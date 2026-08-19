Пникс

Пникс ( греч. Πνύξ) — холм в центре Афин , на котором около середины V в. до н. э. был сооружен экклесиастерий — помещение для заседаний народного собрания. Экклесиастерий располагался под открытым небом, имел ораторскую трибуну и ряды скамей для присутствующих граждан. Он дважды перестраивался (в конце V в. до н. э. и во 2‑й половине IV в. до н. э.) и после последней перестройки достиг максимальной вместимости — около 6 тыс. человек. П. являлся одним из главных общественных центров города, важных символов афинской демократии. Остатки со­оружений П. сохранились, исследовались археологами.

Лит.: Hansen M. H. The Athenian Assembly in the Age of Demosthenes. Oxford, 1987. И. Е. Суриков.