ПНИН ИВАН ПЕТРОВИЧ

ПНИН ИВАН ПЕТРОВИЧ - русский по­эт, пуб­лицист.

Вне­брач­ный сын фельдмаршала князя Н.В. Реп­ни­на; бла­го­да­ря его влия­нию при ро­ж­де­нии был за­пи­сан дво­ря­ни­ном (фа­ми­лия Пнин - усе­чён­ный ва­ри­ант от­цов­ской). Окон­чил Бла­го­род­ный пан­си­он при Московском университете (1787) и Артиллерийно-инженерный ка­дет­ский кор­пус (1789). Со­сто­ял на во­енной служ­бе до 1797 года; за­тем жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1798 году вме­сте с А.Ф. Бес­ту­же­вым из­да­вал «Санкт-Пе­тер­бург­ский жур­нал». С 1801 года слу­жил пись­мо­во­ди­те­лем в кан­це­ля­рии Государственного со­ве­та (в чи­не кол­леж­ско­го асес­со­ра), с 1803 года - экс­пе­ди­то­ром в Министерстве народного про­све­ще­ния . В 1802 году при­нят в Воль­ное об­ще­ст­во лю­би­те­лей сло­вес­но­сти, на­ук и ху­до­жеств; с 1805 года - его пре­зи­дент. Ис­пы­тал влия­ние А.Н. Ра­ди­ще­ва, с ко­то­рым по­зна­ко­мил­ся в 1802 году (от­клик Пнина на его смерть - стихотворение «К Бре­жин­ско­му», 1802 год). Не по­лу­чив по­сле смер­ти от­ца ни­че­го из ог­ром­но­го на­след­ст­ва, в но­ябре 1802 года под­нёс императору Алек­сан­д­ру I пуб­ли­ци­стический трак­тат в за­щи­ту прав не­за­кон­но­ро­ж­дён­ных «Вопль не­вин­но­сти, от­вер­гае­мой за­ко­на­ми» (опубликован в 1889 году), при­зы­вая, сре­ди про­че­го, за­ко­но­да­тель­но ог­ра­ни­чить раз­врат дво­рян­ст­ва. В трак­та­те «Опыт о про­све­ще­нии от­но­си­тель­но к Рос­сии» (1804) вы­ска­зал­ся за ра­вен­ст­во всех пе­ред за­ко­ном, ог­ра­ни­че­ние кре­по­ст­но­го пра­ва и еди­не­ние со­сло­вий под эги­дой про­све­щён­ной мо­нар­хии (сход­ные идеи и па­фос слу­же­ния «об­щей поль­зе» - в его «Оде на пра­во­су­дие», 1805 год). Для по­эзии Пнина наи­бо­лее ха­рак­тер­ны фи­ло­со­фи­че­ские и нра­во­учительные оды , в ко­то­рых при по­мо­щи ра­цио­наль­ных рас­су­ж­де­ний до­ка­зы­ва­ет­ся, как пра­ви­ло, не­кая от­вле­чён­ная идея, за­им­ст­во­ван­ная из ар­се­на­ла про­све­ти­тель­ской фи­ло­со­фии: «Сла­ва» (1804), «Че­ло­век», «Бог», «На­де­ж­да», «За­висть» (все 1805) и другие. Под­го­тов­лен­ный Пниным в 1804 году по­этический сборник «Моя ли­ра» не был из­дан (вос­про­из­ве­дён в издании 1934 года).

Сочинения:

Со­чи­не­ния / Под­гот. тек­ста и ком­мент. В.Н. Ор­ло­ва. М., 1934;

По­эты-ра­ди­щев­цы. Л., 1979. С. 129-179.