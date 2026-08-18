По́ццо ди Борго́ , Шарль-­Андре

По́ццо ди Борго́ ( фр. Pozzo di Borgo) , Шарль-­Андре (Карл Осипович) (08.03.1764, Алата, о. Корсика — 15.02.1842, Париж) — французский и российский политический деятель, дипломат.

Родился в дворянской семье, приходился пятиюродным братом Наполеону I Бонапарту . Окончил Королевский колледж в Аяччо, затем в 1787 юридический факультет Пизанского университета. В 1791 избран депутатом Законодательного собрания Франции от Корсики. Придерживался умеренных взглядов, выступал против гражданского устройства духовенства. Вынужден был покинуть Париж в связи со свержением монархии в августе 1792 и отправиться на родину. На Корсике примкнул к «партии» сторонников независимости острова от Франции во главе с Паскалем Паоли, получил высокую гражданскую должность генерального прокурора синдика. В период английского господства (протектората) на Корсике П. ди Б. в 1794 назначен председателем Корсиканского государственного совета. Он заставил членов парламента острова проголосовать за конфискацию имущества политических эмигрантов, в том числе семьи Буонапарте. В октябре 1796, после восстановления французского контроля на острове, вынужден был бежать с Корсики в Рим, а затем в Лондон от преследования французских властей, требовавших его ареста в Италии. В 1801–1804 служил при английском посольстве Г. Элиотта (графа Минто) в Вене. С 1805 состоял на российской дипломатической службе в чине статского советника. В 1805–1808 выполнял важные дипломатические миссии российского двора в Вене, Неаполе, Пруссии и Константинополе. В 1808, скрываясь от преследования французских властей, вынужден был переехать в Англию, до 1812 проживал в Лондоне. В 1812 по приглашению Александра I прибыл в Россию. В мае 1813 направлен из Санкт-­Петербурга в Швецию, где в ходе переговоров привлек на сторону антифранцузской коалиции наследного принца Ж. Б. Бернадота (см. Карл XIV Юхан ). В 1814 сопровождал российского императора во Франции. С 1814 по 1832 — посол России в Париже, участвовал в Венском , Ахенском и Веронском конгрессах . Принимал участие в битве при Ватерлоо . В 1814–1816 приложил много сил для сокращения сумм контрибуций, наложенных на Францию, и для вывода оккупационных вой­ск, за что ему король Людовик XVIII пожаловал титул графа и сделал пэром Франции. В годы Реставрации П. ди Б. сыграл большую роль в политической жизни Франции, поддерживал умеренных роялистов и герцога Ришелье. В 1826 возведен в графское достоинство Российской империи. После Июльской революции 1830 способствовал признанию Россией нового короля Луи-­Филиппа . В 1835–1839 занимал пост российского посла в Лондоне. После отставки жил во Франции.

Лит .: Maggiolo A. Corse, France et Russie. Pozzo di Borgo 1764–1842. Paris, 1890; Ordioni Р. Pozzo di Borgo, diplomate de l’Europe française. Рaris, 1935; Larsen E. Carlo-­Andrea Pozzo Di Borgo: One Man Against Napoleon. London, 1968; Туссэн И. Поццо ди Борго: другой корсиканец. Человек, который ненавидел Наполеона. СПб., 2013; Vergé-­Franceschi M. Pozzo di Borgo. L’ennemi juré de Napoléon. Paris, 2016; Таньшина Н. П. Шарль-­Андре Поццо ди Борго: корсиканская тень Наполеона. СПб., 2020. А. А. Митрофанов.