроники, откуда заимствовали материалы, касающиеся Вьет­нама (причем далеко не все), сопровождая их некоторыми сведениями из местных легенд. В 1272 Ле Ван Хыу продолжил этот текст, добавив описание правления династии Ли Поздние (1009–1225) и назвав свой труд «Историческими записками Дайвьета». В XV в. при императоре Ле Нян‑тонге (1443–1459) Фан Фу Тиен дополнил эту хронику рассказами о событиях времен династий Чан (1225–1400), Хо (1400–1407), периода зависимости от империи Мин (1407–1427) и до по крайней мере 1459. В 1479 Нго Ши Лиен обобщил доставшиеся ему материалы, придал им четкую структуру, разбив по хронологии на две части (Внешние анналы, изначально до 938, и Основные анналы), разделы и главы, снабдил авторскими комментариями. И хотя сам он написал 1‑ю главу Внешних и 10‑ю главу Основных анналов, именно его часто указывают как автора всей летописи. Примерно в то же время (возможно раньше) появилось и первое ксилографическое издание источника. В начале XVI в. Ву Куинь написал «Хронику четырех императоров», доведя повествование до 1509. После прихода к власти династии Мак (1527–1593) государственная летопись попала в руки ее историографов. Они довели повествование до 1529, последнего года правления основателя династии Мак Данг Зунга , внесли определенную правку в написанные ранее разделы и даже поменяли название работы. После падения Маков, рассматривавшихся последующей историографией как узурпаторы, и формального восстановления законной династии Ле Поздних добавленные представителями Маков главы и внесенные ими изменения в хронику вчерне поправил некто Данг Бинь. Он снабдил их тексты своими нелицеприятными комментариями и довел работу до 1532. Дальнейшее составление государственной истории проводила комиссия во главе с канцлером Фам Конг Чы. При нем были описаны события 1533–1662 и заново вырезаны доски для ксилографирования летописи, но только примерно половины ее текста. Потом эту работу забросили. Наконец, в 1697 усилиями очередной комиссии во главе с Ле Хи и Нгуен Куи Дыком текст источника довели до 1675, был создан полный комплект досок для печати. Доски для самого древнего дошедшего до нас ксилографа этой летописи были вырезаны в начале XIX в. При этом основной ее текст претерпел минимальные изменения. Существенной корректировке и сокращению подверглись лишь две его последние главы, в которых описывались в том числе и вой­ны между правящей ( Нгуены ) и предыдущей (Поздние Ле) вьетнамскими династиями и содержалось немало порочащих Нгуенов и превозносящих Ле сведений. Именно в таком виде (5 глав Внешних анналов и 19 глав Основных анналов) данный источник и продолжал существовать как главный идеологический и дидактический материал вплоть до конца XIX в., когда ему на смену пришла новая хроника — «Одобренное высочайшим повелением всеобщее зерцало вьетской истории, основа и частности».

Публ. : Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет шы ки тоан тхы) / Пер. с вьет. В 8 т. М., 2002–2021.

Лит. : Федорин А. Л. Новые данные о вьетнамском летописании. М., 2008. А. Л. Федорин.