По́лис

По́лис (πόλις, греч. «город», «государ­ство») — основная форма политической организации древнегреческого общества. П. — специфический феномен, характерный только для Античности и основополагающий для понимания древнегреческой цивилизации. П. можно определить как городскую гражданскую общину, конституирующую себя как государство. Главным для П. является не наличие территории, а наличие коллектива граждан. Понятия гражданства, участия в управлении, воинской обязанности и земельной собственности в П. были неразрывно связаны. Полисная государственность не предусматривала особых органов власти, оторванных от народа. Высшую власть в П. осуществлял сам гражданский коллектив в форме народного собрания. Граждане были противопоставлены остальным категориям лиц, живших на территории П., но не входивших в состав гражданской общины и не имевших гражданских прав (метекам, женщинам, рабам). Средний П. имел территорию, не превышающую 100–200 кв. км, и население 5–10 тыс. человек (порой обе характеристики были еще меньше). Полисы-­гиганты, как Спарта или Афины , всегда оставались исключением. П. обычно включал в себя городской центр и его сельскую округу (хору). Город был центром П.: там находились основные общественные здания, храмы, функционировали органы полисного управления и проживало до половины (иногда и более) всего населения П. Однако основой полисной экономики практически всегда было сельское хозяйство. П. сложились в Греции в 1‑й половине I тысячелетия до н. э., в специфических условиях, возникших после гибели микенской цивилизации. П. формировались на основе сельских общин (протополисов), нередко в результате их слияния (синойкизма). В течение архаического периода греческой истории (VIII–VI вв. до н. э.) П. стал безусловно преобладающей (хотя не единственной) формой политической организации греков. В это же время произошло значительное увеличение количества П. в процессе Великой греческой колонизации: вновь возникавшие греческие поселения практически всегда сразу конституировались как П. В V в. до н. э., в ходе Греко-персидских вой­н , полисная организация греков показала свое превосходство над громоздкой государственной машиной Персии. Пережив в этом столетии высший расцвет, система П. вступила в IV в. до н. э., после Пелопоннесской вой­ны , в полосу кризиса. Кризис классического греческого П. был явлением, имевшим и внутренние, и внешние аспекты (распад гражданского коллектива, обострение противоречий между отдельными слоями населения, нарастание индифферентизма в политической жизни, вытеснение в вой­ске гражданского ополчения наемниками, практически непрекращающиеся межполисные вой­ны, бесплодная и изнурительная борьба крупнейших П. за гегемонию в Греции), и стал одной из предпосылок эллинизма. В эллинистический период независимые П. были в большинстве своем поглощены или поставлены под контроль «мировыми империями» поздней Античности (эллинистическими монархиями, затем Римом). Однако полисный образ жизни, полисные структуры, полисная система ценностей оказались неискоренимы в греческом мире вплоть до конца Античности, несмотря на утрату политической свободы.

Лит. : An Inventory of Archaic and Classical Poleis . Oxford, 2004; Hansen M. H. Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-­State. Oxford, 2006; Античный полис: курс лекций. М., 2010. И. Е. Суриков.