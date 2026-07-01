Пномпе́нь

Пномпе́нь (Пном Пень) — столица, самый густонаселенный город Камбоджи , образует самостоятельную административную единицу — одно­именный муниципалитет, управляется губернатором. Численность населения — 2,211 млн человек (2022). Расположен в южной части страны, на слиянии рек Меконг, Бассак и Тонлесап. Согласно легенде, основан в 1372 в месте впадения р. Тонлесап в р. Меконг почтенной вдовой Пень, где она нашла 4 бронзовые статуэтки Будды и одну каменную статуэтку Вишну. Там был насыпан холм (пном) и сооружен алтарь, а затем храмовый комплекс Ват Пном Доун Пень. С 1434 — столица возникшего после распада Ангкорской империи государства Камбоджа. В 1505 из-за внутриполитической нестабильности столица была перенесена в г. Удонг. В 1865 П. вернул статус столицы и стал административным центром французских колониальных властей, которые начали обширное строительство с 1870‑х. П. получил регулярную планировку. С 1953 — столица независимой Камбоджи. В 1960‑е П. достиг экономического и культурного расцвета, его называли «жемчужиной Азии». После госпереворота 1970 и начала военных действий население увеличилось с 600 тыс. до 3 млн за счет притока беженцев из сельских районов. В 1975–1978, при режиме «красных кхмеров» , пришел в упадок. Жители были выселены в сельскую местность, их численность не превышала 50 тыс. В январе 1979 освобожден от «красных кхмеров» вьетнамскими вой­сками. В 1979–1989 столица Народной республики Кампучия, с 1993 — Королевства Камбоджа.

Исторически центр сформировался к югу от храмового комплекса Ват Пном. Там расположены буддийские храмовые комплексы Ват Ботум Водей (1422), Ват Ланка (1422), Ват Оналаум (1433); комплекс зданий Королевского дворца, сочетающий элементы традиционного кхмерского зодчества и европейского архитектурного стиля (1866). С юга к комплексу примыкает Серебряная пагода, где хранится украшенная бриллиантами золотая статуя Будды. На территории комплекса расположена конная статуя короля Нородома (1892), ступы с прахом королей Анг Дуонга, Нородома, Сурамарита, Сианука, королевы Коссомак.

При французах сооружены здания Национального музея (1924), Буддийского университета в традиционном кхмерском стиле, Центрального железнодорожного вокзала (1932) и Центрального рынка Пхса Тхмей (1937) в духе конструктивизма. В 1950–1960‑е возведены Монумент независимости (1962), конференц-зал Тятомук (1961), Национальный стадион (1964), жилые массивы, сочетавшие модернизм с национальными архитектурными традициями. В 1990‑е началась реконструкция зданий, пострадавших в период «красных кхмеров», и интенсивное строительство современной городской инфраструктуры.

П. — крупнейший экономический и индустриальный центр. Основа городской экономики — сфера услуг, торговля, транспорт, финансовый, туристический и строительный бизнес, культура, образование, здравоохранение. Главные отрасли промышленности: экспортно-­ориентированная швейная, трикотажная, кожевенно-­обувная, пищевкусовая.

Ведущий центр науки, образования и культуры (Академия наук, Национальный архив, более 40 вузов).

Лит. : The Handbook of Contemporary Cambodia / Ed. by K. Brickell, S. Springer. London–New York, 2017. Н. Н. Бектимирова .